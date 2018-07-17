DHA YURT BÜLTENİ 2

1 - Uzungöl’de kaçak yapı sahipleri ‘İmar Barışı’ için sıraya girdi TÜRKİYE'de hayata geçirilen ‘İmar Barışı’ uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan binlerce kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yıkım kararı bulunan kaçak yapı sahipleri uygulamadan yaralanmak için başvuruda bulunmaya başladı. Kaçak yapı sahipleri, "Binalarımız yıkıldı, yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı" diyerek uygulamanın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise uygulamanın ilerleyen yıllarda ciddi sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Çaykara ilçesine bağlı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden her yıl binlerce turisti ağırlayan Uzungöl'de ‘İmar barışı’ uygulaması, restoran, otel, kafe ve pansiyon gibi işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü. Uzungöl’de İmar Kanunu’na muhalefet suçundan 1,5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi, ‘İmar barışı’ uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Uygulamadan yararlanmak isteyen yapı sahipleri, e-devlet üzerinden online olarak ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca görevlendirilen resmi kurumlar üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Kaçak yapılar nedeniyle doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uzungöl'de Kentsel Dönüşüm Projesi planlanmıştı.

'YAPILARIMIZ DEVLET TARAFINDAN TANINMIŞ OLACAK' Uzungöl'de işletmecilik yapan Süleyman Sezgin, yapıların yıkılmasını bekledikleri sırada uygulamaya konan ‘İmar barışı' uygulamasına şaşırdıklarını ifade etti. Sezgin, "Ciddi yıkım sorunumuz vardı. Ayrıca belediyenin bizlere kestiği cezalar vardı. Bu cezaların bir bölümü ödendi bazılarında ise taksitlendirmeye gidildi. Bu ‘İmar barışı’ ile en azından para ödeyip yapı imar kaydı alacağız. Bu da bizler için oldukça olumlu oldu. En azından yapılarımız devlet tarafından tanınmış olacak. Bir anda binalarımız yıkıldı yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı" dedi. ‘HAPİS CEZASI ALANLAR VAR' Uygulamanın olumlu sonuçlar doğuracağını anlatan otel ve restoran işletmesi sahibi Ali Keleş de, imar barışının kuralına uygun bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Keleş, "Uzungöl'de bulunan yapılar yüzünden para cezası, hapis cezası alanlar var. İmar barışı ile birlikte bu cezalar gidecek ve yapılarına izin hakkı doğacak. Böylelikle kaçak olarak nitelendirdikleri ve kaçak yapılardan almış oldukları vergileri, elektrik, su faturalarını resmi olarak alacaklar. Burada bir çarpık yapılaşma var. Fakat Uzungöl'ün geleceğinin kurtulması için gelen imarın oturtulması, bölgede güzel bir düzenin oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

'CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞACAĞIZ' Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise uygulamanın ilerleyen yıllarda ciddi sorunları da beraberinde getireceğine işaret etti. Uzungöl'ün geleceğinden endişe ettiğini de kaydeden Akyüz şöyle dedi: “İmar barışının Uzungöl için artıları olduğu gibi eksileri de var. Uzungöl dünyada marka olmuş bir turizm merkezi. İmar barışı ile birlikte bu markaya yakışır bir turistlik yer olması gerekirken, karmakarışık bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği de merak konusu ama Uzungöl'ün geleceği ile alakalı iyimser bir tablo göremiyoruz. Yöre halkı bu durumu olumlu karşılasa da mantıklı düşündüğümüz zaman, gelen uygulamayla birlikte çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız aşikâr. Buradaki vatandaşlar, ’10-20 yıl sonra yine imar barışı gelir’ düşüncesi ile hareket ediyorlar. Bu konuda önlem alınması gerekiyor. Trabzon turizm konusunda bacasız tüten bir fabrikadır. Biz bu değerimizi koruyup, kollayamazsak kendi ayağımıza sıkmış oluruz"

Ülke genelinde getirilen ‘İmar Barışı’ uygulamasıyla, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan ilk etapta 4 bini aşkın kaçak yapı sahibi uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunuyor. UZUNGÖL Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Uzungöl Drone detayları Uzungöl detayları İşletme sahipleri ile röp.

