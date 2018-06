DHA YURT BÜLTENİ- 20

"İşte bak her ne kadar CHP'nin adayı gidip bir tanesini nerede ziyaret diyor. Cezaevinde ziyaret ediyor. Demek ki Sayın Muharrem İnce'nin türbesi orası. Oradan ziyaret edip de ne alacak. Kim bu adam? Benim 53 tane Kürt kardeşimiz sokağa dökülün diyip de 53 kürt kardeşimiz öldürenlerin faili değil mi? onu ziyaret ediyor normaldir. Çünkü bunlar Ankara'dan İstanbul'a kol kola gitmediler mi? Şimdi de çıkmış milletin karşısında ne diyor, oy istiyor. Bay Kemal da aynı, bay İnce'de aynı. Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar ve benim şu anda kardeşlerim Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman komutanımıza kalkıp ta edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiye bunlar el ele. Ne dedi? Apoletlerini sökeceğim? Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Sen bakalım benim milletim sana yol verecek mi? Dur bakalım. Sen bir defa bu ülkede bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin. 'Sen' diyor 'apoletleri sökersin de ben sökemez miyim?' diyor. Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri, yargı söktü yargı. Biz bu millete ihanete edenleri ne yaptık? Tuttuk yargıya teslim ettik. Bylock, mor beyin bunlar bizim tasarfumuzun dışında. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem. Yargının da benim alanıma girmesini istemem. Bunlar yargının işi."

Olay, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de karışması sonucu taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede gerginliğe yol açan kavgayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, birbirlerine saldıran her iki komşuyu ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1'i polis, 5 kişiye isabet etti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır'da düzenlediği 'Yerel Medya Buluşmaları' toplantısına katıldı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'nın moderatörlüğünü yaptığı ve bölgeden çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Eker, 24 Haziran seçimlerinin bugüne kadar yaşanmış seçimlerin en önemlisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunların kaynağında sistem olduğunu ifade eden Eker, "Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin yaşadığı sorunlar 3 küme etrafında toplandı. Birisi Kürt sorunuydu, birisi din, inanç özgürlükleri sorunuydu ve üçüncü ekonomik sorundu. Bu sorunların tamamı sistemden kaynaklanıyordu. Biz, bu sistemin yarattığı 3 önemli sorun alanının ortasında doğduk. Bizim misyonumuz, bu üç sorun kümesi ile mücadele etmek ve bu sorunları ortadan kaldırmaktı. AK Parti'nin tarihsel misyonu buydu. Sistemi biraz reforme edip, bu sorunların her birinde önemli gelişmeler kaydettik. Ama hep ajandamızda, bu sisteme problem üreten anayasayı değiştirmek vardı. Çünkü sistem, bu anayasadan besleniyordu. Askeri darbeler bu anayasayı yapmıştı. Bürokrasi sürekli kendini tahkim ediyordu. Rejimin demokratik niteliği sürekli problemli hale geliyordu" dedi.

'SÜREKLİ ENGELLEME İLE KARŞILAŞTIK'

2002-2007 yılları arasında anayasayı değiştirmek istediklerini belirten Eker, "Taslak hazırladığımızda sistem refleks gösterdi, bize kapatma davası açtı. Anayasayı değiştirmek istediğimiz için bize kapatma davası açtı. O arada 'e muhtıra' verildi. Ama biz yılmadık. Vatandaşları ikna etmeye çalışarak, geçici çözümler ürettik. Ama sistem özünde duruyor ve sistem değişmediği sürece geriye dönüş her zaman mümkün. Kürt meselesinde reformlar yapıldı. Temel sorun, Kürtlerin kimliğinin inkar edilmiş olmasıydı. İnkar ve red ile birlikte o süreçte asimilasyon politikalarının uygulanmış olmasıydı. Biz bu temel sorun alanlarını ortadan kaldırdık. Kürt meselesi ile ilgili adımların hepsi, bir takım reformlarla yapıldı. Fakat sistemin değişmesini istemeyen bir takım engelleyici hareketlerle karşılaştık. En büyük engelleyici sistemdi. Bürokratik oligarşi kendini korumaya almış ve buna izin vermek istemiyordu. Meseleyi barış içerisinde çözme iradesini ortaya koyarken, kendi ideolojilerini Kürtlük diye önümüze koyup, terör üzerinden bunu engellemeye kalkan terör örgütü oldu. Her fırsatta, her adımı sabote eden, provoke eden, engelleme çabası içerisinde olan terör örgütü oldu, PKK ve onun siyasi uzantıları. Onlardan hiçbir destek görmediğimiz gibi sürekli engelleme ile karşılaştık" diye konuştu.