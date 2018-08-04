DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında, Çaltıözü Mahallesi'nde, Fethiye- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden Adil Özdemir yönetimindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bilal Aslan yönetimindeki 07 SUE 94 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarıyla karayoluna sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özdemir'in aracındaki 12 yaşındaki Rasih Özdemir ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının öldüğü belirledi. Kazada yaralanan sürücü Özdemir, aracında bulunan Doğukan Çeto, diğer otomobilin sürücüsü Aslan ve yanındaki Serkan Aslan ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Fethiye- Kaş karayolunda, araç kuyruğu oluştu. Cenazelerin ve araçların kaldırılmasının ardından yoldaki ulaşım normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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- Kaza yeri görüntüleri
(Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
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2)ÇORUM'DA İKİ YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI 13 YARALI
ÇORUM'da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kaza, Kargı ilçesi D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine gitmekte olan Serkan Yanal idaresindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 2 si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi?ne getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Hastane dışından detay
-Yaralıların ambulanslarla hastaneye getrilmesi
Mustafa ULUSOYOSMANCIK (Çorum)
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3)AKARYAKIT TANKERİNE ÇARPAN BİSİKLETLİ GÜVENLİK KAMERASINDA
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bisiklet sürücüsü 54 yaşındaki Adem Öz'ün kontrolsüz olarak anayola çıkıp, bir akaryakıt tankerinin sağ ön tekerleğine çarparak yaralanma anının, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Turgutlu'daki bir fabrikada bekçi olarak çalışan Adem Öz, geçen 2 Ağustos sabahı, İzmir-Ankara karayolu, Yeni Garaj Kavşağı'nda yan yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktı. Bisikletiyle birden yola fırlayan Öz'ü son anda fark eden akaryakıt tankerinin şoförü, yolun soluna kaçsa da kazaya engel olamadı. Kasksız olan bisikletli Öz, tankerin sağ arka tekerleğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan Öz, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öz, tedaviye alındı. Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anının kavşaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü
Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)
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4)AFYONKARAHİSAR'DA DÜĞÜN DRONE İLE TAKİP EDİLECEK
AFYONKARAHİSAR'da, düğünlerde ve özel eğlencelerde silahla ateş açılmasının önüne geçmek, toplumsal olaylarda kontrolün sağlanması için jandarma ve polis teşkilatlarına insansız hava aracı (drone) dağıtıldı. Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve drone eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazanan kamu personeli katıldı. Törende, 2'si tam profesyonel 32'si yarı profesyonel 34 drone emniyet ve jandarma ekiplerine dağıldı.
'SUÇLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORUZ'
Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, jandarma ve emniyet personelinin yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD'tan toplam 94 personele 3 süreyle teorik ve uygulamalı drone eğitimi verildiğini söyledi. Suç ve suçluyla mücadelede daha aktif olmanın zorunlu hale geldiğini kaydeden Vali Tutulmaz, teknolojinin imkânlarından daha fazla yararlanılmasının, kullanılmasının gerektiğini söyledi.
Suç örgütleri ve suçla ilgilenen, suça meyilli kişilerin her gün farklı metotlarla ortaya çıktığını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Biz de bunun önlemlerini alabilmek adına teknolojinin her türlü imkânından faydalanıyoruz" dedi.
VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN İNSANSIZ HAVA ARACI ÖNEMLİ
Asayiş ve huzuru sağlama da insansız hava araçlarının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Mustafa Tutulmaz, birçok operasyonu havadan takip edileceğini belirtti. Araçların özellikle kutlamalar, bayramlar ve düğünlerde silah atan kişilerin takibi noktasında kullanılacağını anlatan Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:
"Bundan sonra düğünlerimiz ve özel eğlencelerimiz insansız hava araçlarıyla yakından takip edilecek. Bunun dışında define avcıları, kaçak haşhaş eki ve Hint keneviri ekimi gibi durumlarda uyuşturucuyla mücadelede aktif olarak kullanılacak. Yine bu araçları trafik yoğunluğunun tespiti, trafiği daha rahat gözlemleyebilmek adına da kullanılacak. Bununla birlikte kaçak avlanma, arazide kayıp aramalarında, hırsızlıkla mücadele gibi huzuru ve güveni sağlamaya yönelik her alanda yararlanacağız. Toplu eylem ve gösterilerde, yürüyüşlerde, sportif faaliyetlerde vatandaşlarımızın güvenliği için faydalanacağız. Teknolojiyi kullandıkça işimizin daha rahat olacağını düşünüyoruz." Konuşmanın ardından eğitimini tamamlayan jandarma ve polislere drone ehliyetlerini veren Vali Mustafa Tutulmaz, eğitmemler eşliğinde drone uçurdu.
