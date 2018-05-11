DHA YURT BÜLTENİ-20

Servisten inerken ayağı takılan öğrenci minibüsün altında kalıyordu ADIYAMAN'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası

- Öğrencinin minibüsten inmesi

- Öğrencinin ayağı takılması ve minibüsün altına girmesi

- Çevredeki vatandaşların yardım etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA) Yıldırım çarpan kadın öldü, kızı yaralandı ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan Şükran Akdemir (40) öldü, kızı Melek Akdemir (16) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Oluklu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan merada koyun otlatan Şükran Akdemir ile kızı Melek Akdemir'e yıldırım çarptı. Yıldırımın çarptığı kadın ve kızını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kızdan Şükran Akdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Melek Akdemir'in tedavisi ise sürüyor. Şükran Akdemir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane acil servis

- Toplanan kalabalık

- Jandarma ekipleri

- Morg ve cenaze arabası

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Afrin'den dönen PÖH'ler gözyaşlarıyla karşılandı ZEYTİN Dalı Harekâtı’na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinde Bursa'dan Afrin’e uğurlanan ve görevlerini yaparak yurda geri dönen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekât unsurları, kesilen kurbanlar, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinden Bursa'dan Afrin'e uğurlanan 22 Polis Özel Harekat mensubu, görevlerini başarı ile ifa ederek 68 gün sonra Bursa'ya geri döndüler. Konvoy ile Özel Harekat Şubesi'ne gelen kahramanları, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve yakınları karşıladı. Özel Harekat Polisleri, yakınları ve aileleri ile sarılarak hasret giderdi. Bazı polislerin ve ailelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ardından dua ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Özel Harekat polislerini tebrik ettikten sonra konuşma yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, "22 Şubat tarihinde sizleri buradan uğurladık. Çok kısa bir sürede, düşman güçlerinin, teröristlerin ülkemize kurmak istediği tuzağı param parça ettiniz, yok ettiniz ve evinize sağ salim döndünüz. Allah'a hamdolsun. Sizlerle, aileniz, biz ve ülkemiz gurur duyuyor. Kısa bir zamanda onlara o bölgeyi dar ettiniz. Şehitler verdik. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sizin isimleriniz, bundan sonra taşıdığınız en büyük emanet olacak. Çocuklarınıza, o pak isminiz en büyük mirasınız olacaktır. Aileleriniz, kulaklarında bir haber, ufuklarda bir geliş bekliyordu, bu gün o gün" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Özel Harekat ekiplerinin gelişi

Aileleri ile hasret gidermesi

Protokolü selamlamaları

Kurban kesilmesi

Bursa Valisi konuşması Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA) Afyonkarahisar'da hastaneden Suriyeli ailenin bebeği kaçırıldı (3)

KAÇIRILAN BEBEK AİLENİN İLK ÇOCUĞU Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı erkek bebeğin, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Halep kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar’a gelen ve burada tanışarak 1 yıl önce evlenen Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso’nun (29) dün öğle saatlerinde dünyaya gelen ‘Muhammed İbrahim’ adını verdikleri ilk çocukları olduğu belirtildi. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kadın ve kaçırdığı bebeğin bulunması için çalışmalar sürerken, baba Amir Zahlül Meeso’nun olayla ilgili polis merkezine gittiği ve kendisinin de bilgisine başvurulduğu kaydedildi. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KONUŞMASINA İZİN VERMEDİ

Olayla ilgili şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Suriyeli bebeğin babası Amir Zahlül Meeso, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde bekleyen gazetecilere kameralar önünde açıklama yapacağı sırada güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Baba Meeso güvenlik görevlilerince hastane içerisine götürüldü.

BABA 3 KİŞİNİN DAHA İFADESİNİN ALINMASINI İSTİYOR

Baba Amir Zahlül Meeso, gazetecilere daha sonra yaptığı açıklamada ise hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu söyledi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bebeğimiz dün dünyaya geldi. Bugün ise işitme ve görme testi için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdik. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için götürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim.ö