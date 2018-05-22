DHA YURT BÜLTENİ - 20

ÇAVUŞOĞLU: İSRAİL HESAP VERECEK (2) MANAVGAT'TA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesinde düzenlenen Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya milletvekilleri, milletvekili adayları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, açılışta yaptığı açıklamada Ak Parti'nin iktidar döneminde yaptığı çalışmaları ve Antalya milletvekili aday listesindeki isimler hakkında görüş belirtti, Türkiye'nin yaptığı uluslararası yardım çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkelerin bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'na ses çıkarmayanların Afrin Operasyonu sırasında ayağa kalktıklarını, çünkü Afrin'deki teröristleri desteklediklerini söyledi. 'YENGEDEN İZİN ALMAK İÇİN BENİ KULLANIYORSUN' Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında Recep Sertoğlu adlı vatandaşın, telefonda eşine "Başkanımız gelmiş Mevlüt Çavuşoğlu, onu seyrediyorum" dediği duyuldu. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Kime diyorsun Mevlüt Çavuşoğlu gelmiş?" diye sordu. Recep Sertoğlu da "Hanım işten gelmiş, bir resim çektireyim de gideyim" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Yengeden izin almak için beni kullanıyorsun. Fotoğraf çektirmek için beni kullan da başka kötü niyetli amaçların için kullanma. Evden kaçmak için de beni kullanma" diyerek kürsüye çağırdığı Recep Sertoğlu ile fotoğraf çektirdi. Recep Sertoğlu kürsüden inerken Bakan Çavuşoğlu, Sertoğlu'nun eşine seslenerek, "Yenge ben her zaman bununla beraber değilim, haberin olsun" diye seslendi. Recep Sertoğlu, vatandaşın gülüşmelerinin ardından kürsüden indi.

Konuşmaların ardından Manavgat Ak Parti SKM'nin açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi. Görüntü Dökümü

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- Manavgat SKM açılışından görüntüler

- Bakanın konuşması ve Recep Sertoğlu'nun fotoğraf çektirmesi

- Kurdele kesilmesi Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) =================================================== YOLCU OTOBÜSÜNÜN DEVRİLME ANI KAMERADA KÜTAHYA'da, dün sabah meydana gelen 2 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün devrilme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza dün sabah saat 06.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nün karşında meydana geldi. İstanbul'dan Kütahya'ya giden Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı, Kütahyalılar firmasına ait yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıkarak, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Süleyman Dönmez olay yerinde, yolculardan Ramazan Salih Keskin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 16 kişi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüs yolunda seyrederken aniden sağa doğru gidip yan yatarak sürükleniyor. Devrilen otobüsü gören araç sürücüleri ile bir akaryakıt istasyonunda bulunanlar otobüstekilerin yardımına koşuyor. Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-Kaza anı Haber-Kamera: KÜTAHYA/DHA =================================================== İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI ADAYI AKŞENER HALKA HİTAP ETTİ AKŞENER: YUSUF HALAÇOĞLU 'BENİ AFFEDİN' DEDİ, SAYGI DUYDUM

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nun, İzmir ya da Ankara'dan aday olmak istediğini belirterek, "Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında ilk mitingini, Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenledi. Akşener'in gelişinden önce meydan, vatandaşlarca dolduruldu. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de Akşener'i dinleyenler arasında yer aldı. İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanlığı'nın pankartını taşıyan bir planör, alanın üzerinde gezmeye başlayınca polis, partilerden planörün uzaklaştırılmasını istedi. Sahneden anonsla planörün alandan uzaklaştırılması istendi, ancak planörü kullanan anonsları duymadı. Defalarca yapılan anons yeterli olmayınca alandaki vatandaşlar, elleriyle planörün uzaklaşmasını istedi. 10 anons ve el işaretleri sonrasında planör alandan uzaklaştı.

HALAÇOĞLU AÇIKLAMASI Alana giren Meral Akşener coşkuyla karşılandı. Ön sıralarda bulunan kadınlar, yemeni ve tülbentleri Akşener'e ulaştırdı. Gönderilen tülbentleri sahneden alan Akşener, bu tülbentlerin çok değerli olduğunu, cumhurbaşkanı seçildiği zaman bunlarla Çankaya'da bir müze oluşturacağını söyledi. Konuşmasında, parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu ile ilgili bir pankartı gören Akşener, Halaçoğlu'nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinerek, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" dedi. ÇİFTÇİ TARLASINA KÜSTÜ Çiftçinin Antalya'da tarlasına, bahçesine küstüğünü belirten Akşener, Antalya'nın narenciyesi dalında kalırken, market ve manavlarda sebze ve meyve ithalatı başladığını söyledi. Sadece 'yandaş' müteahhidin kayrıldığı bir ekonomik yapı olduğunu ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

