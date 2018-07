DHA YURT BÜLTENİ 2

BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki tarihi 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı dönemi başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Jeroen Poblome, antik kentin en büyük kazısının hamam bölümü olacağını belirterek, "Çok iyi bilimsel bir ekip kurduk. İnşallah bu seneden sonra binamızı halka açabileceğiz. Programımızı buna göre yaptık" dedi. Ağlasun ilçesinde, antik dönemde 'Pisidia' olarak bilinen bölgede yer alan, ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Leuven Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada bu yıl kazı çalışmalarının 9 hafta süreceğini söyledi. Pablome, "Kazı ekibinde birçok ülkeden öğrenci, işçi ve akademisyen olmak üzere 120 kişi yer alacak. Geçen yıl kazmaya başladığımız ve Sagalassos'un en erken malzemesi olan kalkolitik malzemelerin çıktığı büyük ihtimalle kalkolitik zamanda mezar olarak kullanılmış, Sagalassos zamanında özel bir yer olarak kullanılmış kaya mabedinde bu yıl da kazı çalışmalarımız devam edecek. Sagalassos halkı doğumlar, evlenecekleri zamanlar gibi özel anlarında oraya giderek tanrılardan iyi bir sonuç istemişler" dedi. KAZILAR SOĞUK HAVA DEPOSUNDA SÜRECEK Kazı alanında turist trafiğinin arttığını ve bunun için lojistik kazılara da devam edeceklerini anlatan Jeroen Poblome, "Yukarı agoranın doğu kısmında bulduğumuz ve Sagalassos'un en eski binası olan soğuk hava deposunda kazı çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. 'HAMAM SAGALASSOS'UN EN BÜYÜK KAZISI' Yukarı agoradaki taşlarda grafiti yazılardan dönemle ilgili bilgi alacaklarını, kazı çalışmalarının yanında her yıl olduğu gibi restorasyon çalışması da yapacaklarını aktaran Jeroen Poblome, şöyle dedi: "Tiyatronun giriş yolunu daha güzelleştireceğiz. Yukarı agora etrafından konservasyon devam edecek ve hamamda çalışmalarımız sürecek. Hamam Sagalassos'un en büyük kazısı. Şu anda giremiyoruz çünkü binamız o kadar güvenli değil. Çok iyi bilimsel bir ekip kurduk. İnşallah bu seneden sonra binamızı halka açabileceğiz. Programımızı buna göre yaptık." 'ANTİK DÖNEMİN SU SİSTEMLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ' Yüzey araştırmalarına da devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Jeroen Poblome, "Ağlasun ovasında Düzen Tepe etrafında yapacağımız çalışmalarda antik dönemin su sistemlerini öğreneceğiz, Sagalassos'un ilk günlerini, köklerini daha iyi anlayacağız" dedi.

SİİRT merkezde özel bir hastanede Biyokimya Uzmanı olan Sadık Top, 1 yıldan beri bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı Botan vadisinde, kaderlerine terk edilen sokak köpeklerine sahip çıkıyor. Aylık 1000 lira harcayarak aldığı et ve kemiklerle haftata iki kez köpeklere götürüp onları elleriyle besliyor. Botan vadisinde yaklaşık 40 başı boş köpek olduğunu ifade eden Top, bu köpekler için ayda 1000 lira civarında bir para harcadığını kaydederek, "Ben ve bana destek olan arkadaşlarım bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Sokak hayvanları aktivisleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz" dedi.

Özel bir hastanede, 2006 yılından beri görev yapan Biyokimya Uzmanı Sadık Top, il merkezinde ve kent dışındaki başıboş köpeklere sahip çıkarak haftada iki kez olmak üzere onları besliyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Siirt'e gelen iki çocuk babası Top, 2006 yılından bu yana beslediği başıboş köpek sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Ankara'dan Siirt'e 2006 yılında geldim ve özel bir hastanede halen çalışmaktayım. O yıllarda Siirt'te kaderlerine terk edilen hayvan sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Ama, yıllar ilerledikçe bu sayı arttı. Bir vatandaş olarak vicdanen rahatsızlık duydum ve onları beslemeye hala devam ediyorun" dedi.

6 - Dağa taşa 30 çeşme yaptırdı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - ALMANYA'dan emekli olduktan sonra memleketi Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne yerleşen Kemal Akyol (72), yaylaya çıkanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermesi için 30 çeşme yaptırdı.

Almanya'dan Dağdibi'ne her gelişinde, yaylalarda ve dağlarda nerede su kaynağı görse oraya çeşme yaptıran 12 çocuk sahibi Kemal Akyol, emekli olduktan sonra köyüne yerleşti. Hem yaylaya çıkanların hem de hayvanların su ihtiyacını karşılaması için Dağdibi'ne 30 çeşme yaptıran Akyol, köyüne döndüktan sonra hayvancılıkla geçimini sağlamaya başladı. Kaynak suları üzerinde yaptırdığı her çeşmeden buz gibi sular akarken, Muş ve Hasköy ile yakın köylerde yaşayanlar da bu çeşmelerden su doldurup, evlerine götürüyor.

Ölmeden önce kendi hayrını yapmak istediğini belirten Kemal Akyol, "Hayvanları sürekli dağlarda, yaylalarda otlattığım için nerelerde kaynak suyu olduğunu biliyorum. Tespit ettiğim kaynak suları üzerinde çeşmeler yaptırdım. Şimdi yaylalara çıkan hayvan sahipleri, yaptırdığım çeşmeler yakınında evlerini yaparak, hem kendi hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Binlerce hayvan çeşmelerimden su içiyor. Her yaz olduğunda bu bölgedeki yaylaları gezmeye giderim. Çeşmelerimde su içen insanları, hayvanları gördükçe mutlu olur, duygulanırım. Hatta bazen gözyaşlarıma hakim olamam" diye konuştu.

Çeşmelerden su içen köylüler ise Kemal Akyol'a dua ettiklerini söyledi.