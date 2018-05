DHA YURT BÜLTENİ-20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 'Yörük Çalıştayı'nda Yörük çadırlarından söz ederken, "Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözüyle isim vermeden eleştirdi. Çavuşoğlu, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da fitneyi sevenler, utanmadan Osmanlı'nın Yörüklere zulüm ettiğini söylüyor. Tam tersi, Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı zulüm etti? Yörükler, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Türkiye'nin kurucusudur. Yörüklere zulüm etmeyi bir kenarı bırakın, ecdadımız en hassas yerleri Yörüklere teslim etmiştir. Kendi canını Yörüklere emanet etmiştir. Gittiği her yere ecdadımız, adalet ve medeniyet götürmüş, yanında Yörükleri götürmüş. Osmanlı güvendiği için Yörükleri Toroslar'dan alıp götürmüş. Yörükler her zaman el üstünde tutulmuştur" diye konuştu.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'kardeşim' diye seslendiği Menderes Türel'e geleneği sürdürdüğü için teşekkür etti. Yörükler olarak tarihleriyle gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu geleneğimizi yaşatmaktan ve gelecek nesillere bunu aşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocukluğumda develerle, atlarla Alanya'dan çıkıp Torosların arkasına gittiğimiz günleri yad ederim. Gittiğim her ülkede bunu anlatmaktan onur duyuyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'e taziye ziyareti yaptı. Buradan Alanya Adalet Sarayı'na geçen Çavuşoğlu'na Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da eşlik etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler mevcut adliye binasının yanında yapımı devam eden ek hizmet binası inşaatını inceledi, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mevlüt Çavuşoğlu işçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alanya Kaymakamlığınca düzenlenen ve Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Turizm İstişare Kurulu' toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada turizmcilerin sorunlarını dinledi.

'NÜKLEER SİLAHLA İTİBAR KAZANILMAZ'

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Sosyal Güven Kurumu (SGK) hizmet binasının açılışını da yaptı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, halkın geleceği konusunda şüphelilerinin olmaması gerektiğini söyledi. Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye dünyada 241 temsilcilikle dünyada 5'inci sırada. Her şeyimizle vatandaşımızın yanındayız. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bizden yardım bekleyen insanlara, ülkelere ilk yardımı biz ulaştırıyoruz. Güçlü devlet böyle olur. Çok silah üretmekle, nükleer silahla itibar kazanılmaz. Sizin yumuşak gücünüz yoksa bu gücünüzü yardımla, şefkatle sunmazsanız size saygı duyulmaz. Biz bunu yapıyoruz. O yüzden insani yardımda Türkiye, Türk milleti birinci sıradadır. Açık ara öndeyiz" dedi.