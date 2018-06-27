DHA YURT BÜLTENİ-2

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1)ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ ADIYAMAN'ın Besni ilçesi yakınlarına, Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal (40) yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Kayalardı bölgesinde meydana geldi. Bölgeye bir uçağın düşerek yandığını görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi'ne ait olduğu saptanan uçağa müdahale etti. Yangını söndüren ekipler pilota rastlamayınca, düşüş anında atladığı belirlenen pilotun bulunması için arazide çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda uçağın düştüğü yerde 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü bölgesinde kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cansız bedenine ulaşıldı.Adıyaman Valiliği'nden, kursiyer pilotun öldüğü olaya ilişkin teknik ekibin görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:"27.06.2018 günü saat 08:15 sıralarında Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne bağlı eğitim uçağı Besni ilçemiz yakınlarına düşmüş, yaklaşık 20 km ötede Yukarı Söğütlü bölgesinde pilotun cesedine ulaşılmıştır. Uçağın düşüş sebebi ile ilgili teknik ekip görevlendirilmiş olup, gerekli inceleme ve araştırmalarını neticelendirmesinin ardından elde edilen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YALNIZ UÇUŞUNU YAPIYORDU

Öte yandan kursiyer pilot Mehmet Önal'ın bugünkü kazada eğitiminin 38'inci saatinde yalnız uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenildi. Önal'ın yaşamını yitirdiği olayda üniversiteye ait diğer uçağın da güvenlik amacıyla peşinden ilerlediği ve bağlantı kesilince düştüğü bilgisini yetkililere ilettiği bildirildi.

DÜŞEN UÇAK 2 YIL ÖNCE ALINMIŞTI

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek amacıyla 2016 yılı Haziran ayında 'Cessna 172SP' tipi 2 uçak satın almıştı. Tek motorlu, pervaneli olan ve 1 milyon 975 bin liraya satın alınan uçaklara T.C. GUA ve T.C. GUB isimleri verilmişti.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Mahir ALAN- Eyyüp BURUN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) =================================================== 2)CHP'Lİ EROL: OTURMA EYLEMİNİ İPTAL ETTİK CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol, parti yönetimi ile ilgili eleştirilerini devam ettirirken, genel merkez önünde bugün yapmayı planladığı oturma eylemini ise iptal ettiğini açıkladı. Erol, oturma eylemini iptal etmelerindeki nedenin, kendi bilgisi dışında eylem yapılmaya başlandığı ve olumsuzluk yaşanmaması için olarak açıkladı. Elazığ'da dün gece saatlerinde basın açıklaması yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada, genel merkezin istifasını istediğini hatırlatarak, "Bu açıklamada genel merkez yönetiminin istifasını istemiştik. 70 yılda iktidar olamayan, son 9 seçimde partimizin yaşadığı tüm seçimlerde bir mağduriyetin yaşanması sonucunda bunu gerekçelendirerek, kamuoyuna açıklamanın doğru olmadığını dile getirdik. Siyasette başarının ve başarısızlığın sandıkta seçimi kazanmak veya kaybetmek olarak değerlendirmiştim. Bunun üzerine Ankara'da genel merkezin önünde bir oturma eylemi yaparak, mevcut yönetimin istifasını ve kurultay talebimi iletmiştim"dedi. CHP'li Erol, son aldığım bilgilere göre, genel merkezi önünde bir grup gencin kendileri dışında eylem yaptığını gördüklerini ifade ederek, "Biz hiçbir zaman parti içerisinde karşı karşıya gelerek taraf olmalarını, birbirlerini yıpratıcı ve rencide edici davranışları doğru bulan bir insan değiliz. Benim birinci önceliklerimden birisi partimin hukukunu ve devamlılığını korumaktır. Bu anlamda partililerimizin karşı karşıya gelmemesi, olumsuz bir tablo yaşanmaması adına bu kararımızdan vazgeçtik. Bunu tüm partililerimizin ve CHP'ye oy veren tüm seçmenlerimizin vicdanına terk ediyoruz" dedi.

