DHA YURT BÜLTENİ - 2

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 29 YARALI

1)ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

BURSA'nın Yenişehir İlçesinde Suriyeli tarim işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada ölen iki kişinin isimleri belirlendi. Kazada, Badiea Muhammed'in (40) olay yerinde, Gül Abdu'nun(17) ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Burada kazada yaralananların sayısı 37'ye yükseldi. 4'ü ağır olan yaralılar Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi' ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'Nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

BURSA/DHA

2)LEYLA'YI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 11'İNCİ GÜN

AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 11'inci günde de sürdürüldü. Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kadavra arama köpeklerini kullanarak, Leyla'yı bulmaya çalışıyor. Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için bugün de arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Ekipler bölgeye didik dikik arıyor. Ağrı Kızılay Şube Başkanlığı'nca arama çalışmalarına katılanlara, köyün taziye evinde yemek veriliyor. Yemeğin ardından tekrar başlanan arama çalışmaları, gün batımına kadar devam ediyor.JAK timleri, köyün yanından geçmekte olan dere yatağındaki sondalı arama çalışmalarını tamamlayıp bugün sabah saatlerinde köyün dışına doğru çıktı. Kadavra arama köpekleri de çalışmalara eşlik etti. Çok kötü günler geçirdiklerini söyleyen Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Ne olduğunu bilmemek insanı perişan ediyor. Her gün mavi gözlüm Leyla'nın gelip boynuma sarılacağını hayal ediyorum. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması içimizde yaşadığı ümidini artırıyor. Yalan ihbarlar devam ediyor. Yapmayın etmeyin. Allahını seven yalan ihbarda bulunmasın" dedi.