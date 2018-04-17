DHA YURT BÜLTENİ-20

100 yıllık tescilli ahşap bina yangında kül oldu AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 100 yıllık olduğu belirtilen tescilli 2 katlı ahşap bina yangında kül oldu. Sandıklı'ya bağlı Ece Mahallesi Duman Çeşme Sokak'ta yaklaşık 100 yıllık 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı binadaki yangına itfaiye müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınabilen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Kantek, "Bina yaklaşık 100 senelik. Bu mahallede büyüdüm. Ahşap, tarihi bir bina. Yangını duyunca koşarak geldik" dedi. 'BAYAĞI ALEVLER YÜKSELMİŞTİ' Bölge esnafından Ali Arık da "Namazdan çıktığımızda sesleri duyduk. Bağrış, çağrış oldu. İş yerindeydim. Dışarı çıktığımda yangın başlamış ve bayağı alevler yükselmişti. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiyeciler geldi ve müdahale etti. Bu bina tarihi ve bir asrı geçkin geçmişi vardır. Kimse kalmıyordu" diye konuştu.

'TESCİLLİ BİNA' Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş ise "Bu bina yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bina. Yandığına çok üzüldük. Tarihimiz yok oldu." dedi. Görüntü Dökümü

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- İtfaiye yangın söndürme çalışmaları

- Sokak ve yangını izleyenler

- İtfaiye yangın söndürme çalışmalarından

- RÖP 1: Ahmet Kantek

- RÖP 2: Ali Arık Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ====================================================== GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ, POLİSLERİN ARASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ (2) ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane girişinde tabancayla vuran kişi yakalandı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheli A.T.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Gaziantep Valiliğince de olayla ilgili yapılan ikinci açıklamada, "Şüpheli A.T. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibi sonucu 1 tabancayla birlikte ele geçirilmiştir" denildi.

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep ==================================================== ÇEŞME'DE 47 KAÇAK YAKALANDI İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye alışan 47 Suriyeli, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 4 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 15.00'te, Pırlanta Koyu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Botu durduran ekipler, 47 Suriyeliyi yakalayarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. Kaçaklar, özel olarak kurulan çadıra alındı, yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kimlik tespitleri yapılan Suriyeliler, emniyete teslim edildi. Görüntü Dökümü

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- Çeşme iskelesinde kurulan çadırın ve çadırdaki kaçakların görüntüleri Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) ====================================================== İşçinin beton mikserinin altında kalma anları kameraya yansıdı İZMİT'te, beton santrali şantiyesinde işçinin beton mikserinin altında kalma anı kameralara yansıdı.