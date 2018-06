DHA YURT BÜLTENİ-2

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler selfie yaptı, doğanın keyfini çıkardı.10 kilometreyi bulan araç konvoylarının oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur-kalk yapan çok sayıda araç arıza yaptı, yolda kaldı. Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkan Uzungöl’de bayram tatili fırsat bilen yerli-yabancı turistler bölgeye akın etti. Çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve gölüyle büyüleyen Uzungöl'ü en çok Körfez ülkelerinden turistleri ağırladı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler selfie yaptı, doğanın keyfini çıkardı. Uzungöl’e araçlarıyla gitmek isteyenler uzun araç konvoyları oluştururken, bölgedeki otel ve konaklama tesisleri de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Ramazan bayramında Uzungöl'de yaşanan doluluk oranı otel, pansiyon ve restoran sahiplerini memnun etti. '10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU' Uzungöl'de yaşanan yoğunluk nedeniyle 10 kilometreyi bulan araç konvoyları oluştu. Dik yokuşta dur-kalk yapan araçlar, arızalandı, yolda kaldı.Yolda kalan araçlara çekicilerle müdahale edildi. Tatilciler, Uzungöl'de yaşanan park ve trafik sorununa çözüm bulunmamasına tepkilerini dile getirdi. Bayram tatili için Giresun’dan Uzungöl’e ailesiyle birlikte gelen Ömer Ege trafik yoğunluktan yakındı, "10 kilometreyi bulan araç kuyruğu var. 2 saattir kuyrukta bekliyoruz. Ailecek perişan oldukö dedi. Uzungöl’de ki trafik sorununun çözümünün sadece trafiği Uzungöl’ün merkezinden çıkarılmasıyla mümkün olacağını söyleyen işletme sahibi olan Gökhan Kazaz ise, “Yol eksikliğinden dolayı burada kaldık. Yokuş çıkarken dur kalk yapan araçların çoğu arıza verdi. Uzungöl’ün trafik çilesinden kurtulması için merkezden geçmeyen bir alternatif yol yapılması gerekiyorö diye konuştu. 'HER YIL GELİYORUZ' Bayram tatilini Uzungöl’de geçirmek için İstanbul’dan geldiğini belirten Yusuf Dilber de "Karadeniz başlı başına bir turizm cenneti ama Uzungöl dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Sırf Uzungöl’ü görebilmek için neredeyse her yıl geliyorum. Zaman zaman değişiklikler olsa da yine de görülmeye değer bir yerö ifadelerini kullandı. UZUNGÖL Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son dönemde imar kirliliği ile gündeme gelen Uzungöl’de kaçak yapılar için Kentsel Dönüşüm Projesi planlanıyor.

4)KURAMAYA YÜZ TUTAN AKŞEHİR GÖLÜ'NE, YAĞIŞLAR CAN SUYU OLDU

KONYA'da son dönemlerdeki yağışlar, kurumakta olan Akşehir Gölü'ne can suyu oldu. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün derelerden beslendiğini belirterek, "Göl, 2014 yılında kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlardan dolayı biraz su birikti; ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil." dedi.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde olan Akşehir Gölü, derelerden beslendiği için kıyıları tatlı su, orta kısmı da kapalı bir göl yapısı olması ve buharlaşma nedeniyle tuzludur. 354 kilometrekare alana sahip olan göl, 2009 ve 2014 yıllarında tamamen kuruma noktasına geldi.

Bu yılda kurumaya yüz tutan Akşehir Gölü'ne mayıs ve haziran ayında metrekareye düşen 175 milimetre yağışla birlikte, kış aylarındaki yağışlar can suyu oldu. Gölün kıyıları kamışlarla kaplandı.

Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı'nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gölün ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, "Göl, bölgemizde üretin kiraza, mikroklima bakımından katsı sağlayıp, kalitesini artırıyor. Gölümüz o eski görkemini kaybetti. Derelerden gelen sularla besleniyor; ancak son yıllardaki küresel ısınmadan etkilendi. Göl, 1935 yılında tamamen kurumuş, 1969 yılında yağışlarla birlikte yeniden canlanmış, hatta sular çevresindeki köylere taşmış. O dönemlerde bölge insanına balıkçılık ve kamışcılık geçim kaynağı olmuştu. "diye konuştu.

O ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL

Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle gölün kurumaya yüz tuttuğunu ifade eden Akkaya, 2014 yılında tamamen kuruma noktasına geldiğini kaydetti. Bu yıl yağışlarından dolayı gölün su tuttuğunu belirten Akkaya, şöyle konuştu:

" Bu yıl çok şükür yağışlardan dolayı bir su birikti; ama o eski görkemine kavuşması mümkün değil. Göl, 354 kilometrekare yüzölçümüyle ülkemizin 5'inci büyük gölüydü. Sığ bir göl ve en derin yeri 4-5 metreydi. Şu an ise o seviyede değil. Su bulunan bölgelerde yarım ve bir metre derinlik var. İlerleyen aylarda buharlaşmayla birlikte ve tarımsal sulamanın başlamasıyla gölü besleyen derelerden gelen suyunda azalacak olması nedeniyle gölün büyük bir ölçüde kuruyacağını ve küçük su adacıkları oluşacağını tahmin ediyoruz."

SAKARYA NEHRİYLE DESTEKLENECEK

Göller Birliği olarak gölün kirlenmesini önlemek için çalışma yaptıklarını ifade eden Akkaya, katı atık depolama tesisi yapıldığı için Akşehir Gölü'nde kirliliğin olmadığını belirtti. Akkaya, gölün, geçmiş yıllarda yakındaki Eber Gölü'nden de desteklendiğini; ancak şu an oranın da kurumaya yüz tuttuğu için su akışının olmadığını kaydetti. Gölün, Sakarya Nehri’nden su takviyesi yapılarak desteklenmeye çalışacağını ifade eden Akkaya, "Sakarya Nehri'nin bir kolu, komşu ilçemiz Çeltik’de bulunuyor. Sakarya Nehri'nden önce Eber Gölü'ne, oradan da Akşehir Gölü'ne su takviyesi yapılması için projelendiriliyor. Maliyeti yüksek olan bir projedir. Gerekli kurumlar bu projenin hayata geçmesi için çalışmasını sürdürüyor."dedi.