DHA YURT BÜLTENİ 2

1- Tokat'ta bin 500 keklik doğaya salındı TOKAT'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesince bin 500 keklik yavrusu, üremeleri için doğaya bırakıldı. Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 11'nci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi tarafından düzenlenen programa Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci katıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci, doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için bin 500 keklik saldıklarını ifade ederek, "Bulunduğumuz ortam kekliklerin yaşaması için mükemmel ortam. Aynı zamanda sabahın erken saatlerinde keklik salma sebebi de gündüz sıcağına kalmamasıdır. Doğada yaşayan ve çevrede yaşayan insanlardan keklikleri avlamamasını istiyorum" dedi. Daha sonra Vali Toraman ve beraberindekiler kasalar içinde getirilen keklikleri doğaya bıraktı. Görüntü Dökümü: -Kekliklerin görüntüsü -Konuşma -Kekliklerin salınması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) =======================

2 - Diyarbakır'ın 5 ilçesinde narko-terör operasyonu DİYARBAKIR'ın Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında, 27 Haziranda başlatılan narko-terör operasyonu, dün akşam saat 23.00'de tamamlandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 4 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile toplam 36 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. Beş ilçe kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce bugün yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır İli Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-88 Şehit J.Uzm.Çvş. Uğur Sağlam Operasyonu, 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Lice ilçesi Çavundur Köyü'nde 28 Haziran 2018 Perşembe günü icra edilen temas ve adli arama faaliyeti neticesinde; 4 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca susturucusu, 1 adet tabanca dipçiği, 56 adet 9 mm çapında fişek, 6 adet 7,62 mm. çapında fişek, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir hard disk, 9 adet USB bellek ve 1 adet CD bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince anılan suç delilleriyle iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmış, anılan malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Narko-terörizm kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak da açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 5,35 kg kubar, 30,8 kg toz olmak üzere toplam 36,15 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca 11 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" bilgisine yerverildi. Görüntü Dökümü

-Ele geçirilen silahların sergilenmesi -Tarlada ekili kenevir bitkileri -Kenevir bitkisinin askerler tarafından biçilmesi -Kenevir bitkisinin yakılması -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA) =================== 3 - Karadeniz’de yaylalar rengarenk DOĞU Karadeniz’de haziran ayı ile birlikte bölge halkı, küçük ve büyükbaş hayvanları ile yaylalara göç etti. Yayla yolculukları renkli görüntüler oluşturdu. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Bu yıl da vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yaşayan vatandaşların göç ettikleri Eskala Yaylası da doğal güzellikleri ile büyülüyor. Bölgede eğitim yılını tamamlayarak karne alan çocuklarda aileleri ile birlikte Eskala Yaylasına çıktı. Yaylalarda açan kır papatyalarının arasında çiçek toplayan çocuklar renkli görüntüler oluşturuyor. Yazı aileleri ile birlikte yaylalarda geçirecek çocuklar okul döneminde yeniden kentlere inecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yayla göçü yapan bir çift Yayla yolculuğu detayları DRONE ile yayla detayları Yaylacılarla röp. Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA =============== 4 - Judo antrenörü anne, hem öğrencilerini hem kızlarını yetiştiriyor Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörlüğü yapan Canan Karakoç (32) hem kızları ile spor yapıyor hem de sporcu yetiştiriyor. Türkiye'de judoda bir çok madalya alan; yurt dışında ise katıldığı birçok şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden milli sporcu Canan Karakoç, 6 yıldır antrenörlük yapıyor. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan iki çocuk annesi milli judocu Canan Karakoç'un 400'e yakın madalyası bulunuyor. 32 yıllık yaşantısının 20 yılını judoya veren Karakoç, kızları Elif (6) ve Eylül (2,5) ile birlikte çok sayıda sporcu yetiştiriyor. Erzurumspor'un eski futbolcularından Yücel Karakoç ile 8 yıl önce dünya evine giren Canan Karakoç, kızlarını kendisi gibi judocu yetiştiriyor. Türkiye'de yapmış olduğu sporun her dalında şampiyonluk yaşadığını yurt dışında ise Balkan Şampiyonluğu ve Avrupa 7'ncisi gibi birçok başarıları bulunan Canan Karakoç'un hedefi kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek.