Turizm Derneği Başkanı ile röp. Detaylar Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA =========== 2 - Ordu'nun yaylalarına Arap turist akını KÖRFEZ ülkelerinden Ordu'ya gelen Arap turistler, en çok yaylalara rağbet gösteriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Arap turistlerin en fazla Aybastı Perşembe Yaylası ve Kabadüz Çambaşı yaylasını ziyaret ettiğini söyledi. Ordu Valiliği tarafından Körfez ülkelerinden kente Arap turist çekmek için yürütülen tanıtım çalışmalarında son yıllarda büyük mesafe alındı. Doğu Karadeniz'de Trabzon Uzungöl'ü yoğun olarak ziyaret eden Arap turistler, Ordu'ya da rağbet gösteriyor. Suudi Arabistan'ın El Kasım şehrinden Ordu-Giresun Havalimanı'na charter uçak seferlerinin yaz nedeniyle tekrar başlamasıyla bölgeye gelmeye başlayan Arap turistler, kentte tatilin tadını çıkarıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, doğal güzelliği, büyüleyen ve denizle iç içe olan şehri görmek için bölgeye Körfez ülkelerden gelen turistlerin çoğaldığını belirterek, "Ordu Valiliğimiz öncülüğünde kentimize daha çok turist gelmesi için tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Bölgemizi ziyaret eden Arap turistler en fazla 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası ile 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası'nı ziyaret ediyor. Kente, Boztepe teleferiğine binip, yaylaları görmek için gelen turistler de var. Özellikle dünyanın her tarafından kentimize turist gelmesi çok önemli. Suudi Arabistan'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen uçaklar dolu geliyor. Tanıtım çalışmalarımız meyvesini veriyor" dedi.

HAVALİMANI ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI Ordu-Giresun Havalimanı ile birlikte kente ulaşımın daha kolaylaştığını, ulaşım sorunu çözüldükçe turist sayısında da ciddi artış yaşandığını vurgulayan Uğur Toparlak, "Bir yerden, turizmden bahsetmek için, o yerin öncelikli olarak ulaşımı önemli. Havalimanı açıldıktan sonra kentimize 2015 yılından beri düzenli olarak turist alıyoruz. Her Pazartesi Suudi Arabistan El Kasım'dan charter uçak seferi var. Buraya gelerek bir hafta süreyle kalan turistler geri dönüyor. Ordu, ulaşım sorununu çözdükçe, turist sayısını da artırıyor. İlimiz doğasıyla, kültürel, tarihi değerleriyle keşfedilmeye değer ilimiz. Bu organizasyonların çoğalmasını, bölgenin turizmle kalkınmasını umut ediyoruz. Kalabalık aileleriyle gelen turistler, Çambaşı ve Perşembe yaylalarımızı geziyorlar. Kent merkezinde ise teleferikle Boztepe'ye çıkıyorlar, konaklayıp alışveriş yaparak büyük katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu. Uğur Toparlak, 2012 yılında Ordu'yu 241 bin 678'i yerli, 15 bin 213'ü yabancı olmak üzere 256 bin 891 turist ziyaret ederken, geçen yıl ise 637 bin 25 yerli, 67 bin 664 yabancı olmak üzere toplam 704 bin 689 turistin ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü ---------------------------------

-Arap turistlerden görüntü

-Yaylalardan görüntü (drone)

-Havalimanından görüntü

-Havalimanından Arap turistlerden görüntü

-Diğer detaylar

-Uğur Toparlak'la röportaj (SÜRE: 5.43 Dk ) (BOYUT: 545 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ============ 3 - 'Son Alo' zanlıları birbirlerini bile dolandırmış ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen 'Son Alo' operasyonunda yakalanan çete üyelerinin birbirlerini bile dolandırdıkları ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nisan ayında 'Son Alo' ismini verdiği operasyonda, Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti baskın yaptı. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm mermi, 2 telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 sim kart, 3 pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 askeri kıyafet ele geçirildi.

Şüphelilerin vatandaşları telefonla arayıp, daha önce terör örgütleri PKK, FETÖ tehdidi ya da 'hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş, parmak iziniz alınacak, bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin' yalanıyla dolandırırken, bu kez 'banka görevlileri paranızı kendi hesaplarına geçiriyor' yalanını kullandıkları ortaya çıkarıldı. ASKERİ ÜNİFORMA YAKALANDI Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'da danışmanlık merkezi olarak görünen işyerinde çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları saptandı. Ele geçirilen bir bilgisayarda ise vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin olduğu nüfus kayıt programı bulundu. Dolandırıcıların aradıkları kişileri ikna etmek için bu bilgileri kullandıkları tespit edildi. Polis ekipleri, yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takipte şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15'ini 600 bin lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Polis, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Mağdurlara ulaşılarak polis, savcı, hakim ve jandarmanın para istemeyeceği anlatıldı. Paraları iade edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 59 kişiden 52'si tutuklandı.