Doğal olarak demokratik talep ve isteklerini yasal zeminlerde gündeme getirmeye devam edeceğini belirten Gürsel Erol, "Bizim bildiğimiz CHP, özgürlüklerin ve düşüncelerin rahatça savunduğu, konuşulduğu ve her talebin dile getirildiği partidir. Yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkan, bu değerler üzerinden siyaset yapan partidir. Kendisini yalnızca genel merkez yönetimine endeksli değil, ülkenin yönetimine endeksli siyaset üreten ve iddiası Türkiye'yi yönetmek olan kadroların yönetimde görev aldığı partidir. Yalnızca kendi koltuklarını koruyan değil, aynı zamanda partisini iktidar yapmak için dava adamlarının olduğu bir CHP'dir. Geçmişte kadrolar hep böyleydi" diye konuştu. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçildiğini anlatan Erol, şöyle konuştu: "Ben üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyorum. 41 yıldır milletvekili çıkarılmayan bir ilde ve sol partilerin Türkiye milletvekili çıkaramadığı tek ilden milletvekili seçildik. Genel merkez yöneticilerimiz bunun nedenini, gerekçelerini, başarılarının sonuçlarını araştırmak yerine, buradaki söylemlerimizden kaygı duyarak, kendilerine göre tedbir alıyor. Hiç merak etmesinler hepsine sesleniyorum; Beyler, benimle ilgili her türlü işlem yapabilirsiniz. Hiç umurumda değil. Bizim CHP'ye olan bağımızı sadece üyelikle değildir. Ben atadan dededen gelen bir CHP'liyim. Yarın o partinin koridorlarında yönetim birimlerinde biz oluruz. Biz o partide farklı anılırız. Ama siz farklı anılırsınız. Yerinizi koruyun ve bir daha milletvekili olun. Bir daha belediye başkanlarını belirleyin. Ama yarın sokakta kimin başı dik gezip gezmeyeceğini hep birlikte göreceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Gürsel Erol'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ============================================= 3)FETÖ'NÜN 'ASKERİ YAPILANMASI'NA OPERASYON: 71 GÖZALTI KARARI KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 43'ü görevde olan 71 asker için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa, Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane'de 43'ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personelin gözaltına alınması için baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı verilen kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - ============================================== 4)SABUNCUBELİ TÜNELLERİ'NDEN 15 GÜNDE 600 BİN ARAÇ GEÇTİ BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri geçen 11 Haziran'da açıldı. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce açılan ve ücretsiz olan tünellerden 15 günde 600 bin aracın geçtiği açıklandı. Bu arada karayolları yetkililerinden de sürücülere hem müjde hem de uyarı geldi. Tünellerde 70 olan hız sınırının yükseltileceği, ancak buna uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indiren hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında yap-işlet-devret modeliyle projeye başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli'ndeki yüzde 9.5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1.5'e inerken, 14 viraj da ortadan kalktı. 9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kullanıma açıldı. Başbakan Binali Yıldırım, 1957 model Playmouth Savoy marka gümüş renkli klasik otomobilin direksiyonuna geçti ve tüneli ilk geçen kişi oldu.

600 BİN ARAÇ GEÇTİ

Açılış töreninden sonra hizmete alınan tünellere sürücüler yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hizmete girmesinin de etkisiyle, tünellerden 15 günlük süre içerisinde toplam 600 bin araç geçti. Her geçen gün de tünellerin kullanımının arttığı açıklandı.

HIZ SINIRI KONUSUNDA SÜRÜCÜLERE MÜJDE

Bu arada tünellerin açılışından sonra, proje aşamasında planlandığı şekliyle tünel içindeki hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Bu durum karşısında sürücülerden gelen öneri ve eleştirilerden sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri de bu konuda çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde, hız sınırının yükseltileceği öğrenildi. Bu arada sürücülere bir de uyarı yapıldı. Diğer tünellerde olduğu gibi bu tünellerde de hız sınırlamasına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Tünellerden görüntü.

- Araç geçişlerinden görüntü.

- Tünelin içinden görüntü.

- Drone görüntüsü.