Minderde 20 yıllık bilgi ve birikimini kızlarına ve sporcularına aşılayan anne Karakoç'un küçük kızı Elif müsabalara emziği ile birlikte çıkıyor. Elinden alınan emziğine kavuşmak için kendisinden istenen her hareketi yapan Elif, judocuların maskotu oldu. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Canan Karakoç, "Başarılarla dolu bir spor hayatım oldu. Bunu da yüzlerce madalya alarak taçlandırdım. Şimdi mesleğimi antrenör olarak sürdürüyorum. İki kızımla birlikte onlarca öğrenci yetiştiriyorum. Çok başarılı öğrencilerim oldu. Kızlarımdan da ümitliyim. Her ikisi de benim gibi iyi bir sporcu olacak. Küçük kızım Eylül antrenmanların çoğuna emziği ile katılıyor. Bazen yorulunca minderde uyuyor" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ / HD -Judo antrenmanı -Elif babasının kucağında sporcuları izlerken -Elif ablası ve annesiile antrenman yaparken -Elif, emziğini almak için istenilen hareketi yapması -Anne ile ile röp (KJ:Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) 339 mb) ============ 5- Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı hızla devam ediyor

İZMİR'de yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün yüzde 30'luk bölümü tamamlandı. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, merkez bina dışında 5 hastanenin bulunduğu, 2 bin 60 yataklı sağlık kampüsü için "İzmir ve bölgemizde eksikliklerimizi tamamlama adına da çok ciddi bir proje" dedi. Yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde çalışmalar son hızla ilerliyor. İzmir'in en büyük projeleri arasında gösterilen şehir hastanesi kampüsünün yüzde 30'luk kısmı tamamlandı. İçerisinde 5 hastaneyi barındıracak olan sağlık kampüsünde 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak. Şuanda yaklaşık bin 500 işçinin çalıştığı, 618 bin 896 metrekarelik alanda yapımı devam eden kampüsteki hastaneler hızla yükseliyor. Proje tamamlandığında 6 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve hastalar, ziyaretçiler olmak üzere burada günlük 71 bin kişinin ağırlanmasının beklendiğini dile getirnen İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, "Bayraklı Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği bir proje. Sağlık Bakanlığı'nın devam ettirdiği bir proje. İzmir ve bölgemize eksikliklerimizi tamamlama adına da çok ciddi bir proje. Hastanemiz 2 bin 60 yataklı olacak. Şu anda yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Taşlık bir alanda inşaat olduğu için zemin çalışmaları uzun sürdü. Ancak depreme dayanıklılık bakımından da çok sağlam bir proje oldu. İzmirlilere çok net bu güvenceyi verebilirim. Allah deprem yaşatmasın, ancak çok güçlü depremlere dahi dayanıklı bir hastane olacak. Hastanemiz üç bloktan oluşuyor. Bir ana hastane bloğu var, bir fizik tedavi bloğu var, bir de yüksek güvenlikli psikiyatri bloğumuz var. Ana hastane bloğunda, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji hastanesi, kadın doğum hastanesi, genel hastane, teşhis ve tedavi kütlesi yer alacak. Şehrin içinde hastane odaklı ve sağlık hizmetlerinin verildiği şehir kampüsünden bahsediyoruz. 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak" dedi.

