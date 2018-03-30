DHA YURT BÜLTENİ - 20

Iğdır'da kaçakların bulunduğu minibüs direğe çarpıp yandı: 15 ölü, 30 yaralı
IĞDIR'da sınırdan yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu kişileri taşıyan minibüs, havalimanı yakınlarında orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yandı. Feci kazada 15 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Karayolu çevreye yayılan cesetlerde kaplanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Iğdır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Yasadışı yollardan sınırı geçtikleri belirtilen kaçakların bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, iddiaya göre kendisi gibi kaçakları taşıyan başka bir minibüs ile yarışırken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisi tıklım tıklım kaçak yolcu ile dolu olan minibüs orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından alev alan minibüste bulunanların çoğu, çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
CESETLER YOLA SAVRULDU
Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yola savrulmuş ve birçoğu yanmış cesetlerle ve çok sayıda yaralı ile karşılaştı. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu arada kaçakların bulunduğu diğer minibüs şoförünün ise kazanın hemen ardından aracı terk ederek kaçtığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(İLK GÖRÜNTÜLER)
-Kaza yeri genel
-Ambulanslar
-Yaralıların kaza yerinden alınarak ambulansa taşınması
-Genel ve detaylar
(EK - 2)
-Ambulansa konan yaralılar
-Yerdeki yaralılar
-Röp.
-Kaza yapıp yanan araç
-Yerdeki cesetler
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,(DHA)
Bayburt'ta yoldaki çukura otomobil ve minibüs düştü: 7 ölü, 4 yaralı (3)
BAYBURT'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde İran plakalı bir otomobil ile minibüs, yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşarak art arda menfeze uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada 7 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi yakınlarındaki Aydıntepe mevkiinde meydana geldi. Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden İran plakalı otomobil ardından Bayburt-Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait minibüs, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapatılan yolda başlatılan menfez çalışması için kazılan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Art arda düşen araçlar demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören çevredeki diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada 7 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yeri detayları
Acvil servis detayları
Haber-Kamera: BAYBURT,(DHA)
Bayburt'ta yoldaki çukura otomobil ve minibüs düştü: 8 ölü, 3 yaralı (4)
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Bayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşan İran plakalı otomobil ile minibüsün art arda menfeze uçtuğu kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yeri detayları
Araçlardan detay
Haber-Kamera: BAYBURT,(DHA)
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
NİĞDE’deşehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde otobüs terminalinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman İlhan yönetimindeki 51 H 0020 özel halk otobüsü ile Emre Akgül’ün kullandığı 51 LC 019 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Otobüsün devrildiği, otomobilin ise demir yığını haline dönüştüğü kazada, sürücüler İlhan ve Akgül ile otobüste yolcu konumunda bulunan Rabia Üstüntaş, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden sürücülerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Ekiplerin kaza yerindeki çalışması
- Kaza karışan otomobilden görüntü
- Kazaya karışan otobüsten görünntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'46" BOYUT:112 MB
Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
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