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Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ, Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA) İZMİR MERKEZLİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 35 GÖZALTI (EK)

5)ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ SARALLAR VE CEHENNEM MELEKLERİ'NE OPERASYON İZMİR'in Çeşme ilçesi merkezli olarak 7 ilde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi, 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonunun organize suç örgütleri Sarallar ve Beşok grubu ile uluslararası motosiklet kulübü Hells Angels'e (Cehennem Melekleri) yönelik yapıldığı, öğrenildi. Bir süredir Türkiye'nin turizm cennetlerinden Çeşme başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Çalışma sırasında üç grubun ortak hareket ettikleri saptandı. Suç gruplarına yönelik araştırmanın tamamlanmasıyla bugün sabah saatlerinde İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon illerinde operasyon yapıldı. 50 kişiye yönelik operasyonda, şu ana kadara 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sarallar Grubu'nun liderlerinden İ. Saral ile Hells Angel's (Cehennem Melekleri) Motosiklet Kulübü Başkanı N. Arabacı'nın da bulunduğu açıklandı. Zanlıların adreslerine yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek, 15 tabanca, çok sayıda mermi ve fişek ile çelik yelek ele geçirildi. Zanlıların, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt yönettiği, örgüt üyeliği yaptığı, organize suç örgütü olarak kasten yaralama, gasp, birden fazla kişiyle darp, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, eğlence mekanlarında illegal olarak otopark işletmek, vale ve güvenlik hizmeti vermek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi. Çeşme'de 2016 yılının Mayıs ayında inşaatı devam eden otelin ve eğlence mekanının inşaatında Sarallar Grubu üyeleriyle farklı kişiler arasında kalaşnikoflu çatışma yaşanmış ve iki kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Taylan YILDIRIM İZMİR (DHA) ===================================================== 6)AYNI İŞYERİNİ, BU KEZ POLİSLER İNCELEME YAPARKEN KURŞUNLADILAR ADANA'da bir işyerini uzun namlulu silahlarla tarayan şüpheliler, polisler inceleme yaparken gelip yeniden ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 12 şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İki beyaz otomobille gelen şüpheliler, uzun namlulu silahlarla Turan D.'ye ait işyerini taradı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler işyerinde inceleme yaparken, bu kez şüpheliler biri plakası sökülmüş, iki otomobille yeniden geldi. Saldırganlar, işyerine ikinci kez ateş açtı. Polisler şans eseri yara almazken, yakındaki motosikletli Yunus ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, otomobilleri terk edip yaya kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla 12 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 7 adet 7.64 mm otomatik piyade tüfeği mermisi ele geçirirken, oyda kullanılan silaha ise rastlanmadı. Şüphelilerin otomobilleri, detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarından görüntü

- Motosikletli Yunus ekiplerinden görüntü

- Şüphelilerden görüntü

- Şüphelilere ait otomobilden görüntü

- Şüphelilerin plakasını söktüğü otomobilden görüntü

- Ele geçirilen mermilerden 4'ü

- Zanlıların polis aracına bindirilmeleri Süre: 01'06" Boyut: 67,1 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ======================================================= 7)AFRİN KAHRAMANLARINA SEVİNÇLİ KARŞILAMA ZEYTİN Dalı Harekatı'nda görev yapmak üzere Erzincan'dan Afrin'e giden özel harekat polisleri sevinç gözyaşları ile karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen 20 Ocak tarihinde Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz ve bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisleri de bölgeye gönderilmişti. Kentte güvenliğin sağlanmasıyla evlerine dönmeye başlayan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekât polisleri Erzincan da, Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve meslektaşları tarafından araçlı konvoy eşliğinde dua ve sevinç gözyaşları ile karşılandı. Meslektaşlarına amirlerine sarılarak hasret gideren özel harekât polisleri için dualar eşliğinde kurban kesilerek, operasyonda şehit olanlar rahmet ve minnetle anıldı.

Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, görev yapan ekibin sağladığı başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Özel harekat polislerimizi başlarında komiserleriyle Afrin’e yolcu etmiştik. Bir süre önce 18’i döndü. Son 10 polisimizde bugün döndü. Giderken ilimizde ki bütün özel harekât polislerimiz Afrin’e gitmek istedi. Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek, şanslı polislerimizi Afrin’e gönderdik. Vatan görevi sınırların içinde ve dışında her yerde her şartta devam ediyor. Ben kendilerine hoşgeldiniz diyorum. Herbirini ayrı ayrı tebrik ederek, gözlerinden öpüyorumö dedi.