"BEŞ YILDIZLI OTEL GİBİ HİZMET VERECEK" Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün 2020 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini dile getiren Salnur şunları söyledi: "Bu projeye neden ihtiyaç duyduk? Bizim hastanelerimiz var, ancak fiziki yapıları çok kötü. 7-8 hastanın bir odada yattığı hastaneler var. Biz bunların artık günümüz şartlarında daha iyi imkanlarda, beş yıldızlı otel hizmetlerini aratmayacak, tek kişilik odaların olduğu, iki kişi olsa bile ayrı tuvaletinin banyosunun olduğu fiziki şartlarının olmasını istiyoruz. Türk halkı, İzmir halkı ve Ege Bölgesi halkı bu hizmetlere layık. Fizik tedavi hastanesi olarak İzmir'de eksiğimiz var. Hastanelerimizin içinde bu hizmeti veriyoruz ama ayrı bir hastane olarak bu hizmeti verdiğimiz yer olacak. Yine yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi ihtiyacımızdı. Bu ihtiyacımızı da karşılayacak. Yoğun bakım sayılarımız, yatak sayımızın yeterli olması gerekir. Ama şu anda yetmiyor. Normalde 2021'lerde bitmesi bekleniyordu. Ama Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Sağlık Bakanımızın çabalarıyla 2020'e çekildi. İnşallah o tarihte bitecek ve İzmirlilere özel hastane niteliğinde ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak. Onun dışında Buca Tınaztepe Şehir Hastanesi de onay aşamasında. O hastanemiz de önümüzdeki günlerde başlayacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Bediha Salnur ile röportaj - Drone görüntüleri - Genel ve detay görüntüler Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ============== 6- Manisa'da üretilen 'aynalı sazan' Avrupa sofralarında MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Baraj Gölü'nde ağ kafes sistemi yöntemiyle aynalı sazan üreten bir firma, Slovakya'ya ihracat yaptı. Demirköprü Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren firma, yüksek et kalitesi ve farklı lezzetiyle iç piyasada rağbet gören 10 ton aynalı sazanı, ihracatçı bir firma aracılığıyla, kilosu 20 TL'den Slovakya'ya gönderdi. Firma sahibi su ürünleri yüksek mühendisi Ahmet Abdullahoğlu, "Su ürünleri üzerine Demirköprü Baraj Gölü'nde bulunan tesislerimizde özellikle iç piyasaya yönelik 20 yıldır üretim yapmaktayız. Ana üretimimiz alabalık. Bunun yanı sıra yine iç piyasaya yönelik 15 yıldan bu yana aynalı sazan tedarik ediyorduk. Yaptığımız girişimler sonucunda bir ihracatçı firma aracılığı ile ilk defa bir Avrupa ülkesi olan Slovakya'ya, yetiştiricilik yoluyla 10 ton aynalı sazan ihracatı gerçekleştirdik" dedi.

Aynalı sazan avcılığının Türkiye'de uzun yıllardır yapıldığını belirten Abdullahoğlu, "Ancak ağ kafes sistemiyle ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleştirilen üretim girişimlerinden istenilen sonuçlar elde edilemedi. Çünkü bu balığın yetiştiricilik yolu ile üretimi oldukça zor ve zahmetli. Üretim süreci 2 yılı buluyor. Bu nedenle külfetli ve ekonomik açıdan istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir. Bu sene aynalı sazan balık üretimimiz beklentinin üzerinde olunca, yurt dışında da şansımızı denemek istedik ve başardık. Slovakya'ya yaptığımız 10 tonluk ihracatın ardından özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ile de temasa geçtik" diye konuştu. YILLIK KAPASİTE 100 TON Tesislerinde yaklaşık 300 ton civarında alabalık üretimi yaptıklarını anlatan Abdullahoğlu, "Aynalı sazan üretim kapasitemiz ise 100 ton civarında. Aynalı sazan satışımız genel olarak iç piyasaya yönelikti. Ancak bundan sonra ihracata ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Tesislerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetiminde ve Salihli İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolündedir. Tesislerimizde üretilen balıklardan belirli periyotlarda numune alınıp kontrol ediliyor" dedi.