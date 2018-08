DHA YURT BÜLTENİ-2

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

7)ZOMBİ MASKESİYLE İNDİKLERİ SAHADA “UYUŞTURUCUYA HAYIR" DEDİLER

BÖLGESEL Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Serhat Ardahanspor Kulübü, yeni sezonun ilk antrenmanına, “uyuşturucuya hayır" kampanyasıyla başladı. Uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için sahaya “zombi" maskeleriyle çıkan Kulüp Başkanı ve futbolcular, pankart açarak “uyuşturucuya hayır" dedi. Ardahan’ı 4 sezoundur BAL karşılaşmalarında temsil eden Serhat Ardahanspor Futbol Takımı kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yönetim, teknik hoca ve futbolcu kadrosunu baştan aşağıya yenileyen kulüp, transfer ettiği futbolcuları ilk kez sahaya çıkardı. Yeni sezona “uyuşturucuya hayır" kampanyası ile başlayan Kulüp Başkanı Fakir Yılmaz, teknik ekip ve futbolcular, farkındalık oluşturmak için antrenmana zombi maskeleri takarak çıktı. Bir süre sahada zombi hareketleri sergileyen futbolcular, daha sonra yüzlerinde ki maskeleri çıkarıp, “Bilinçli Nesillere, Güvenli Yarınlara Uyuşturucuya Hayır" pankartı açtı.

Antrenmanı izlemek için sahaya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın’a bilgi veren Kulüp Başkanı Fakir Yılmaz, yeni sezonda uyuşturucuya hayır diyeceklerini belirterek şöyle dedi:

“Bizim derdimiz, cadde de ve sokakta uyuşturucu madde kullanan değil, sahada olan, gerçekten spor yapan gençler yetiştirmek. Bu nedenle, Serhat Ardahanspor olarak bu sezonu ‘Uyuşturucuya hayırö kampanyası ile başlatıyoruz. Bu anlamda biz bugün sizlerin de desteğiyle sahadayız." Vali Mehmet Emin Bilmez ise, “İnşallah Ardahan hiçbir zaman uyuşturucuyla anılmayacak. Uyuşturucu hemen hemen hiç kullanılmayacak kadar az. Biz, insanların, gençlerin sigara, alkol uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmasını sağlayıp, yeşil sahalarda aralarında ki dostluğu, kardeşliği pekiştirecek, hem bedenen, hem ruhen daha zinde olmasını sağlayacak spor türü etkinliklerde bulunmalarını sağlamak en büyük temennimiz. Ardahan’da 15’e yakın takımımız var. Bunlarda gençlerimizin spora ilgi duyduğunu gösteriyor" diye konuştu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy da, “Serhat Ardahanspor yönetimine, futbolcularımıza, sezon başlangıcında, antrenman başlangıcında ülkemiz için, dünya için, Ardahan için fevkalade önemli olan bir konuyu gündeme getirdikleri için, böyle bir hususa katkı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar istatistikler Ardahan’da bu oranın çok az olduğunu gösterse de bütün dünya için, ülkemiz için ne kadar riskse, Ardahan için de uyuşturucu konusu o kadar risktir. Bu antrenmanın da kulübümüze, sporcularımıza, Ardahan’a her anlamda, spor sektörüne, turizm sektörüne katkı yapmasını diliyorum. Kolay bir iş değil. Zor şartlarda kulüp bir yerlere götürülmeye çalışılıyor. Bu anlamda mücadelesi olan, katkısı olan başta yönetime ve herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ardahan’ın güzel bir şehir olduğunu dile getiren futbolcular ise yeni sezon hazırlığına böyle bir kampanya ile başlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kampanyaya destek verdiklerini belirten taraftarlar da, takımın yanında olduklarını ve her zaman için uyuşturucuya hayır demeye devam edeceklerini dile getirdi.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)