Görüntü Dökümü
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-İnsansız hava araçlarından detay
-Eğitmen hava aracı kullanırken detay
-Vali Tutulmaz'ın konuşması
-Drone'leri kullanacak kişilere sertifika verilmesi
-Vali drone kullanırken
-Vali dorenleri incelerken
358.26 MB /// 03.14 (HD)
Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR (DHA)
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5)UÇAKLARIN JET YAKITINDA KULLANILAN KETENCİK KARS’TA İLK ÜRÜNÜNÜ VERDİ
TÜRKİYE'de ilk kez Jet yakıtında kullanılan bunun yanı sıra artan yemeklik yağ ve biodizel ihtiyacını azaltmada kullanılan bitkilerden biri olan Ketencik’in ilk hasadı Kars'ın Akyaka ilçesi Geçit köyünde törenle yapıldı.
Geçik köyünde ekimleri yapılan Ketencik bitkisinin ilk hasadı Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Akyaka Ziraat Odası Başkanı İhsan Tazegül, ilçe müdürü, arazi sahipleri ve köylülerin katıldığı törenle yapıldı. Törende bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, ketencik bitkisinin, eski bir kültür bitkisi ve Türkiye'de marjinal tarım alanlarını değerlendirebilecek alternatif bir yağ bitkisi olduğunu söyledi. Ketenciğin yağ elde etmek amacıyla tarih öncesinden beri ekimi yapıldığını, Ketencik yağının tıpkı keten yağı gibi yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitlerine sahip yağ olduğunu belirten Düzgün şunları söyledi:
“Ketencik, kötü koşullara adaptasyon bakımından üstün performanslı ve bitki besin elementi isteği bakımından kanaatkâr bir bitkidir. Ayrıca, yabancı ot rekabetinin iyi olması nedeniyle kimyasal ilaç kullanımına gereksinim duymaması ketenciğin çevre dostu yetiştirme sistemlerine uygun karakterde bitkiler arasında yer almasını sağladı. İlimizin hayvancılığındaki; kaba yem ve beslenme eksikliğinde açığı, yüksek ot kalitesi karşılayacak buna ilaveten, ham protein miktarının çok yüksek olması sebebi bakımından hayvan beslenmesinde hem besi hayvanlarında hem de süt sığırcılığında yüksek oranda ürün artışı sağlayacak. Bu amaçla; ekim yapan üreticilerimize Müdürlük olarak teknik destek sağladık. Ürünün çıkışları, gelişimi ve biçerdöver biçimi ile ilgili olarak tüm aşamaları takip edilmekte olup sonuçların değerlendirmesi ile çiftçilerimizin bu bitkiden fayda sağlayacağı düşünüldüğü anda gerekli çalışmaları yapacağız."
Firma yetkilisi Rıza Tanoğlu da kenetciği Denizli’den Kars'a gelerek bahar mevsiminde ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ketenciğin bir yağ bitkisi olduğunu vurgulayan Tanoğlu şöyle konuştu.
"Sanayi alanında kullanıldığı gibi küspesi de hayvan yeminde rahatlıkla kullanılabilir. Şu anda yüzde 27 ile yüzde 47 oranında küspesinde protein vardır. Ketencik bitkisi biodizel ve jet yakıtı olarak sanayi alanında kullanıldığı için önemi git gide artmaktadır. Ülkemizde yemeklik yağ olarak yaklaşık 1 milyon ton yağ açığımız bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 2-2.5 milyon ton yağ bitkisinden elde edilir. Ülkemizin dövizleri yurt dışına gitmesin diyerek Kars’ta Akyaka’nın Geçit köyünde ekim gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bu ekim alanlarının artırılacağını düşünüyoruz. Şu anda burada hasat dönemindeyiz. Alım garantisi var tarımsal sözleşme garantisi ile ekim yaptırıyoruz. Bio dizele uygun olduğu gibi tıp ve gıda alanlarında da değerlendirilebilen bir bitki. Onun haricinde yurt dışından da bayağı talep görüyoruz. Tabi ki yurt içindeki açığımızı kapatmak maksadıyla bitkimizin ekim alanı önümüzdeki zamanlarda genişleteceğiz. Vejetasyon süresi kıza olduğu için İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kıraç yerlere ekimlerini yapacağız. Su ve gübreleme ihtiyacı da çok az olan bir bitki. Burada dekara yaklaşık 10 kilo gübre kullandık. Bunun haricinde ekstra bir maliyeti olmadığı için dekara tüm masrafları içinde 170 TL masrafı olduğu için ekimleri artıracağız inşallah. Bu bitkinin umut vaad ettiğini hepimiz öngörüyoruz."
Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak da yaptığı konuşmasında, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulanarak, mahsullerinin daha da verimli olmasını temenni etti.
Görüntü Dökümü
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-Tarladan ve üründen genel ve detaylar
-Biçerdöverin çalışması
-Ürün detayları
-İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün’ün konuşması
-Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak’ın konuşması
-Firma yetkilisi Rıza Tanoğlu’nun konuşması
(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)
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