BİRBİRLERİNİ BİLE DOLANDIRMIŞLAR Operasyonunu ardından soruşturmayı genişleten polisler, çete üyelerinin birbirlerini de dolandırdığını ortaya çıkardı. Çete üyesi kadınlardan biri, adının terör örgütü PKK soruşturmasında geçtiğini belirttiği şebeke üyesi başka bir kadının 247 bin lirasını şüphelilerden Osman K.'nın hesabına aktarttı. Daha sonra İsmet A., ile Mert A.'da Osman K.'yı arayarak hesapa yatan parayı çekmesini istedi. Bankaya giden Osman A.'da paranın 137 bin lirasını çekti. Ancak banka dışında kendisini bekleyen diğer çete üyelerine hesapta bir sorun olduğunu paraya alamadığını söyledi. Durumdan şüphelenen İsmet A., ile Mert A.'da otomobille kaçmak isteyen Osman K.'yı durdurmak istedi. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Polis bankada kalan ve çekilmeyen 110 bin lirayı ise soruşturma kapsamında bloke ederek sahibine teslim etti. Görüntü Dökümü

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- Osman A.'nın bankada görüntüsü

- Telefonla konuşması

- Osman A.'nın bankadan çıkması

- Osman A.'yı bekleyen çete üyeleri

- Görüşmeleri

- Osman A.'nın otomobile binip kaçması

- Son Alo operasyonundan arşiv görüntüler

SÜRE:03'38" BOYUT:222 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ====================== 4 - Mağazadan parfüm çalan hırsız yakalandı ADANA'da girdiği kozmetik mağazasından parfüm çalan Recep D.(37) önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı. Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünler satan mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya giren Recep D. raflarda bulunan 10 parfümü çaldı. Olayın ardından mağaza çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını fark etti. ihbar üzerine mağazaya gelen polis, incelediği görüntülerde, şüphelinin Recep D. olduğunu saptadı. Aynı suçtan çok sayıda sabıkası bulunan Recep D. kısa sürede yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardındarn mahkemeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Zanlının mağazaya girmesi

- Raftan parfüm alması

- Zanlının mağazadan çıkışı

- Zanlının Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi SÜRE:01'44" BOYUT:106 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

========== 5 - Ödemiş'te nesli tükenen kuş yaralı halde bulundu İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen ve dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan Hint gölet balıkçıl kuşu yaralı halde bulundu.

Ödemiş ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki elektrik üretim ve iletim merkezinde 8 yıldır çalışan özel güvenlik görevlisi İbrahim Tel, sol kanadından yaralanmış bir kuşu, işletmenin bahçesinde bulunan köpek kulübesinde buldu. Hayvanı bir kafese alıp koruma altına alan Tel, kuşun nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendi. İbrahim Tel'in haber verdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin, tedavisi yapılmak üzere kuşu teslim almaya geleceği belirtildi.

Güvenlik görevlisi İbrahim Tel, "8 senedir burada çalışmaktayım. Avcı köpeğimiz var. Ona su vermeye giderken, yaralı bir şekilde arkada ne olduğunu bilemediğimiz bu balıkçı kuşunu bulduk. Yaralıydı, biraz saldırgandı. Herhangi gibi bir hayvan telef etmesin diye muhafaza altına aldık. Sadece su verdik, yem yemiyor. Yetkililerden cinsinin Hint balıkçıl kuşu olduğunu öğrendik. Yetkililer, tedavi altına alıp iyileşince tekrar doğaya salınacağını söylediler. Biz de birer duyarlı vatandaş olarak doğa severek olarak elimizden geleni yaptık" dedi.

HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU NEREDE YAŞAR? ÖZELLİĞİ NEDİR?

Dünya üzerinde Hint Gölet Balıkçıl kuş türü; İran ve Doğu Hindistan, Burma, Bangladeş ve Sri Lanka bölgelerinde çok az sayıda bulunmaktadır. Balıkçıl kuş; kısa boynu, uzun gagası ve devetüyü rengi ile dikkat çeken bir kuş türüdür. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafeste korumaya alınan Hint gölet balıkçıl kuşundan görüntü

- Kuşu bulan güvenlik görevlisi röp.

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) ======================= 6 - Çeyrek asır sonra buluştular Murat AYDIN / OLTU,(ERZURUM), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Lisesi'nin 1993 mezunları çeyrek asır sonra buluştu.

