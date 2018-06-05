HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

Tartıştığı oğlunu tabancayla ağır yaraladı   ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Halil T.

Tartıştığı oğlunu tabancayla ağır yaraladı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Halil T. (54) tartıştığı oğlunu tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi Hakkı Gülerman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Halil T. yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi F.T. ve oğlu Hasan T.’nin (24) yaşadığı eve gitti. Halil T. ile oğlu Hasan T. evin önünde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Halil T., yanında getirdiği tabancayla oğluna ateş etti. Kasık ve karnından yaralanan Hasan T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Halil T., ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
-Olay yeri
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Yaralıya ambulansta müdahale
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Polisin inceleme yapması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

==================================================

Antakyalı müzisyenden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim şarkısı

ANTAKYALI müzisyen Hakan Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçim şarkısı yazıp, besteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazıp, bestelediği seçim şarkısını basın toplantısı düzenleyerek tanıtan Hakan Keskin, eserine güvendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı seçim şarkısında Türkiye'nin gerçeklerini vurguladığını anlatan Keskin, "Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın karakteristik özelliklerinden, merhametinden, insanlığından, özgürlüğe düşkünlüğünden bahsettim. Ülkenin refah bir seviyeye ulaşması gerektiğini ve ülkenin başka bir parti tarafından bölünmemesi gerektiğini düşündüğüm için ben de kendi çapımda mücadelemi buradan duyurmak istedim. Sayın Tayyip Erdoğan'a inşallah bu şarkımı duyuracağımö dedi.

Keskin konuşmasının ardından basın mensuplarını Cumhurbaşkanı için bestelediği seçim şarkısını dinletti.

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Müzisyen Hakan Keskin'in yazıp, bestelediği seçim şarkısı seslendirmesi
- Keskin açılması

Süre: 02'17" Boyut: 70 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

==============================================

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalımKamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.