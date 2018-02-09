DHA YURT BÜLTENİ-20

Kura çekiminden önce konuşan Vali Sonel, konutların gerçek sahiplerine verileceğini belirterek, "TOKİ konutlarında hak sahibi olup da oturmayıp evlerini kiraya verenler vardı. Devletimiz bu evleri ihtiyaç sahipleri otursun diye veriyor. Biz de araştırma yaptık. Vali Yardımcımız Selçuk Yosunkaya, Vakıf Müdürümüz Eylem Mut, Belediye Başkan Yardımcımız Sami Doğan ve arkadaşlarımız ciddi ve titiz bir çalışma yaptılar. Örneğin bazı hak sahipleri ayda 150 lira ödeyerek ev sahibi konutlarda oturmayıp evlerini 300 liraya kiraya verdiklerini tespit ettik. Ancak bu evler sizler, yani gerçek ihtiyaç sahipleri oturulsun diye verildi. Biz de böyle ev ihtiyacı olan ailelerimizi tespit ettik. Biz de kurayla bu evlerin anahtarlarını sizlere takdim edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. 7 aydır Tunceli’deyiz hem valilik hem de Belediye Başkan Vekili olarak bu 7 aylık çalışmalarımızda bize her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, sayın bakanlarımıza ve TOKİ Başkanımıza, Tuncelimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Evlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güle güle oturun hatta bu evlerde oturup yeni açtığımız tekstil fabrikasında çalışan vatandaşlarımız da var. Hem iş, hem aş, hem ev, Allah bereket versin, hayırlı olsun" diye konuştu.

Açık Üniversite programının başlaması nedeniyle Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. 3 ay sürecek olan ve 18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabileceği programın açış konuşmasını Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş yaptı. Ertaş konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'de özellikle son yıllarda artan kültürel üretimle birlikte birçok kurumumuz bu topraklarda geçmişte var olan medeniyeti bugünle ilişkilendirmek, zenginleştirmek konusunda önemli katkılar sağlıyor. Bu düşünceye katkı sağlayan kurumlardan birisi de Kütahya Belediyemizdir. Bu çalışmaların yönünü önemli ölçüde belirleyecek yeni bir perspektif sunmak amacıyla 'Açık Üniversite' programımızı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu bağlamda kendi kültür ve medeniyetimizin köklerini tanımak, anlamak, anlatmak, özümsemek, bunun için çalışmayı başlatıyoruz."

Açık Üniversite programının ilk dersini veren eski bakan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr.Nabi Avcı da şöyle konuştu:

"Bazı kurumlar ki okullar da bunlardan birisidir. İlk doğdukları koşulları kaybetmiş, ilk doğdukları zamandaki biçimlenmelerini sağlayan koşullar ortadan kalkmış, ama sanki hala o ilk günkü tazelikleriyle varmış gibi görünen kurumlar. Tabi bunu şimdi buradan söylemek kolay. Milli Eğitim Bakanı olarak söyleyemezsiniz. Niye? Çünkü diyelim 80 milyonluk bir ülkede 22 milyon gencin eğitiminden sorumlusunuz, 1 milyon öğretmenden sorumlusunuz. Ve sizden beklenen, o büyük kitleyi bugünün icaplarına uygun bir eğitim sürecine almanız. Bu, olağanüstü riskli ve zor bir iştir. O yüzden zaman zaman, artık gündelik sohbetlerin demirbaşı haline gelen, 'ne olacak bu eğitimin hali?' sorusu, yanlış bir sorudur. Türkiye'nin eğitim alanında yine gündelik konuşmalarda çok sık söylenen, bir 'yaz-boz' yaşadığı söylemi, doğru bir söylem değildir. Bu kadar büyük ve dinamik bir kitleyi ilgilendiren bir alanda, enformasyon teknolojilerinin böylesine hızla geliştiği bir alanda bu dönüşümleri gerçekleştirmek, otoyolda saatte 140 kilometre hızla giden bir yolcu otobüsünde rektifiye işlemleri yapmaya benzer. Gerçek hayatta böyle bir şansımız yok. Bir yandan enformasyon, bilişim, iletişim teknolojileri, muhtemelen silah endüstrisinden çok daha hızlı gelişen bir sektör oluşturuyor. Bundan 15 yıl önce bu kullandığımız cep telefonları yoktu. Şu anda, özellikle eğitim alanında kullandığımız, kullanabileceğimiz eğitim verimlilerinin yüzde 85'i bundan 50 yıl önce yoktu. Biz 50 yıl önceki büyüklerimizin hiç bilmediği bir dünyada bütün bu süreçleri yönetiyoruz."