"Türkiye'de çiftçi tarlasına küstü. Mısır ithalatı yapılıyor bu ülkede. Kardeşim ABD çiftçisini neden zengin ediyorsun? Niçin şeker fabrikalarını satıyorsun? Çünkü bizim çiftçimiz pahalıya mal ediyor. ABD çiftçisi mazotunu 1,5 liraya alırsa elbette ürünü ucuza mal eder. Benim çiftçim 5 liradan mazot alırsa elbette pahalı ürün olur. Doların uçup gitmesi mazota zam demek. Ekonomiyi düzeltmenin yolu güvendir. Ekonomiyi siyasetçinin eline verirseniz dolar 4.68 lira olur." 'ANTALYA'YI TURİZMİN BAŞKENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ' Antalya'da turizm işletmecilerinin 24 saat dua ettiğini belirten Meral Akşener, turizmin Türkiye'nin en dindar sektörü olduğunu söyledi. Akşener, "Baştan aşağıya yanlış var. Dış politikada içeride oy alabilmek için ülkelere 'ey' dediniz. Antalya turizmini açlığa mahkum ettiniz. Şehirleri tanıtmak yerine ülkeyi tanıttınız. Birilerinin cebine para koydunuz o da başarısız oldu. Antalya ve şehirlerimizi tek tek tanıtıp turizmin başkenti haline getireceğiz. Gündelik seçim için ülkelere 'eytt' deyip arkadan yalvarmayacağız. İlişkilerimizi ciddi, şeffaf ve saygın bir şekilde geliştireceğiz" diye konuştu.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU Meral Akşener, Suriyeli göçmenlere oturma izni verilirken, Ahıska Türklerinin açıkta kaldığını söyledi. Bu sorunu çözeceklerini aktaran Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifestoyu da eleştirdi. Akşener, "Hayretler içinde kaldım. 16 yıldır ülkeyi ben yönetiyormuşum gibi hissetim. Baştan aşağıya ne kadar kötü yönetildiğini anlatıyor. Açıklamasında 24 Haziran'da her şey düzelecek; o zaman niçin bugün düzeltmiyorsun? Düzeltemezsiniz. Doların uçup gitme nedeni Erdoğan'ın şahsından dünyada Türkiye'nin itibar kaybetmesidir. Biz ciddiyeti ve şeffaflığı, saygınlığı dış politikanın merkezine oturtacağız. Arkadaş diyor ki uçacağız, açacağız, kaçacağız. Manifestoda tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu defteri kapatmanın zamanı geldi ve geçti. 24 Haziran akşamı bu defteri kapatacağız. Arkadaşı torun sevmek üzere evine göndereceğiz." 'BU OTOBÜS UÇURUMA GİDER' Dış politika ve ekonominin yorgun bir şoförün elinde gittiğini belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Yorgun bir şoförün sürdüğü otobüse binemezseniz. Türkiye bu halde. Ehliyeti olmayan bir şoförün otobüsüne binerseniz Allah göstermesin bu otobüs uçuruma gider. Elbette bizim büyük projelerimiz var. 2 trilyon dolarlık vergi topladın. 459 milyar dolar borç aldın. Cebinize bir lira girdi mi, şehrinize yatırım yapıldı mı? Çocuklarınız iş bulabildi mi, ürününüz para etti mi? Bu paralar nereye gitti, yandaş müteahhitlere gitti, sonrasını Allah bilir." PROJELERİNİ ANLATTI Üniversitelerde, Türkiye'nin tarımının, hayvancılığının nasıl geliştirileceğine dair proje yaptırılmadığını ileri süren Akşener, "Çünkü bunların kafası bilimden uzak. Devasa adalet sarayları yaptılar ama içinde adalet yok. Yol yaptılar, geçenden 5 lira, geçmeyenden 10 lira. Bizim iktidarımızda hastaneler daha küçük ve şehir merkezinde olacak. Biz her gencimize iş imkanı yaratıncaya kadar gençlik maaşı bağlayacağız. KPSS ile çalınan sorularla hakkı yenen çocukların hakları iade edilecek. Liyakata önem vereceğiz. Bir tek torpil vardır. O da sizin nüfus cüzdanınızdır. Ondan başka torpile ihtiyacınız olmayacak. Seçildiğim gün OHAL'i, YÖK'ü kaldıracağım. Şeker fabrika satışlarını iptal edeceğim. Bölünmüş üniversite kararlarını iptal edeceğim. İlk 100 günde elinde silah kadın öldürenlerin önüne geçeceğiz. Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. 4.5 milyon kredi kartından takibe uğramış vatandaşımız var. Onların borçlarını sileceğiz."