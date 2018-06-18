DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı KARAMAN'da yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi öldü, 4'ü ağır 40 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait İbrahim Çıkaran yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 49 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan henüz kimliği belirlenemeyen 3'ü öldü, 40 kişi de yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen yolculardan birinin cesedi, ekiplerin müdahalesi ile otobüsün altından çıkartıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman ve Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral de kaza yerine gelip incelemede bulundu. Otobüste ilk belirlemelere göre 3 mürettebatla birlikte 49 kişinin bulunduğunu belirten Vali Meral, "Otobüste 49 kişinin olduğu düşünülüyor. Yaptığımız belirlemelere göre 40 yaralımız var. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. 3 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Kazanın ilk belirlemelere göre hava şartları nedeniyle meydana geldiğini anlaşıldı" dedi.

Kaza nedeniyle Karaman- Mersin karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden ilk görüntüler

(EK)

- Kaza yerinden detay

- Kurtarma çalışmaları

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

- Vali Fahri Meral açıklama Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu (2)

YOLLARDA YOĞUNLUK GECE DE DEVAM ETTİ Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu gece de devam etti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı. İstanbul istikametinde sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametindeki yoğunluğun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Ankara istikametinde ise trafiğin azlığı dikkat çekti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otoyolun yoğun kısımlarından drone görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) Otomobilin bisikletliye çarpma anı güvenlik kamerasında ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayıkçılar köyü mevkiinde meydana geldi. Kadir B. yönetimindeki 06 FJ 2948 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Gamze Kaptan'a(27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Kaptan ağır yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü Kadir B. ile eşi Nursel B. de hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Gamze Kapran ise ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçen Gamze Kaptan'a hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza fotoğrafları

Süre: (3.07) - Boyut: (350 MB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA) Suriyeli 2 çocuk, yüzmek için girdikleri gölette boğuldu KONYA'da eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölete yüzmek için giren ve suyun dibine oluşan çamura batan Suriye uyruklu Ömer Muhammed Hac (15) ve onu kurtarmaya çalışan aynı yaştaki akrabası Yahya İsmail Alu, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Dudlu Kır Mevkii'ndeki krom-magnezit fabrikasının yakınındaki eskiden maden çıkarılan bölgede su birikintisi sonucu oluşan gölette meydana geldi. Ömer Muhammed Hac ve Yahya İsmail Alu, iki arkadaşıyla birlikte fabrikanın tel örgülerini aşıp, gölete girip yüzmeye başladı. Bir süre yüzen Hac, kıyıdan yaklaşık 2 metre uzaklıkta suyun dibinde oluşan çamurda batmaya başladı. Durumu fark eden Alu da kurtarmak istedi. İki çocuk birlikte suyun dibine batıp, gözden kayboldu. CESETLERİ BİRBİRİNE SARILARAK BULUNDU

Bunun üzerine diğer arkadaşları, polise ve iki çocuğun ailesine haber verdi. Ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine bağlı dalgıçlar çağrıldı. Dalgıçlar yaptığı aramada yaklaşık 3 metre derinlikte iki çocuğu birbirine sarılı halde cansız bedenlerine ulaştı. İki çocuğun cesedi sudan çıkarıldı. Bunun üzerine su kenarında endişe içinde bekleyen aileleri ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Ömer Muhammed Hac'ın babası Hüseyin Muhammed Hac, gözyaşları içinde oğlunun cansız bedenini öptü. İki çocuğun cesedi otopsi için Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuğun da aynı yere daha önceden gelip yüzdükleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Göletten, ailesi ve yakınlarından detay

- Dalgıçların arama yapması

- İki çocuğun cesedinin sudan çıkartılması

- Ailesi ve yakınlarının sinir krizine girmesi

- Genel ve detay Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA) Barajdaki ceset balıkçı oltasına takıldı BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajında erkek cesedi bulundu. Balıkçı oltasına takılan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Hamzabey Mahallesi Koca Çayı mevkiine barajda balık tutmaya giden bir balıkçı, oltasına ağır bir cismin takıldığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan balıkçı genç, oltaya takılanın insan cesedi olduğunu görünce şok yaşadı. Balıkçı durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yeine gelen İnegöl itfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı. 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cesedin su üzeride görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin cesedei ulaşıp kenara alması

Ceset torbasına koyulup taşınması Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) CHP adayının sözleri tartışma yarattı CHP İl binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan 6'ncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal'ın "Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu. Yeşildal, kendisinin tarihçi olduğunu, heyecandan yanlışlıkla bu ifadeyi kullandığını söyledi.

Ramazan bayramının ikinci günü CHP İl binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşmaya milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. CHP Eskişehir 6'ıncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal burada yaptığı konuşmada, "Çok değerli yol arkadaşlarım. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bu bayramları bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sibel Yeşildal'ın bu sözleri, sosyal medyada 'Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti' şeklinde yorumlanarak eleştirildi. Yeşildal, konuyla ilgili olarak gazetecilere kendisinin tarihçi olduğunu, Ramazan Bayramı'nın Atatürk tarafından armağan edilmediğini çok iyi bildiğini, konuşmasında heyecandan yanlışlıkla bu şekilde ifade kullandığını söyledi.