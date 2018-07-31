DHA YURT BÜLTENİ-2 

1)HATA DÜZELTİLMEDİ, MAĞDUR OLMAYA DEVAM EDİYOR İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehtap Akkaya (47), isim benzerliği yüzünden kimlik numarasında yapılan hata nedeniyle kayıtlara göre, huzurevinde kaldığı gerekçesiyle ilaçlarını alamadığı için mağdur oldu. Akkaya, kimlik numarasının huzurevinde kalan kadına verilmesi sonucu oluşan hatanın nüfusta düzeltildiğini; ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) hatanın devam ettiğini söyledi. Karşıyaka'da yaşayan tıbbi mümessil Mehtap Akkaya, 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gitti. Akkaya, doktorun talebi üzerine kan tahlili yaptırdı. Akkaya'ya, tahlil sonucu almaya gittiğinde, kayıtlarda hem diyabet hem de şizofreni raporunun bulunduğu söylendi. Şok yaşayan Akkaya, evrakı incelediğinde raporlardaki kimlik numarasının ve ismin kendisinin olduğunu gördü. Olayı araştıran Akkaya, raporlardaki kişinin, 2004 yılında Alsancak'ta polis tarafından sokakta bulunan kimsesiz kadın olduğunu öğrendi. Polisin bulduğu kadının adının Mehtap Akkaya olduğunu; ancak kimliğinin bulunmadığını söylemesi üzerine çıkarılan kimliğe Mehtap Akkaya'nın kimlik numarasının verildiği ortaya çıktı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Basın Sitesi Huzurevi'ne yerleştirilen kadınının yanına giden Akkaya, buradaki kadına "Sen kimsin?" diye sorduğunda "Ben Mehtap Akkaya'yım" cevabını aldı. Raporlardaki kişinin bu kadın olduğunu anlayan ve Karabağlar Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Akkaya, kimlikte yapılan hatayı düzelttirdi. Huzurevinde yaşayan Mehtap Akkaya'ya (57) yeni kimlik verildi.

'HATANIN DÜZELTİLMESİ İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?'

Kimlikte düzeltilen hatanın SGK kayıtlarında düzeltilmediği, Akkaya'nın belindeki rahatsızlığı nedeniyle muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için eczaneye gitmesiyle ortaya çıktı. Akkaya'ya huzurevinde kaldığı söylenerek, ilaçları verilmedi. Mağdur olduğunu kaydeden Mehtap Akkaya, "Hastalandığım için muayene oldum ve eczaneye ilaçlarımı almaya gittim. Bana huzurevinde yaşadığımı ve ilaçları veremeyeceklerini söylediler. Huzurevinde yaşayanlara orayla anlaşmalı olan eczaneler, devletin sıraya koyduğu şekilde ilaç veriliyormuş. Ben ilaçlarımı alamadım. Kimlikteki hata yüzünden mağdur olmaya devam ediyorum. Nüfus müdürlüğünde hata düzeltildi; ancak SGK'da hala huzurevinde görünüyorum. Hatanın düzeltilmesi için ölmem mi gerekiyor?" diye konuştu.

'DAHA CİDDİ DURUMLARDA KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİR'

Eczacı Azra İnan ise huzurevindeki hastalara her eczanenin ilaç vermediği söyledi. Bu hastaların ilaçlarını kurumun anlaşmalı olduğu, sıralamaya göre belirlenen eczanelerden alabildiklerini belirten İnan, "Huzurevindeki hastalar ilaçlarını kurumla anlaşmalı eczanelerden alabiliyor. Ayrıca anlaşmalı eczaneler sırayla ilaç verebiliyor. Huzurevinde kalanların sağlığı için de ilaçları kendilerine değil, oradaki görevlilere veriliyor. Mehtap hanıma SGK'daki hatadan dolayı ilaç vermemiz mümkün değil. Şu anda bel rahatsızlığı için ilaç alması gerekiyor; ancak daha ciddi ve acil durumlarda kötü sonuçlar yaşayabilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mehtap Akkaya ile röportaj

