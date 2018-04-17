DHA YURT BÜLTENİ - 20

Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi AĞRI'daki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Ağrı Havalimanı'ndan charter seferle sınır dışı edildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Ağrı'ya gelen göçmenlerin 'umuda yolculuğu' kısa sürdü. Ağrı'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Ağrı Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 545 kaçaktan 227'si bugün saat 14.00'da Ağrı'da Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 227 göçmenin de bu gece yarısı uçakla sınır dışı edilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Afganların havalimanı görüntüleri

- Uçağa biniş görüntüleri (SÜRE 3.39 DK / 588 MB) Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,(DHA) Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı (5)

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istemesinin ardından ismi sık sık gündeme gelen Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson savunmasını sürdürdü. Savunmasında tek cep telefonu hattı kullandığını, üzerine kayıtlı diğer hatlarını çocukları için aldığını öne süren Brunson, onlar ABD'ye gittiğinde hattın kapandığını, geri geldiklerinde onlara yeni hat aldıklarını söyledi. Savunmasını tamamlayan sanık Brunson'a duruşma savcısı, "Adınıza 10 hat var. Anne adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerde farklılık var" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Brunson, hat alırken pasaport fotokopisi verdiğini, görevlinin nasıl kaydettiğini bilmediğini söyledi. Brunson, savcının "Türkiye'de neden bu kadar uzun süre kaldınız, 1993'te gelmişsiniz" şeklindeki sorusuna da, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada hizmetimiz gelişiyor. Tanrının burada kalmamızı istediğini düşündük" dedi.

Duruşmada daha sonra bazı tanıklar ile 'Serhat' adlı gizli tanığın ifadeleri okundu. Brunson bu ifadelerin doğruluğunun olmadığını söyledi. Duruşmada daha sonra Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS), sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık 'Dua' ifade verdi. Dua, Brunson'un her hafta, Cuma günleri düzenlenen ve sadece subayların katıldığı toplantıya katıldığını bildiğini, bu toplantılarda Murat Çakır isimli Türk asıllı ABD vatandaşının da bulunduğunu söyleyip, Çakır'ın Pentagon ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlattı. Türkiye'de özellikle 2002 - 2004 yılları arasında bazı PKK'lıların Hıristiyan olarak cemaatlere katıldığını ve böylece dokunulmazlık elde ettiğini ifade eden Dua, Brunson'un kilisesinin de PKK sempatizanları iyi karşıladığını, ayrıcalık gösterdiğini duyduğunu ileri sürdü.

Tanık Emrah Şahin ise Diriliş Kilisesi'ne bir kaç kez gittiğini, Türklerle ilgili hakaret içeren sözler duyduğunu belirtti. Bu sözlerden rahatsızlık duyarak MİT'e durumu aktardığını anlatan Şahin, kilisede Kürtlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

ARA KARARINI AÇIKLADI

Yargılamayı yapan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı da 7 Mayıs 2018 tarihine erteledi. AVUKATI: BİR SONRAKİ DURUŞMADA SALIVERİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut, duruşmadan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Casuslukla ilgili suçlamaların bu duruşmada dinlenen tanıkların anlatımlarıyla çöktüğüne inanıyoruz. Ek sanık beyanları ve belgeler sunduk. Bir dahaki duruşmada müvekkilimizin salı verileceğine inanıyoruz" dedi. Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR,(DHA) Vali'ye selam veren polise otomobil çarptı KONYA'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi’nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken kaza yaptı. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selvi, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Vali Yakup Canbolat, Polis Evi’nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi’nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti. Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı güvenlik kamerası Haber: KONYA,(DHA) Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir (3)

"BU MEMLEKETİ SİZ İSYANA ZORLUYORSUNUZ" Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği 'Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları' isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Karamollaoğlu salona girişte 'Saadet gelecek, zulüm bitecek' sloganlarıyla karşılandı. Ak Parti hükümetinin politikalarını eleştiren SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, adalet mekanizmasının felç olduğunu öne sürerek, "Bir ülkede adalet olmazsa huzur ve barış olmaz. Bugün adalet mekanizması felç edildi. Bunun kabahatini Fetullah Gülen ekibine yüklediler ama bu ekip kendiliğinden bu makamlara gelmedi. Fetullah Gülen ekibini bu arkadaşlar getirdiler. Yıllarca beraber oldular, türküler söylediler. Belli bakanlıkları onlara tahsis ettiler. Adalet Bakanlığı'nı ben mi onlara? Siz verdiniz. Emniyeti kökten siz teslim ettiniz bu arkadaşlara. Başka müesseselerde yerleşmelerine, imtihanlara müdahale etmelerine, her imtihan döneminde 'burada hile var denilirdi' üstü örtülür başka bir hile ile. Gene onların istediği elemanlar seçilirdi. Sizin iktidarınız zamanında oldu ama bunu kabullenmek yetmiyor. Siz burada 'Allah beni affetsin. Aldanmışım' diyerek kurtulamazsın. O insanlarında af dileme hakkı olduğunu mecburiyetindesin. Bu tek taraflı çalışmaz. Onun için şuanda Türkiye'de adalet müessesesi maalesef felç oldu. OHAL bundan dolayı kesinlikle 'biz bundan vazgeçemeyiz, korkuyoruz ikinci bir ayaklanma olabilir' diyor. Eğer siz böyle gider baskıyı arttırırsanız hiç tereddüdünüz olmasın Allah muhafaza etsin ama bir kalkışma meydana gelir müsebbibi de siz olursunuz. Çünkü kalkışmalar baskı neticesinde, kalkışma bazen bir menfaati temin etmek için yapılır, bazen de baskıdan nefes alamayanlar isyan ederler. Bu memleketi siz isyana zorluyorsunuz. Zorlamayın, hata ediyorsunuz. Adalet olan yerde hata yapılır ama adalet mekanizması kendi hatasını düzeltir. Ama yöneticiler adalet üzerinde baskı kurarsa adalet tedavi edilemez" şeklinde konuştu.