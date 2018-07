DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

- Kavun tarlasından ve kavunlardan görüntü

- Çiftçi Hüseyin Kömürcüler röp,

- Genel ve Detay görüntü

( Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

5)70 YILDIR BAKKAL İŞLETİYOR

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde 70 yıldır bakkal işleten 90 yaşındaki İbrahim Alışık, 15 metrekarelik dükkanında zamana adeta meydan okuyor. Erzincan’a 180 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde, halkının “Ergülü İbrahim" olarak tanıdığı 90 yaşındaki İbrahim Alışık, geçen zamana rağmen, 45 yıldır aynı yerde işlettiği bakkal dükkanında süper marketlerle mücadele ediyor. Babasının vefatı ile 1950 yıllarda Kemaliye ilçesinde bakkal işletmeye başlayan Alışık, katır üzerinde köy köy dolaşarak halka çeşitli ürünler satarak geçimini sağladı. 70 yıllık esnaf Ergülü İbrahim’i Kemaliye de tanımayan yok. Yıllara meydan okuyan bakkal, yaşına rağmen sağlıklı ve dinç bir halde bakkalını her sabah erkenden açtığını ancak işlerin eskisi gibi olmadığını söylüyor.

“MARKETLER AÇILDI SİFTAH ETMEDİĞİMİZ GÜNLER OLUYOR"

Evli ve 3 çocuk, 6 torun sahibi olan İbrahim Alışık, geçen süre içerisinde 15 metrekare büyüklüğündeki bakkal dükkânında geçen zamana adeta meydan okuyor. Babasının rahmetli olmasından dolayı ilçeye dönerek bakkal dükkânına sahip çıktığını söyleyen Alışık, eskiden yokluk olduğunu ancak işlerinin daha iyi olduğunu ifade ederek, “Şimdi büyük marketler bizi yedi. Marketler açılınca, siftah etmediğimiz günler oluyor. Emekliliğim var, Allah sonumuzu hayır etsin. Bakkalığa başladığımda ekmeğin tanesi 25-30 kuruştu, eskiden bu kadar çeşit yoktu, bulgur, mercimek gibi bakliyatlar satardık, şimdilerde çamaşır sodasına kadar her bir şey var. Şimdi her aradığın şeyi buluyorsun" diye konuştu.

ÇOCUKKEN, BÜYÜKLERİNDEN DİNLEDİKLERİNİ UNUTMUYOR

Kemaliye ilçesinin en eski bakkalı İbrahim Alışık, daha on yaşındayken büyüklerinin yanına giderek onları dinlediğini ve gelecek zamanla ilgili söylediklerini hiç unutadğını söyledi. Eski insanların söylemlerine konuşmasında yer veren Alışık, “Edep haya kalkacak. Bet, bereket kalkacak, bina artacak, zina artacak, kardeş kardeşle kötü olacak derlerdi, hepsi oldu. Hepsini gördük" dedi.