- Azra İnan ile röportaj

- Genel ve detay görüntü (Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) =================================================== 2)OKULUN BAHÇE DUVARINDAKİ MEZAR TAŞLARI SÖKÜLDÜ ERZURUM merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Şair Nefi Ortaokulu'nun bahçe duvarındaki taşların içinde yer alan 19 mezar taşı arkeologlar eşliğinde söküldü. Duvarda boşalan yerlere normal taşlar konuldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, duvardan sökülen mezar taşlarının yapılmakta açık hava müzesinde sergileneceğini söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki tkarihi Üç Kümbetler, Çifti minareli Medrese, Ulu Caminin hemen yanında yapılan Şair Nefi Ortokulu'nun 1958 yılında bahçe duvarı yapılırken taşların içerisine çevredeki mezar taşları da konuldu. Tarihçilerin yapılan uyarılarını dikkate alan İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek Şair Nefi Ortakolu'nun bahçe duvarında tespit edilen 19 mezar taşı koruma kurulu kararı ile sökülüp korunması sağlandı. Müze müdürlüğünün arkeologları kontrolünde işçiler tarafından büyük bir titizlikle yerlerinden çıkarılan 19 mezar taşının yerine normal taşlar konuldu. Sökülen ecdadımıza ait mezar taşlarının müzeye teslim edileceğini vurgulayan Almaz, daha sonra bu taşları merkez Aziziye ilçesinde 2 yıldır yapımı devam eden açık hava müzesinde toplanan yüzlerce taşla birlikte sergileneceğini söyledi.

Erzurum'un tarihi bir şehir olduğunu bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, şehrin her yerinde mezar bulunduğunu ve içlerinde önemli insanlara ait üzeri işlemeli, motifli hatta yazılı bir takım kitabeler bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Şehrin merkezinde yakın tarihe kadar Gez Mezarlığı, Yoncalık Mezarlığı, Köşk Mezarlığı ve hemen Şarif Nefi Ortaokulunun yanındaki Üç Kümbetler gibi mezarlıklar vardı. Özellikle Üç Kümbetler merkez ve konum itibariyle önemli bir mezarlıktı. 1930 ve 40'lara kadar bu mezarlık varlığını koruyordu ve orda önemli insanların mezarları vardı. Tabi bu önemli insanların mezarlarında kitabeler ve Türk motifleri vardı. Zaman içerisinde bu taşlar bilinçsizlik yüzünden korunmamış maalesef alınmış bir takım yerlerde kullanılmış ve bir takım yerlerde kırılmış, dökülmüş ve heba edilmiş. Bunlardan önemli bir kısmı da şuan merkezde bulunan yine tarihi tescilli okullarımızdan Şair Nefi Ortaokulunnun istinad dış duvarları bahçe duvarlarına bırakılmış olan yaklaşık 19 tane mezar taşımız var. Bunların birçoğu motifli, yazılı ve kitabe tarzında. Biz yaklaşık bir yıldır bu süreci takip ediyorduk. Kuruldan karar çıkardık. Arkiyologlarımız, sanat tarihçilerimiz hepsini belirlediler ve bu taşları kurtardık. Mezar taşlarını duvarlardan alıp yerlerine normal taşları bıraktık. Taşlar incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürülecek.Taşlar üzerinde çalışmalarımız, temizlik, okuma, tescilleme ve envanter gibi çalışmalarımız olacak. Uzun bir süredir misafirlerimiz, ilim, kültür ve tarihçiler tarafından hep uyarıyorlardı. Onların dedikleri gibi o görüntüler doğru değildi. Tabi ki bunlar bize mirastır. Bu mirası korumak zorundayız. Korurken de doğru yerde doğru şekilde korumak gerek. Öyle duvarlarda, ahırlarda değil. Müzelerde, sergi salonlarında korumalıyız. Bu 18 mezar taşını da birçok yernden topladığımız yüzlerce taş gibi Dadaşkent ilçesinde yaptığımız açık hava müzesinde sergileyeceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Okul tabelasından detay

