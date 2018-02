DHA YURT BÜLTENİ-20

======================================

Akşener şehit astsubayın ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, dua etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Karabük'e gelirken önce Safranbolu'ya geçerek şehidin mezarını ziyaret edip dua etti. Akşener daha sonra şehidin Emek Mahallesi'ndeki baba evinde aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin annesi Ülker, babası İsmail, eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza Akpınar ile sohbet eden Akşener, başsağlığı diledi. Kendisinin uzun yıllar şehit aileleriyle ilgili bir vakıf yönettiğini ifade eden Akşener, ailenin acısını anladığını ifade etti. Ablasının da selam gönderdiğini onun da oğlunu 16 yaşında geçirdiği bir trafik kazasında kaybettiğini anlatan Akşener, ecelin ne bir nefes evveli ne de bir nefes sonra olduğunu, Ömer Bilal Akpınar'ın şerefli şehadete eriştiğini belirtti. Oğluyla gurur duyduğunu aktaran Ülker Akpınar, "Ne yar, ne evlat, ne anne, ne baba dedi. Vasiyetinde dediği gibi 'önce vatan' dedi. Biz ailecek öyleyiz, elhamdülillah öyle bir çocuk doğurduğum için. Üzgün müyüm? Üzgünüm ama çok şükür gururluyum. Çok şerefli gitti. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Birliğimizi, beraberliğimizi gösterdi. Vatan savunmasının ne demek olduğunu herkese gösterdi, rabbime şükürler olsun. Kimseye isyan etmiyorum, vatanım milletim sağ olsun, ülkemi, bayrağımı seven insanlar sağ olsun. Şehadetlik herkese yakışmaz benim paşama yakıştı şehadetlik" dedi. Oğlunun eşini emanet bıraktığını vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti: "Ömrümün sonuna kadar babasıyla her zaman kızlarımın arkasındayım. Allah'ım devletim için çalışan hepinizden razı olsun. Vatanım, bayrağım, milletim için kim iyilik düşünüyorsa; dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun, 'tek vatan' diyorsa hepinizden razı olsun. Sizlerin de işleri rast gitsin. Çok şükür, elhamdülillah rabbim bana bu günleri gösterdi. Düğün gibiydi, büyük düğün gibiydi. O kadar güzel düğün oldu ki, anlatamam size, çok güzeldi paşam. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Türk milleti nasıl olurmuş gösterdi, hainlere, şerefsiz itlere. Öyle güzel gösterdi ki, birlik beraberlik nasıl oluyormuş. Türkiye'yi yıkacaklarını zannediyorlar. Türkiye mi yıkılacak? Bir Ömer ölür, bin Ömer dirilir. İyi ki, Allah bizi Türkiye'de büyütmüş, bu vatanın evladı yapmış. Hem Türkiye'de yaşamaktan hem Müslüman olmaktan gurur duyuyorum elhamdülillah" Şehit annesi daha sonra evinin her yerine yerleştirdiği oğlunun fotoğraflarından bir tanesini Akşener'e göstererek, "Benim çocuğum Afrine'e giderken güler yüzle gitti. Vatan savunmasına gidiyor. Niçin oraya gidiyor diyenlere bir tokat atıyor. Benim oğlum gülerek gidiyor. bana ağlamak yakışır mı? Ömer Bilal Türkiye'yi ayağıma getirdi. Benim akrabam olupta Ömer'i hiç tanımayanlar, Kaç yıl önce görev yaptığımız yerden arkadaşlar, bebekliğini görenler yavrum Türkiye'yi kaldırdı getirdi. Ben hepsine para versem 'Ne olursunuz bir ziyaretime gelin' desem gelmeyecek insanlar. Bunlardan biri de sizsiniz. Bak Ömer'im kavuşturdu bizi" Daha sonra şehit astsubay için dualar okundu.