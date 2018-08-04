DHA YURT BÜLTENİ-2

AFYONKARAHİSAR'da, düğünlerde ve özel eğlencelerde silahla ateş açılmasının önüne geçmek, toplumsal olaylarda kontrolün sağlanması için jandarma ve polis teşkilatlarına insansız hava aracı (drone) dağıtıldı. Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve drone eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazanan kamu personeli katıldı. Törende, 2'si tam profesyonel 32'si yarı profesyonel 34 drone emniyet ve jandarma ekiplerine dağıldı. 'SUÇLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORUZ' Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, jandarma ve emniyet personelinin yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD'tan toplam 94 personele 3 süreyle teorik ve uygulamalı drone eğitimi verildiğini söyledi. Suç ve suçluyla mücadelede daha aktif olmanın zorunlu hale geldiğini kaydeden Vali Tutulmaz, teknolojinin imkânlarından daha fazla yararlanılmasının, kullanılmasının gerektiğini söyledi. Suç örgütleri ve suçla ilgilenen, suça meyilli kişilerin her gün farklı metotlarla ortaya çıktığını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Biz de bunun önlemlerini alabilmek adına teknolojinin her türlü imkânından faydalanıyoruz" dedi. VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN İNSANSIZ HAVA ARACI ÖNEMLİ Asayiş ve huzuru sağlama da insansız hava araçlarının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Mustafa Tutulmaz, birçok operasyonu havadan takip edileceğini belirtti. Araçların özellikle kutlamalar, bayramlar ve düğünlerde silah atan kişilerin takibi noktasında kullanılacağını anlatan Vali Tutulmaz, şunları kaydetti: "Bundan sonra düğünlerimiz ve özel eğlencelerimiz insansız hava araçlarıyla yakından takip edilecek. Bunun dışında define avcıları, kaçak haşhaş eki ve Hint keneviri ekimi gibi durumlarda uyuşturucuyla mücadelede aktif olarak kullanılacak. Yine bu araçları trafik yoğunluğunun tespiti, trafiği daha rahat gözlemleyebilmek adına da kullanılacak. Bununla birlikte kaçak avlanma, arazide kayıp aramalarında, hırsızlıkla mücadele gibi huzuru ve güveni sağlamaya yönelik her alanda yararlanacağız. Toplu eylem ve gösterilerde, yürüyüşlerde, sportif faaliyetlerde vatandaşlarımızın güvenliği için faydalanacağız. Teknolojiyi kullandıkça işimizin daha rahat olacağını düşünüyoruz." Konuşmanın ardından eğitimini tamamlayan jandarma ve polislere drone ehliyetlerini veren Vali Mustafa Tutulmaz, eğitmemler eşliğinde drone uçurdu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-İnsansız hava araçlarından detay

-Eğitmen hava aracı kullanırken detay

-Vali Tutulmaz'ın konuşması

-Drone'leri kullanacak kişilere sertifika verilmesi

-Vali drone kullanırken

-Vali dorenleri incelerken

358.26 MB /// 03.14 (HD)

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR (DHA)

=====================================================

5)UÇAKLARIN JET YAKITINDA KULLANILAN KETENCİK KARS’TA İLK ÜRÜNÜNÜ VERDİ

TÜRKİYE'de ilk kez Jet yakıtında kullanılan bunun yanı sıra artan yemeklik yağ ve biodizel ihtiyacını azaltmada kullanılan bitkilerden biri olan Ketencik’in ilk hasadı Kars'ın Akyaka ilçesi Geçit köyünde törenle yapıldı.

Geçik köyünde ekimleri yapılan Ketencik bitkisinin ilk hasadı Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Akyaka Ziraat Odası Başkanı İhsan Tazegül, ilçe müdürü, arazi sahipleri ve köylülerin katıldığı törenle yapıldı. Törende bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, ketencik bitkisinin, eski bir kültür bitkisi ve Türkiye'de marjinal tarım alanlarını değerlendirebilecek alternatif bir yağ bitkisi olduğunu söyledi. Ketenciğin yağ elde etmek amacıyla tarih öncesinden beri ekimi yapıldığını, Ketencik yağının tıpkı keten yağı gibi yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitlerine sahip yağ olduğunu belirten Düzgün şunları söyledi:

“Ketencik, kötü koşullara adaptasyon bakımından üstün performanslı ve bitki besin elementi isteği bakımından kanaatkâr bir bitkidir. Ayrıca, yabancı ot rekabetinin iyi olması nedeniyle kimyasal ilaç kullanımına gereksinim duymaması ketenciğin çevre dostu yetiştirme sistemlerine uygun karakterde bitkiler arasında yer almasını sağladı. İlimizin hayvancılığındaki; kaba yem ve beslenme eksikliğinde açığı, yüksek ot kalitesi karşılayacak buna ilaveten, ham protein miktarının çok yüksek olması sebebi bakımından hayvan beslenmesinde hem besi hayvanlarında hem de süt sığırcılığında yüksek oranda ürün artışı sağlayacak. Bu amaçla; ekim yapan üreticilerimize Müdürlük olarak teknik destek sağladık. Ürünün çıkışları, gelişimi ve biçerdöver biçimi ile ilgili olarak tüm aşamaları takip edilmekte olup sonuçların değerlendirmesi ile çiftçilerimizin bu bitkiden fayda sağlayacağı düşünüldüğü anda gerekli çalışmaları yapacağız."

Firma yetkilisi Rıza Tanoğlu da kenetciği Denizli’den Kars'a gelerek bahar mevsiminde ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ketenciğin bir yağ bitkisi olduğunu vurgulayan Tanoğlu şöyle konuştu.

"Sanayi alanında kullanıldığı gibi küspesi de hayvan yeminde rahatlıkla kullanılabilir. Şu anda yüzde 27 ile yüzde 47 oranında küspesinde protein vardır. Ketencik bitkisi biodizel ve jet yakıtı olarak sanayi alanında kullanıldığı için önemi git gide artmaktadır. Ülkemizde yemeklik yağ olarak yaklaşık 1 milyon ton yağ açığımız bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 2-2.5 milyon ton yağ bitkisinden elde edilir. Ülkemizin dövizleri yurt dışına gitmesin diyerek Kars’ta Akyaka’nın Geçit köyünde ekim gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bu ekim alanlarının artırılacağını düşünüyoruz. Şu anda burada hasat dönemindeyiz. Alım garantisi var tarımsal sözleşme garantisi ile ekim yaptırıyoruz. Bio dizele uygun olduğu gibi tıp ve gıda alanlarında da değerlendirilebilen bir bitki. Onun haricinde yurt dışından da bayağı talep görüyoruz. Tabi ki yurt içindeki açığımızı kapatmak maksadıyla bitkimizin ekim alanı önümüzdeki zamanlarda genişleteceğiz. Vejetasyon süresi kıza olduğu için İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kıraç yerlere ekimlerini yapacağız. Su ve gübreleme ihtiyacı da çok az olan bir bitki. Burada dekara yaklaşık 10 kilo gübre kullandık. Bunun haricinde ekstra bir maliyeti olmadığı için dekara tüm masrafları içinde 170 TL masrafı olduğu için ekimleri artıracağız inşallah. Bu bitkinin umut vaad ettiğini hepimiz öngörüyoruz."

Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak da yaptığı konuşmasında, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulanarak, mahsullerinin daha da verimli olmasını temenni etti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Tarladan ve üründen genel ve detaylar

-Biçerdöverin çalışması

-Ürün detayları

-İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün’ün konuşması

-Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak’ın konuşması

-Firma yetkilisi Rıza Tanoğlu’nun konuşması

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

484 MB

