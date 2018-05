DHA YURT BÜLTENİ-20

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Baba Amir Zahlül Meeso hastane önünden detay

- Baba tercüman ile konuşurken

- Babadan detay

- Güvenlik görevlilerinin müdahalesi

- Güvenlik görevlileri babayı basın mensuplarından uzaklaştırırken

- Güvenlik görevlilerinden detay

- Hastane dışından detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Alacabel’de kar ve dolu yağışı

ANTALYA-Konya karayolunun Alacabel mevkiinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Antalya- Konya karayolunun Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde akşam saatlerinde kar ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede karayolunu beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları yaparken, karda kalan araçlar da kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Vatandaş kamerası)

- Karayolundan görüntü

Haber-Kamera: Adem ÇETİN / AKSEKİ(Antalya),(DHA)

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşı şeritten gelen Turgut C. yönetimindeki 16 S 5191 plakalı servis minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen Şahin K. yönetimindeki 06 CAG 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta yolun kenarına savrulurken, Şahin K. yönetimindeki otomobile arkadan gelen Ekrem B. yönetimindeki 16 S 2099 plakalı servis midibüsü de çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Şahin K., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Servis minibüsünde bulunan 4 yaralı ile hayati tehlikesi bulunan Şahin K., ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servis sürücüsü Turgut C. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yaralılardan görüntüler

Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar

Kaza yerinden görüntüler

Araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

====================================