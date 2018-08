DHA YURT BÜLTENİ-2

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Ayder Yaylası'nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı ve yaz sezonu sonunda başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alt yapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Yayla, uygulanacak yeni modelle imar kirliliği tartışmalarından kurtulacak. Çamlıhemşin İlçesi'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. 1998 yılında Doğal sit alanı ilan edilen yayla için 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 20 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı. 158 BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile sit ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. TOKİ DEVREYE GİRDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek verdi. Proje ile yaylanın alt yapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek.Yayla, uygulanacak yeni modelle imar kirliliği tartışmalarından kurtulacak. VALİ: İLK KAZMA YIL SONUNDA Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylasının sahip olduğu güzellikler ile yoğun ziyaret edilen önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi. Yaylada yapılaşmanın oldukça fazla olduğunu kaydeden Vali Bektaş, şunları dedi: “Mevcut planlama çalışmaları Ayder Yaylasını bir yere getirmeyi başaramadı ve bir çatışma alanı oluştu. Ortaya çıkan tablo hiç kimsenin sevmediği bir görüntü oldu. Gelenler doğanın imkanlarından yeterince yararlanamamaya başladı. Oradaki yoğunluk daha da artıyor, trafik tıkanıyor, içme suları kesiliyor, kanalizasyonlar çalışmıyor. Bunun gibi bir yığın ortak sorun var. Ayder’i olması gerektiği şekilde planlayarak belli bir hedef doğrultusunda şekillenmesini sağlamalıyız. Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği, himayesi altında bir proje yürütüyoruz. Ayder’deki yetkili kurumların yetkisini bir protokolle topladığımız TOKİ, olması gereken projeyi çalıştı ve ihale etti. Güzel bir proje ortaya çıktı ve anlaşmaya varıldı. Yılsonunda Ayder’e ilk kazma vurulacağını umuyorum. Ayder ülkemizde çokta örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz. Ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyorö

5)LÖSEV, BU KEZ BABALAR İÇİN KOLLARI SIVADI

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şubesi, daha çok hastane bahçelerinde kalan hasta yakınları için belediyelerden kamu yararına yer tahsisi istiyor.

Antalya LÖSEV İl Koordinatörü Tutku Canıdar, kente anormal derecede lösemi ve kanser hastası göçü olduğunu söyledi. Bunun en büyük nedeninin kemik iliği nakli yapılan bir merkezin Antalya'da yer alması olduğunu belirten Canıdar, aynı zamanda kentin onkolojinin tedavisi konusunda güçlü bir noktada olduğunu söyledi. Bu tür hastalık süreçlerinin çok uzun olabildiğine dikkati çeken Canıdar, “Bu süreçte anne refakatçi olarak çocuklarının yanında kalabiliyor. Fakat baba ya da yakını ciddi mağduriyet yaşıyor. Kalacak yerleri yok. LÖSEV'e kayıtlı hastaların yüzde 85'inden fazlası ya asgari ücretle geçimini sağlıyor ya da hiçbir geliri olmayan insanlar. Süreç o kadar uzun ki her geçen gün mağduriyet artıyor. Baba sokakta kalıyor ya da hastane bahçesinde yatıyor. Bizden yardım isteyenlerin sayısı çok fazla" diye konuştu.

DEVLETTEN DE HASTA YAKININDAN DA PARA İSTENMEYECEK

Onkoloji hastalarının yakınlarının hastane çevresinde kalması gerektiğini belirten Tutku Canıdar, bunu bilen bazı uyanık vatandaşların da eşyalı evlerini yüksek fiyata kiraya verdiğini söyledi. Yüksek kiraların yanı sıra evdeki eşyaların hijyenden uzak olduğunu aktaran Canıdar, “Biz devletimizden kamu yararına yer tahsisi istiyoruz. Bunun örneği Ankara'da var. Burada organik tarım yapıyoruz. Anne, baba ve çocuklarımız burada konaklıyor. Bunun benzerini Antalya'da yapmak istiyoruz. Yer tahsisi dışında başka bir şey istemiyoruz. İnşaatını, tefrişatı biz yapalım, çalışacak personelin maaşını da biz ödeyelim. Devletten de tek kuruş almayalım, hastalardan da para almayalım. Aslında bu bütün Türkiye'de ihtiyaç. Ancak Antalya bu konuda öncü illerden biri haline geldi. Bağışlarla ayakta duruyoruz ama bunu yapabilecek gücümüz var" dedi.

BABALAR KONUŞTU

Lösemi teşhisi nedeniyle tedavi gören çocuğunun bulunduğu hastaneden ayrılamayan Mustafa Sarı, yaşadığı Alanya hastaneye 2 saat uzaklıkta olduğu için hastane bahçesinde yaşadığını aktardı. 20 gündür kalacak yer konusu ve kişisel bakım konusunda büyük sıkıntı çektiğini belirten Sarı, “Eşim çocuğumun yanında refakatçi olarak kalıyor. Ben hastane bahçesinde yatıp kalkıyorum. Caminin duşu var, orada yıkanıyorum. Genelde kendimi silerek temiz kalmaya çalışıyorum. Belediyelerin kalacak yeri var fakat doluluk oranı çok fazla. Burada hastası olan her aile aynı sıkıntıları yaşıyor. Yaklaşık 30 aile bu şekilde bu hastanede kalıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden insan var. Çimlerin üzerinde ya da araçların içinde yaşıyor. Ev kiralayacak maddi durumumuz yok. Asgari ücretle çalışıyordum ama şimdi o işi de bıraktım. Ev kiralamaya kalksak en az 1000 lira isteniyor" diye konuştu.

ŞIRNAK'TAN GELDİ

Talasemi hastası çocuğunu yaşatabilmek için 13 yıldır çabalayan Şırnak Silopi'den gelen Abdurrahman Karal da 5 aydır çocuğunun hastanede kaldığını söyledi. Almanya'dan uygun ilik bulunduğunu ve naklin gerçekleştiğini kaydeden Karal, “Önce hastanede kaldım. Ama süre uzadığı için mecburen ev tutmak zorunda kaldım. Bu tür hastalar için devlet desteği gerekiyor. İşimizi gücümüzü bıraktık. Kendim için bu desteği istemiyorum, çok ciddi anlamda yardıma ihtiyacı olanlar var" dedi.

2 AYDIR HASTANE BAHÇESİNDE KALIYOR

Isparta'dan gelen Hüsamettin Çetin de 2 yaşındaki çocuğunun lösemiyle mücadele ettiğini söyledi. 50 gündür hastane bahçesinde kaldıklarını kaydeden Çetin, “Mülteci gibi yaşıyoruz. Çimlerin üzerinde kalıyoruz. Fıskiye açılıyor bazen her yer çamur oluyor. Çocuğumuz burada olduğu için ev de tutamıyoruz. Nerede uygun yer bulursak orada yatıyoruz. Kantinde yatıyorduk oradan kovulduk. Katlarda bulduğumuz sedyelerin üstünde, banklarda yatıyoruz" diye konuştu.