Oltu Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılalıp, yurt içi ve yurt dışında yaşamaya başlayan 93 mezunları Oltu'da bir araya geldi. Adana'da Astsubay olarak görev yapan Ümit Yeşilyurt'un sosyal medyada kurduğu grupla başlayan buluşma fikri, daha sonra arkadaşlarının da katkılarıyla kısa sürede 29 kişiye ulaştı. 25 yıl aradan sonra Oltu'da hasret gideren mezunlar, yıllar önce eğitim-öğretim gördükleri liselerini ziyaret, ellerine kitap defter alarak öğrencilik günlerini yeniden yaşadılar. Oltu Lisesinin o dönem müdürlüğünü yapan Necati Koçak ise eski öğrencileri okul bahçesinde karşıladı. Müdür Koçak, eski günlerdeki gibi öğrencilere nasihatler vererek sınıflarına aldı. Mezunlar, eğitim ve öğretim gördükleri zamanlarda olduğu gibi ders zili çalınca koşarak sınıfa girdiler. Sınıfta ders işleyen mezunlara, sorulara doğru cevap verilmeyince okul müdürü tarafından tek ayakta durma cezası verildi. Ziyaretler esnasında duygu dolu anlar yaşanırken Oltu'nun tarihi ve kültürel alanlarını da dolaştılar. Daha sonra mezunlar, Uzunoluk Mesire alanına piknik yapmaya gittiler. Mesire alanında eski günlerdeki anılar tazelenirken kız öğrenciler havalı tüfekle atışlar yaptı. Atışlarda beşte beş vurarak birinci olan Betül Şimşek'e havalı tüfek atış birincisi Oskar ödülünü Okul Müdürü Necati Koçak verdi.

Erkeklerde halat çekmede ise Grup Sözcüsü Gültekin Gül grubu adına halat çekme Oskar ödülünü aldı. 93 mezunları dolu dolu bir gün yaşarken Oltu Cağ kebabı yiyip semaver çayı içmeyi de ihmal etmediler. Yurt arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren 93 mezunlarından Ümit Yeşilyurt, "Bu toplantımıza çeşitli nedenlerden ötürü katılamayan arkadaşlarımıza da buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı da yürekten kutluyoruz. Bizlere oldukça güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bir yıl sonra yeniden bir araya gelmek dileğiyle" diye konuştu.

Mezunların o dönemki Okul Müdürü Necati Kocak ise "Sizler gibi kadirşinas genç dinamik ve de vefa örneği bir neslin yetişmesinde bir nebzede olsa emek vermeyi nasip ettiği için Allah' a şükrediyor, sizlerle iftihar ediyorum. Yıllar sonra okulumuzu ziyaretle temsili de olsa tarihimize sahip çıkma olgunluğunu gösterdiniz. Şahsen ve öğretmen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor bu köklü çınarın manevi olarak yaşamasında emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, yolunuz açık geleceğiniz huzur, sağlık ve müreffeh olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okul bahçesinden içeri giriş

-Okul bahçesinde müdürle selamlaşma

-Müdürün öğrencilere konuşması

-Zil çalması içeri girmeleri

-Sınıftan detaylar

-Sınıfta tek ayak üstünde durmaları

-Sınıftan dışarı çıkışları

-Okul bahçesi

-Mesire alanına gidişler

-Cağ kebabı yapılış

-Havalı tüfekla bayanları atışlı

-Halat çekmeleri

-Kupaların verilişi Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Süre: 4,38 DK /507 MB) ================== 7 - Yavru kedinin yardımına itfaiye yetişti MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Acarlar Mahallesi Şehit Ali Karakuzu Sokak 5 numaradaki ekmek fırını sahibi Fetih Baş, dışarıdan gelen kedi sesini duydu. Sese yönelen ve kaldırımdaki yağmur tahliye borusundan geldiğini tespit eden Baş, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kaldırım taşlarını sökerek yağmur tahliye borusunu özel aparatla kesti. Yaklaşık 45 dakikalık uğraştan sonra yavru kedi, borunun içinden çıkarıldı. Suyla yıkandıktan sonra yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Çarşı esnafı kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Kedinin kurtarılma çalışması (KJ Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) =============== 8 - Uyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadı Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da ailesiyle tatil yapan Dora Pınar'ın (2,5) elindeki dondurmayı yerken uyuklaması, dondurmanın lezzeti karşısında uyumamak için verdiği mücadele, güldüren görüntüler oluşturdu. Dora, uykuya yenik düşmeden dondurmayı da külahından düşürmeden yemeyi başardı. İzmir'de yaşayan, Türk Kızılayı'nda satın alma uzmanı olarak çalışan Akar Pınar (36) ile dış ticaret uzmanı Gülşah Pınar'ın (33) kızları Dora Pınar, dondurmayı çok seviyor. Yaz aylarını Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, akrabalarının yanında geçiren Dora'nın dondurma tutkusu, bu kez güldüren anlar ortaya çıkardı. Dora'nın dondurma yerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yayınlanınca çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, balkonda oturduğu koltukta, elindeki dondurmayı yemeye çalışırken, uykusu gelen Dora'nın, annesinin tüm ısrarına rağmen külahı elinden bırakmadığı görülüyor. Uyku bastırdıkça kafası öne, yanlara ve arkaya düşen, uyuklayan ancak elindeki külahı bir an olsun bırakmayan Dora, her şeye rağmen dondurmayı sonuna kadar yiyor.