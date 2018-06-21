DHA YURT BÜLTENİ 2

1- Eker: Diyarbakır'ın sorunlarını barış içinde çözmeyi öneriyoruz DİYARBAKIR milletvekili adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bölgede yaşanan sorunların neler olduğu bildiklerini ifade ederek, "Geçmişte bir çok hizmeti nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde sizin hizmetinizde olacağız. Türkiye'nin, bölgenin ve Diyarbakır'ın sorunlarını barış ve kardeşlik içinde çözmeyi öneriyoruz" diye konuştu. 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adayı Nezihe Kent'in seçim bürosunu ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Seçim bürosunda konuşan Eker, AK Parti olarak, Diyarbakır'ın bu seçimde, kaderini değiştirecek bir karar vermesini istediklerini dile getirerek, bu kararın, Diyarbakır'ın barış ve huzurunun kararı olacağını aktardı. Eker, "Siz, bu kararla, bu tercihle Diyarbakır'ı barış isteyen mesajını Ankara'ya bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya vermiş olacaktır. Çok acılar çektiniz. Bu şehrin dökülen gözyaşları, aslında yüreğinizde kopup gelen yaşlardır. Sizler anne olarak yürek yangınlarınızın ifadesidir. Burada ne kadar acı yaşandıysa, ne kadar ocak sönüldüyse, ne kadar yürek yangını olduysa bunu en iyi Diyarbakır'ın kadınları bilir. Biz, sizin yürek yangınlarınızı sönmesini istiyoruz. Sizin gözyaşlarınızın dinmesini istiyoruz. Sizin evlatlarınızın aş ve iş sahibi olmasını istiyoruz. Ocakları söndüren terör, biliyoruz ki yürekleri yakan terör, evlatlarınızın aynı zamanda işsiz kalmasını istiyor. Onlar, iş ve aş olsun istemiyorlar. Çünkü iş ve aş çok olursa dağa götürecekleri kimseyi bulamazlar. 24 Haziran bu tercihin yapılacağı gündür. Sorunlarımızı barış içinde, demokratikleşme ve sivilleşmeyle çözmekten yanayız. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bunu istiyoruz" dedi. Eker, konuşmasında, bölgede yaşanan sorunları barış ve kardeşlik içerisinde çözmek istediklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

'TERÖR UYGULAMADAN DÜŞÜNCELERİMİZİ TARTIŞALIM'

"Bizim diğer partilerden farkımız şu, biz Diyarbakır'ın, bölgenin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Ama, biz bu sorunları nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Geçmişte bir çok hizmeti nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde sizin hizmetinizde olacağız. Türkiye'nin, bölgenin ve Diyarbakır'ın sorunlarını barış ve kardeşlik içinde çözmeyi öneriyoruz. Başkaları da diyor ki, biz şiddeti ve terörü yöntem olarak uyguluyoruz. Biz şiddet ve teröre karşıyız. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz ayrı olabilir, ama farklı düşüncelerimizi, birbirimize insana yakışır bir şekilde, zorbalık yapmadan, baskı yapmadan, terör uygulamadan, şehirleri yakıp yıkmadan düşüncelerimizi tartışalım." Görüntü Dökümü:

-Eker'in karşılanması

-Seçim bürosu ziyareti

-Eker'in konuşması

-Eker'in ziyaretleri

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) ------------------ 2 - Metruk binalarda uyuşturucu operasyonu ADANA'da polis, kent merkezinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu madde aradı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bulunan metruk binalara operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinde destek verdiği operasyona kullanılmayan binalarda arama yapıldı. 100'e yakın binada arama yapan ekipler, ayrıca binaların çevresinde dolaşan kişilerinde kimliklerini kontrol etti. Aramaların sıklıkla süreceği bildirildi. Görüntü Dökümü

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- Metruk binalarda arama yapılması