-Okul binasından detay

-Okul bahçesinden detay

-Sökülen mezar taşlarından detay

-Sökülen mezar taşlarının yerine sıva yapılması

-Cemal Almaz ile röp Haber-Kamera: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) SÜRE: 04.04 BOYUT:787 MB 3)GÜNEŞ PANELİ KURDU ELEKTRİK FATURASINDAN KURTULDU MANİSA'da spot dükkanı işleten elektrik ustası İmdat Tuncay, dükkanının üstüne güneş enerji paneli yerleştirip, elektriğini üretmeye başladı. Böylelikle Tuncay, elektrik masrafından da kurtuldu. Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'nde spot işiyle uğraşan elektrik ustası İmdat Tuncay, çatısına kurduğu güneş enerjisi paneliyle elektriğini üreterek tasarruf sağlamaya başladı. Eskiden ayda ortalama 200 lira elektrik faturası ödeyen Tuncay, 1500 lira maliyetle kurduğu sistem sayesinde, elektrik masrafından kurtulduğunu anlattı. Tuncay, diğer esnafın da kendisini örnek aldığını anlattı. Evinde de aynı sistemi kurduğunu belirten İmdat Tuncay, "Elektrik enerjisiyle uğraşıyorum. Bunu ilk olarak kendi evim ve iş yerimde uyguladım. Sonrasında esnaf arkadaşlarıma da yapmaya başladım. Güneşten elektrik üretiyoruz. Daha önce aylık 200 lira elektrik masrafım varken, şimdi 1500 lira maliyetle kurduğum sistemle elektrik masrafından kurtuldum. 1.5 yıldır sistemi kullanıyorum. Karşı dükkanıma da buradan kablo çekiyorum. Bunu gören diğer esnaf da sistemi kurmak istiyor" diye konuştu.

İmdat Tuncay, 1.5 metrekare alana kurulu sistemin 2 panelden oluştuğunu toplam 510 kWh'lık enerji ürettiğini, üretiminin aylık kullanımını karşıladığını bunun için elektrik aboneliğini iptal ettirdiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

------------------------- - Elektrik ustası İmdat Tuncay röp.

- İşyeri çalışan aletlerden görüntü

- Güneş enerji paneli görüntü (Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) ========================================================== 4)UCUZ AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ BİTİRDİ MANİSA'nın Kula ilçesinde 66 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 76 yaşındaki Mehmet Baylan, mesleğinin unutulmasından dert yandı. Baylan, insanların eskiyen ayakkabılarını tamirciye götürmek yerine artık daha düşük kaliteli ve ucuz ayakkabı almayı tercih ettiklerini söyledi. Çocukken çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 66 yıldır yılmadan yapan 76 yaşındaki Mehmet Baylan, insanların değişen alışkanlıklarıyla mesleğinin de unutulduğunu söyledi. İnsanların yıpranan ayakkabılarını tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ettiklerini söyleyen Baylan, ucuz ayakkabıların tamirciliği bitirdiğini ifade etti. Kalitesi düşük olduğu için ucuza satılan ayakkabıların el becerisi gerektiren ayakkabı tamirciliğini yok ettiğini vurgulayan Baylan, "Ayakkabı tamirciliği benim baba mesleğim. Fakat son zamanlarda bu el sanatı gerektiren meslek tükenmek üzere. Yeni gelen nesilde çalışmak isteyen gençlerimiz yok. Deri ayakkabılar çok pahalı. Şimdi taklit, ucuz ayakkabılar var. 15- 20 liraya gerçek deri olmayan suni, taklit ayakkabıları satıyorlar. Vatandaşlar artık ayakkabı tamir ettirmeye gelmiyor. Eskiyen ayakkabıyı atıyor, gidiyor ucuza yenisini alıyor. Onun için mesleğimiz tükenmek üzere" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ayakkabı tamircisi görüntü

- 65 yıllık esnaf rop. (Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) =====================================================

5)KAZ DAĞLARI'NDA KIRMIZI BENEKLİ ALABALIĞA DOĞAL KORUMA ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerinde yaşayan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için kuru ağaç dallarıyla dere ve su birikintilerinin üzerini kapatıp, ağ ve serpmeyle alabalığın tutulmasına engel oluyor.Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki derelerde gün gün azalan doğal kırmızı benekli alabalığın neslinin tükenmemesi için yöre halkı, seferber oldu. Köylüler, yol olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için çareyi dere ve su yataklarındaki birikintilerin üzerini kuru ağaç dallarıyla kapatmakta buldu. Kuru ağaç dallarıyla dere ve su birikintilerinin üzerini kapatan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın ağ ve serpme yöntemiyle avlanılmasına engel oluyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan çiftçi Hikmet Şahin (47), bölgede kırmızı benekli alabalığın ağ ve serpme yöntemiyle avlanıldığını söyledi. Derelerdeki alabalıkların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Şahin, "Biz de bölgedeki derelerdeki nesli tükenme noktasına gelen alabalıkların avlanmasını önlemek için yöntem geliştirdik. Yörede tarlası bulunan köylüler, alabalığın tutulduğu yerlerin üzerini kuru ağaç ve dallarla örterek hem alabalığın saklanmasını, yuva yapmasını sağlıyorlar. Kuru dallarla üstünü örtmeye çalıştığımız derelerde bu yöntem ile alabalıkların avlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.