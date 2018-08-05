DHA YURT BÜLTENİ 2

Geçen 28 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında, Koşukırı Mevkii'nde meydana gelen kazada; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Ekin yönetimindeki 45 TG 540 plakalı motosikletle, İsmail Akça (50) yönetimindeki 35 AF 2943 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazada ağır yaralanan kasksız motosiklet sürücüsü Ekin, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ekin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Akça ise, sevk dildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre köy merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen E.Ç. ve Z.K., aileleri ile köylüler arasında bir süre sonra sorun çıkmaya başladı. Önceki gün iki genç arasında yaşanan bıçaklı kavga bardağı taşıran son damla oldu. Z.K.'nin oğlu 18 yaşındaki M.K., arazi yüzünden tartıştığı 19 yaşındaki Hasan Cindilli'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Cindilli, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyünde huzursuzluk çıkardığı iddia edilen 2 aile yönelik linç girişimini jandarma güçlükle önledi. 'Dişe diş, kana kan intikam' sloganları atarak ellerinde sopalarla baskına giden öfkeli grubu jandarma ve onlara yardım eden köyün ileri gelenleri durdurabildi. Giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı köyde istenmeyen iki aile fertleri jandarma tarafından bölgeden çıkarıldı.

Bıçaklı kavga sonrası öfkelenen köylüler, "Huzuru bozanları köyümüzde istemiyoruz" diyerek meydanda toplandı. Ellerinde sopalarla 'Diş diş kana kan intikam', 'Huzuru bozanları köyde istemiyoruz' diye slogan atan köylüler E.Ç. ve M.K.'nin evine doğru yürümeye başladı. Önlem alan jandarma, kalabalık grubu köyün ileri gelenleriyle birlikte güçlükle durdurabildi. Aileleri linç etmeye giden gençler, jandarma tarafından okulun bahçesine toplatıldı ve kapısı kapatıldı. Köyün gençleriyle burada konuşan Jandarma Komutanı, onlardan sakin olmalarını ve gereğinin yapılacağını söyledi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık komutandan aldıkları sözle sakinleşti. Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma öfkelerin odağındaki E.Ç ve Z.K. ailelerini askeri araçla köyden çıkardı. 60 hane 450 nüfuslu Uzunyayla Köyü Muhtarı Ahmet Nuri Kutan, tek isteklerinin huzur olduğunu bu huzuru bozan 2 aileyi köylerinde görmek istemediklerini belirtti. Köye geldikleri 4 yıldan beri sorun yaşadıklarını ifade eden Muhtar Kutan, şunları söyledi:

"Bu adamlar bizim köyümüzde 4 senedir oturmaktalar. Bu adamlar köyde 4 senedir devamlı sıkıntı çıkarıyorlar, huzursuzluk yaratıyorlar. Başkasının arazisinde hayvan otlatıyorlar. Bıçaklama olayı da bu sebeple yaşandı. Bu aile hayvanlarını yine başkasının arazisinde otlatıyormuş. Bu yüzden tartışma çıkmış. M.K., evden aldığı bıçakla Hasan Cindilli'yi yaralamış. Cindilli'nin hayati tehlikesi var. Buna tepki olarak komşularımız köyde böyle insanların yaşamasını istemiyor. Bu insanlar köyde devamlı kavga huzurluksuz çıkarıyorlar."

Köy halkı ellerindeki sopaları istenmeyen ailenin hayvanlarının da köyden gidene kadar bırakmayacağını söylerken jandarma gece ve gündüz köyde nöbet tutuyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köy meydanında ellerinde sopalarla toplanan köylüler

-Köylülerin slogan atmaları

-Muhtarı Ahmet Nuri Kutan ile röp

-Vatandaş ile röp.

-Jandarmanın köye gelişi

-Köylülerin ellerinde sopalarla yürümesi

-Jandarmanın müdahale etmesi

-Jandarmanın köylüleri engellemesi

-Jandarmanın köy halkını okul bahçesinde toplaması

-Ellerinde sopa olan çocuklardan detay

-Köyden detay görüntüler