- Kumlik kontrolü yapılması

- Detay görüntüler Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

SÜRE: 01'50" BOYUT:112 MB -------------------------- 3 - Samsun'da 'rip akıntısı'na karşı 70 cankurtaranla önlem - HD SAMSUN'da, halkın denize girdiği 22 kilometrelik sahil şeridinde, boğulmalara yol açan ve halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen 'rip akıntısı'na (sığ sudan derin suya hareket eden kuvvetli akıntı) karşı 70 cankurtaran ile önlem alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında halkın yoğun kullandığı sahil şeridinde boğulmalara karşı önlemlerini aldı. 70 cankurtaran, 22 kilometrelik sahilde, özellikle Karadeniz'de görülen 'çeken akıntı'nın neden olduğu boğulmalara karşı görev yapıyor. Cankurtaranlar, denize giren vatandaşları uyarırken olası tehlikeli durumlarda da anında müdahale ediyor. Özellikle il dışından gelen ve denize giren turistler, Karadeniz'de daha çok görülen çeken akıntı konusunda uyarılıyor. Tatilcilere bu konuda uyarıcı broşürler de dağıtılıyor.

'HALKIMIZI BİLİNÇLENDİRİYORUZ'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda rip akıntısının meydana geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu konu, Karadeniz’de çok yaygın olarak sürekli gündeme geliyor. Aşırı rüzgarlı ve fırtınalı havalarda ani derinleşmelerin olduğu durumda zaman zaman bu riskler oluşuyor. Samsun'un kendi insanı bu konuda biraz daha bilinçli. Hafta sonları dışarıdan kente gelen insanlar, gelmişken denize de girmek istiyor. Hava fırtınalı da olsa giriyor. Bunlarla ilgili biraz sıkıntılarımız oluyor. Hatta göçmen insanlarımızın da uyarılarımıza zaman zaman kulak asmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda halkımızı bilinçlendirmek için her türlü tedbirleri alıyoruz. Özellikle vatandaşların itfaiyenin cankurtaran hizmeti verdiği yerlerde denize girmelerini önemsiyoruz."

'ÇOK İYİ YÜZÜCÜLER BİLE AKINTIYA KAPILIYOR'

Zengin, çok iyi yüzücülerin bile rip akıntısına karşı koyamadığını belirterek, "Biz tedbir amaçlı şamandıralar çekiyoruz. Vatandaşlar bu şamandıraları kendilerine sınır olarak çizerlerse sorun olmuyor. Buradaki en büyük problem denizin aşırı dalgalı olduğu durumlarda denize girilmesi. Rip akıntısı bu durumlarda meydana geliyor. Boğulanların arasında çok iyi yüzücüler bile var. Zaman zaman kurtarma amaçlı girenlerin boğulduğunu da görüyoruz. Geçen yıl 80’e yakın insanı kurtardık. 2 kişi boğuldu" dedi.

Zengin, 'çeken akıntı' konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırladıkları broşürleri denize girenlere dağıtarak, kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine de asarak halkı bilinçlendirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü-HD

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-Denize giren vatandaşlardan detay

-Cankurtaran ekibin sahilde dolaşması

-Cankurtaranların rip akıntıya karşı vatandaşları uyarması

-Cankurtaran’ın kulubesine girmesi ve denize bakması

-Cankurtaranların denizde boğulan bir kişiyi kurtarması ve sahile getirmeleri

-Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ile röportaj

-Cankurtaran ekibinin toplu fotoğraf çekimi Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

(SÜRE: 05.51 DK.)-(BOYUT: 618 MB) -------------------- 4 - Tıraş şeklinden yakalanan hırsız: Aklım hala yapmadıklarımda ADANA'da 2 motosikleti çalıp, saç tıraşından yakalanan Abdulkadir Can (30), adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Can, apartman girişine bırakılan engelli Melahat Tosun'a ait motosikleti çalmak için içeri girdi. Tanınmamak için başına motosiklet kaskı takan Can, güvenlik kamerasının yönünü değiştirip motosikleti çaldı.

Bir gün sonra, aynı mahallede bir başka bir motoru gözüne kestiren Abdulkadir Can, aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Abdulkadir C., direksiyon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki motosikleti çalan şüphelinin saç tıraşı şeklini belirleyip civarda çalışma başlattı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdulkadir Can, kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Abdulkadir Can, sorgusunda, uyuşturucunun etkisinde olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yarışmacı arkadaşlara başarıları diliyorum, aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkadir Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü

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- Zanlının apartmandan girişi

- Motorsikletin görüntüsü

- Güvenlik kamerasını sökmesi

- Zanlının apartmanın çevresinde gezerken görüntüsü

- Motorsiklete binip gitmesi

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına götürülmesi

- Zanlının konuşması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet müdürlüğünün tabela görüntüsü