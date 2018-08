DHA YURT BÜLTENİ-2

ÇORUM'da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kaza, Kargı ilçesi D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine gitmekte olan Serkan Yanal idaresindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 2 si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi?ne getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

4)AFYONKARAHİSAR'DA DÜĞÜN DRONE İLE TAKİP EDİLECEK

AFYONKARAHİSAR'da, düğünlerde ve özel eğlencelerde silahla ateş açılmasının önüne geçmek, toplumsal olaylarda kontrolün sağlanması için jandarma ve polis teşkilatlarına insansız hava aracı (drone) dağıtıldı. Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve drone eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazanan kamu personeli katıldı. Törende, 2'si tam profesyonel 32'si yarı profesyonel 34 drone emniyet ve jandarma ekiplerine dağıldı.

'SUÇLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORUZ'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, jandarma ve emniyet personelinin yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD'tan toplam 94 personele 3 süreyle teorik ve uygulamalı drone eğitimi verildiğini söyledi. Suç ve suçluyla mücadelede daha aktif olmanın zorunlu hale geldiğini kaydeden Vali Tutulmaz, teknolojinin imkânlarından daha fazla yararlanılmasının, kullanılmasının gerektiğini söyledi.

Suç örgütleri ve suçla ilgilenen, suça meyilli kişilerin her gün farklı metotlarla ortaya çıktığını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Biz de bunun önlemlerini alabilmek adına teknolojinin her türlü imkânından faydalanıyoruz" dedi.

VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN İNSANSIZ HAVA ARACI ÖNEMLİ

Asayiş ve huzuru sağlama da insansız hava araçlarının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Mustafa Tutulmaz, birçok operasyonu havadan takip edileceğini belirtti. Araçların özellikle kutlamalar, bayramlar ve düğünlerde silah atan kişilerin takibi noktasında kullanılacağını anlatan Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bundan sonra düğünlerimiz ve özel eğlencelerimiz insansız hava araçlarıyla yakından takip edilecek. Bunun dışında define avcıları, kaçak haşhaş eki ve Hint keneviri ekimi gibi durumlarda uyuşturucuyla mücadelede aktif olarak kullanılacak. Yine bu araçları trafik yoğunluğunun tespiti, trafiği daha rahat gözlemleyebilmek adına da kullanılacak. Bununla birlikte kaçak avlanma, arazide kayıp aramalarında, hırsızlıkla mücadele gibi huzuru ve güveni sağlamaya yönelik her alanda yararlanacağız. Toplu eylem ve gösterilerde, yürüyüşlerde, sportif faaliyetlerde vatandaşlarımızın güvenliği için faydalanacağız. Teknolojiyi kullandıkça işimizin daha rahat olacağını düşünüyoruz." Konuşmanın ardından eğitimini tamamlayan jandarma ve polislere drone ehliyetlerini veren Vali Mustafa Tutulmaz, eğitmemler eşliğinde drone uçurdu.