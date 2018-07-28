DHA YURT BÜLTENİ 2

Malatya'da uzman çavuş, kazara kendini vurdu MALATYA'da, uzman çavuş Mustafa Y. (42), tabancasıyla kazara kendini vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında oturan 3 çocuk babası uzman çavuş Mustafa Y., tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Yaralı uzman çavuş, evdekilerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Sağlık ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera:MALATYA-DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ==================== Kazada Almina bebek öldü; annesi, babası ve ağabeyi yaralı Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilden fırlayan 1 yaşındaki Almina Soyeşik öldü, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden Feyzullah Soyeşik yönetimindeki 38 TZ 185 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Almina Soyeşik adlı kız bebek yaşamını yitirdi, babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Almina Soyeşik'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Yangında kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinde yanan otomobil ve ambulans görüntüsü

- Kaza yerinde yanan otomobil değişik açılardan görüntü

- Kaza yerinde çocuk cenazesi görüntü

- Kaza yapan otomobili olay yeri polis incelerken görüntü

- Kazada hayatını kaybeden çocuk sağlık ekipleri ambulansa taşırken görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ==================== emizlik görevlisi olduğu üniversitede eğitimini de tamamlayıp öğretmen oldu MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) taşeron temizlik işçisi olarak işe giren, bir yandan da yarım kalan eğitimini tamamlayan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki İlkay Kayadibi, azmiyle dikkat çekti. Eğitimini aldığı piyanonun tozunu silen, işiyle öğrencilik yaşamını birlikte sürdürüp mezun olarak öğretmen olan Kayadibi, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yeterli puan alınca, Bitlis'te bir ortaokula müzik öğretmeni olarak atandı. Muğlalı İlkay Kayadibi, 1990 yılında İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı. Başarılı bir öğrenci olmasına karşın okulunu tamamlamadı. 1992'de evlenen Kayadibi, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. 2009'da ise MSKÜ'de asgari ücretle, taşeron işçi olarak işe başladı. 2012 yılında eşinden boşanan Kayadibi, 2 kızıyla birlikte baba evine döndü. Kayadibi, üniversite yaşamına geri dönmek için 4 yıl önce aftan yararlanıp, bir arkadaşının da yardımıyla görev yaptığı MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. Arkadaşının kayıt parasını denkleştirmesi için verdiği 20 lira ile hayalini gerçekleşmek için ilk adımı atan Kayadibi, çalıştığı üniversitede böylelikle öğrenci oldu.

EĞİTİMİNİ ALDIĞI PİYANONUN TOZUNU SİLDİ Sabahları erken saatlerde üniversiteye gelen İlkay Kayadibi, ders saati öncesi işçi kıyafetlerini giyerek, temizlik yaptı, müzik eğitimi aldığı piyanonun tozunu sildi. Çay demledi ve çay servisi yaptı. Ders zamanında da kıyafetlerini değiştirdi, öğrenci oldu. Amfide öğrenci arkadaşlarıyla birlikte akademisyenlerden ders aldı. Dört yıl boyunca gece geç saatlere kadar ders çalışan İlkay Kayadibi, 2 ya da 3 saatlik uyku ile okula koştu. Geçen yıl müzik bölümünü bitirerek kep atan Kayadibi, hayalini süsleyen öğretmenlik mesleğinin peşini bırakmadı. Mezun olduğu yıl KPSS'ye giren Kayadibi, 63 puan alarak 20 tercih yaptı. Geçen 23 Temmuz'da 17. tercihi olan Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu'na, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müzik öğretmeni olarak ataması gerçekleşen İlkay Kayadibi, güzel haberi öğrenir öğrenmez gözyaşlarına hakim olamadı. "GÖREVİME BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" Zengin bir ailenin çocuğu olmadığı için yaşamının kolay geçmediğini ifade eden Kayadibi, "Birçok acı olaylar yaşadım. Sıkıntıların cenderesinden geçtim. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne taşeron işçi olarak girmiştim. Aynı üniversitenin müzik bölümünden mezun oldum. Anlatılamaz bir duygu ve keyif yaşadım. Ben yaşamımı milada benzetiyorum. 2012 yıl öncesi ve sonrası gibi. Öncesinde acı ve gözyaşı, sonrasında ise hayallerimin gerçekleştiği mutluluk vardı. Çocukluğumda hep öğretmen olmayı hayal etmiştim. 47 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. Biran önce sözleşmemi imzalayıp görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Azmederek buralara geldim" dedi.

Öte yandan İlkay Kayadibi, görev yaptığı MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Rektör Çiçek, "Arkadaşımızı azimli davranışından dolayı kutluyorum. İnsan çalıştığı zaman başaramayacağı hiçbir şey yok. İlkay Hanım bunun en güzel örneğidir" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü binasının görüntüsü - İlkay Kayadibi'nin temizlik yaparken görüntüsü - İlkay Kayadibi'nin bulaşık yıkaması - Röp. İlkay Kayadibi (KJ haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) =============== Depreme dayanıksız olan Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi yıkıldı İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. İş makineleri tarafından blokları yıkılan ve inşaat hafriyatı alandan çıkarılan lisenin yerine, 16 derslikli ortaokul inşa edilecek. İzmir'de 1990 yılında 12 derslikli olarak yapılan Balçova Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi, ilerleyen yıllarda bünyesine kattığı yeni bloklarla eğitim öğretim hayatına devam etti. 18 yıl boyunca eğitimin sürdüğü okul, depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırım programına aldığı okulun A ve B blokları, iş makineleri tarafından yıkıldıktan sonra, inşaat alanındaki hafriyat da kaldırıldı.