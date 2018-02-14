HABER

DHA YURT BÜLTENİ-20

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 22:38 | Son Güncelleme

  Burseya Dagı'nda mayın temızleme çalışmaları devam ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda askerler mayin temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Burseya Dagı'nda mayın temızleme çalışmaları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda askerler mayin temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Burseya dagi bölgesi
-Askerlerin calismaları
-Detaylar

Haber:KİLİS,(DHA)

=========================================

Vinç ve oto kurtarıcılarından Mehmetçiğe destek

Burdur'da oto kurtarıcı ve vinççiler Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek için konvoy oluşturarak kent turu attı.

Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen yaklaşık 35 oto kurtarıcı ve vinç sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Sürücüler daha sonra konvoy eşliğinde Armağan İlci Bulvarı, İnönü Bulvarı, Adliye Caddesi, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde klakson çalarak tur attı. Burdur Kurtarıcılar ve Vinççiler Birliği Başkanı Hakan Kip, "Vatanımız için göğsünü siper eden askerlerimiz için biz de vefa borcumuzu bu şekilde ödemek istedik. Afrin'deki askerlerimizin sağ salim annelerine, babalarına, eşlerine kavuşmalarını diliyoruz. Bizler aynı zamanda Burdur'daki bütün vinç ve kurtarıcılar şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Araçların süslenmesi
- Araçlardan detay
- Şehir turu
- Hakan Kip'le röportaj

244 MB /// 04.04"
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

============================================

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Kahramanmaraş'ta, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve son olarak üvey annesinin bileziklerini gasp ettiği öne sürülen 32 yaşındaki Ferhat Y. polis tarafından yakalandı.
Hırsızlık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan Ferhat Y., iddiaya göre 27 Ocak'ta Karamanlı Mahallesi'nde oturan üvey annesine bıçak çekerek 3 bileziğini gasp edip kaçtı. Ferhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Ferhat Y., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Ferhat Y.'nin hastaneye getirilişi
- Hastaneden çıkarılması
- Polis otosuna bindirilmesi
- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 37 MB
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu

Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu makam aracı hakkında flaş karar

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

e-devlet soy ağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soy ağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soy ağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soy ağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Günlük burç yorumları 15 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 15 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Son zamanların en büyük operasyonu! 623 kişi gözaltına alındı

Son zamanların en büyük operasyonu! 623 kişi gözaltına alındı

'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.