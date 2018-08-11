DHA YURT BÜLTENİ 2

Bursa'da 2 kişinin öldürüldüğü cinayet anı kamerada

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 25 Ocak'ta yöneticiliğini yaptığı apartmanda, havlayan köpeğinden şikâyetçi olan bina sakini Ali Çelik (33) ile kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hacı Murat Konuk (38) hakim önüne çıktı. Tutuklu sanık Konuk'un pişmanlık duygularını dile getirdiği duruşmada, sitede bulunan ve işlenen cinayeti kaydeden görüntüler izlendi.

Mudanya'da geçen ocak ayında, kayınpederi Hilmi Şen ile aynı evde yaşayan Ali Çelik, iddiaya göre apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a, "Bahçedeki kulübede yaşayan köpeğin sürekli havlıyor. Yeni doğan bebeğimiz havlama sesinden korkup uyuyamıyor" diyerek, çözüm bulmasını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Murat Konuk, yanında bulunan tabancası ile önce Ali Çelik'i, ardından da gelen kayınpederi Hilmi Şen'i öldürdü. Seken bir kurşun ise olay yerinde bulunan Y.U:'ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınan Konuk tutuklanırken, ailesi ise köpeği alarak siteden taşındı.