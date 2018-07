DHA YURT BÜLTENİ-2

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde bir grup çocuk, mahallelerindeki kullanılmayan ilkokulun bahçesindeki içi toprakla dolu süs havuzunu, kendi imkanlarıyla temizleyip, aralarında topladıkları parayla kaydıraklı yüzme havuzuna çevirerek, sıcak havalarda serinlemenin tadını çıkarmaya başladı. Çal'ın kırsal Alfaklar Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, denize ve yüzme havuzuna gidemeyince, serinlemek için ilginç bir yol buldu. Muhtar ve ailelerinden izin alan çocuklar, mahallerindeki, geçmiş yıllarda fiziki yetersizliği nedeniyle kapatılan eski ilkokul binasının bahçesinde bulunan ve zamanla içi toprak dolan süs havuzunu kendi imkanları ile yüzme havuzuna çevirdi. Önce ellerine kazma ve kürekleri alarak 2 gün boyunca havuzdaki toprağı boşaltan çocuklar, ardından da içine sermek için naylon branda almak için aralarında para topladı. Ancak, mahalledeki 20 çocuktan toplam 60 lira para çıktı. Bu para naylon branda almaya yetmeyince, yardımlarına mahallenin bakkalı Özgün Gökçe yetişti. Gökçe'nin de maddi desteği ile ihtiyaç duyulan naylon örtü alınarak, havuza serildi. Okul bahçesindeki eski kaydırak da sökülüp, havuzun kenarına yerleştirildi. Ailelerinin de yardımıyla havuz temizlenip, suyla dolduruldu. Her şeyin tamam olmasının ardından çocuklar, yorgunluklarını havuza girerek attı. Gün boyu yüzüp, suda oyunlar oynayan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Kavurucu sıcaktan korunmak için güneş yağı da süren çocuklar, zaman zaman havuzun etrafına yerleştirdikleri güneş semsiyelerinin altına serdikleri havlular üzerine uzarak dinlendi. Havuzun keyfini çıkaran çocuklardan 12 yaşındaki Halil Alper Gökçe, atıl durumdaki süs havuzunu yüzme havuzuna çevirdiklerini belirtip, "Çok da güzel oldu. Gün boyu yüzüp, serinliyoruz. Çok eğlenceli oldu" dedi. 9 yaşındaki Mehmet Bozkurt da imece usulü ile kendileri için sıcak havalarda yüzüp, serinlemek için havuz yaptıklarını belirtip, "Ele ele verinvce yapılmayacak bir şey yok. Bakkal amca da bize yardımcı oldu, kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 14 yaşındaki Muzaffer Canalman ise, yaptıkları havuzun, kendileri için aquaparkı aratmadığını belirtip, "Başka bir havuza gitmeye gerek kalmadı. Aqupark'ı adeta ayağımıza getirdik. Şimdi de keyfini yaşıyoruz" dedi. Bakkal Özgün Gökçe, çocukların yüzlerindeki sevincin her şeye değdiğini belirtip, "Havuz fikri tamamen çocuklardan çıktı. büyük emek verdiler. Buradaki çocuklar maddi imkansızlıklar ya da tarla işlerinde çalıştıkları için bir yere gidemiyorlar. Bu havuz onlar için büyük keyif oldu. Biz de bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. Havuz 3 günde bir Çal İtfaiyesi tarafından boşaltılıp temizleniyor, suyu ise köylüler tarafından dolduruluyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Havuzdan görüntü

-Çocuklar yüzerken görüntü

-Kaydıraktan görüntü

-Çocuklar şemsiye altında dinlenirken görüntü

-Çocuklar Halil Alper Gökçe, Mehmet Bozkurt, Muzaffer Canalman ile röp.

-Çocuklara destek veren Bakkal Özgür Gökçe ile röp.

(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / ÇAL (Denizli), (DHA)

=================================================

7)80 YAŞINDAKİ NURİYE NİNE TIRPAN SALLIYOR

KARS’ın Selim ilçesine bağlı Baykara Köyü’nde yaşayan 80 yaşındaki Nuriye Gül, sağlıklı ve mutlu yaşamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gençlere taş çıkartırcasına tırpan çeken ve tarla işlerinde çalışan Nuriye ninenin en büyük özelliği ise sürekli yürüyor olması. Oturmayı hiç sevmediği gibi dağlara bile tırmanan Nuriye Nine, sağlıklı yaşamasını tereyağına borçlu olduğunu ve hastane yüzü bile görmediğini söyledi.

Nuriye Nine, Baykara köyünün en sağlıklı, en renkli, en neşeli ve en önde gelen ismi. Eşi vefat ettikten sonra oğullarıyla birlikte köydeki hayatını sürdürüyor. “Oturmayı sevmiyorum" diyen Nuriye Nine ilerleyen yaşına rağmen herkese örnek oluyor. Gençleri bile kendisine hayran bıraktığı gibi nasihatleriyle de yeni nesle annelik yapıyor. Dağ-taş, dere-tepe demeden yürüyen ve tarla işlerinde çalışıp, tırpan sallayan Nuriye Nine zaman zaman gençlerle güreş bile tutuyor. Çocuklar Nuriye ninenin gücüne hayran olduklarını belirterek kendisini hiç otururken görmediklerini ifade ettiler.

Margarin yağlardan hiç yemediğini sürekli tereyağı tükettiğini hatırlatan Nuriye Gül, “Tereyağı giren yere dert girmez. Hür yaşadım, her şeyim hür oldu. Ben hep sarı yağ yiyorum, duru yağ yemem. Sarı yağ yiyen adam kuvvetli olur. Köyde sürekli yürüyorum, yaz aylarında tarla biçiyorum. At tırmığından hiç inmem. Tırpan bile biçiyorum. Gençlere tavsiyem bizlerin eline bir daha geçmeyecek olan o gençlik nimetini iyi değerlendirsin. 80 yaşındayım ama hiç haram lokma yemedim. Beş vakit namazımı da hiç eksiltmedim. Geçtiğimiz yıl Sarıkamış Şehitleri anma yürüyüşüne katıldım. Yürüyemezsin diyen akrabalarımı utandırdım" diye konuştu.