DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (EK)

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik Korucusu Fatih Güngör (25) için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehitlerin yakınları ile çok sayıda asker ve polis katıldı. Törende kuran okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua okundu ÜNAL: ONLARIN MECLİSTEKİ UZANTILARINI DA ORADA BIRAKMAYACAĞIZ

Törende şehit Fatih Güngör'ün halası Fatma Güngör'e başsağlığı dileyen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Onların o meclisteki uzantılarını da orada bırakmayacağız. O alçakları da orada bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Onlara destek verenleri de o destek verenleri de orada bırakmayacağız. Ben sizin kardeşinizim evladınızım. Her zaman sizin emrinizdeyiz. Başımız sağ olsun" dedi.

AMANOSLARDAN GELMİŞLER

Tümgeneral Hacı İlbaş ise Mahir Ünal'a saldırı hakkında bilgi vererek, "Amanoslarda bunları dağıttık, oradan kaçacak yer arıyorlardı buraya geldiler. Burada da haklarından geleceğiz inşallah" dedi.

Törenin ardından şehit İsa Özkan'ın cenazesi uçakla memleketi Bursa'ya, şehit Fatih Güngör'ün cenazesi ise Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit cenazelerinin getirilmesi

- Törene katılanlar

- Şehit korucu Fatih Güngör'ün yakınlarının alana gelmesi

- Şehit cenazelerinin indirilmesi

- AK Parti Gaenel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın şehit yakınlarıyla konuşması

- Şehitler için dua edilmesi

- Bölge Jandarma Komutanı Tüm General Hacı İlbaş'ın konuşması

- Şehit cenazelerinin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ - Eyyüp BURUN - KAHRAMANMARAŞ,(DHA) İşitme engelli futbolcu uyuyakalınca ekipler seferber oldu KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde işitme engelli futbolcuya ulaşamayan arkadaşları telaşlanarak polisi aradı. Eve giren itfaiye ve polis ekipleri 35 yaşındaki Metin Dursun'u uyurken buldu.

Olay, Gölcük Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan Gölcük İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncusu Metin Dursun'a sabah saatlerinden beri ulaşamayan arkadaşları telaşlanarak akşam saatlerinde eve geldi. Arkadaşları, polisi arayarak yardım istedi. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri apartmana geldi. İtfaiye ekibi evin balkonundan içeri girerek kapıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri ve Dursun'un arkadaşları işitme engelli futbolcuyu evinde uyurken buldu. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Metin Dursun'un herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlendi. Ekipler daha sonra tutanak tutarak evden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyenin eve girmesi

Ekiplerin içeri girmesi

Yatağında uyuyan kişiden görüntü

Yatağında görüntü Haber-Kamera: Soner GÜLEZER /GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) Düzce'de İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor (EK)

İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin 2, MHP’nin 1 milletvekili çıkardığı 24 Haziran seçimlerinin ardından sonuçlara itirazlarının sebebini açıkladı. Keskin milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadıklarını belirterek, "Milletimizin verdiği karar bizim başımızın üzerinedir. Onun içinde birkaç gündür seçim sonuçları ile alakalı Düzce'de bir itiraz süreci başladı. Biz 24 Haziran gecesi genel merkezimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda genel merkezimizin tavsiyesi sonucunda biliyorsunuz ilçe seçim kuruluna partimiz ve diğer partiler adına da yani bu sadece bizim partimiz adına yapılan bir itiraz değildir. Buradan özellikle bunu söylemek istiyorum. Genel merkezimizin 4 bin 744 civarındaki çok ciddi bir oranda geçersiz oyun olması ve bu 4 bin 744 civarındaki oyun da millet iradesini ifade ettiğini düşünecek olursak çünkü tek tek oy topluyoruz, millet iradesinin sandığa yansıdığını özellikle ifade ediyoruz, hukuk devletinde yaşıyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde herkesin olduğu gibi biz bütün vatandaşlarımızın iradesinin sandığa yansımasını istediğimiz için gene merkezimizin de tavsiyeleri noktasında, genel merkezimizin bilgisi noktasında ilçe seçim kuruluna AK Parti İl Başkanlığı olarak itiraz dilekçemizi verdik." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hikmet Keskin'in açıklaması Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) Bursa'da boş şişe yüklü TIR devrilerek yandı, yardıma gelen itfaiye aracı da kaza yaptı BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen boş şişe yüklü TIR, bir anda yanmaya başladı. kendi imkanlarıyla çıkan TIR sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye aracı da olay yerine yakın yerde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada bir itfaiye erinin kolu kırıldı.

Kaza akşam 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl karayolu Ayaz köyü mevkiinde meydana geldi. Yenişehir'den aldığı boş maden şişelerini Mardin'e götürmek üzere yola çıkan 32 yaşındaki Faruk Yılmaz yönetimindeki 47 KY 269 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisi ile TIR'ın kupa bölümünde yangın çıktı. Hafif yaralanan Yılmaz kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkarken, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatılırken, yanan TIR'ın çekilmesi ile yol trafiğe açılacak.

KAZAYA GELEN İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI

Bu arada kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine giden Yenişehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı Uğur Kılınç yönetimindeki itfaiye aracı olay yerine yakın bir yerde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada Kazada 58 yaşındaki itfaiye eri Hayrettin Ayas yaralanırken olay yerine gelen ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaşanan iki kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevli görüntüler, söndürme çalışmaları

-Yaralı sürücü

-Genel detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / YENİŞEHİR(Bursa),(DHA) Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (EK)

KAİK EKİBİ İNCELEME YAPTI Gaziantep'te havalandıktan sonra Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşen Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne ait eğitim uçağında yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cenazesi, morgda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Uçağın düştüğü yere ulaşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekibi ise olay yerinde incelemesi yaptı. Kaza-kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağının enkazının, bölgeden kaldırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Ekiplerin incelemesi

- Uçağın hurdası kaldırılması

- Uçağın çevresinde araştırma yapılması

- Toplanan kalabalık

- Jandarma önlem alması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.

Tekirdağ'da bugün saat 21.00 sıralarına aniden iddetli yağmur ve ardından dolu yağış yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yağmur yağışı

Yağmura hazırlıksız yakalananlan

Trafikten detaylar

İşyerinden su boşaltanlar

Dolu yağışı

Dolu ve yağışından detaylar

Suyla kaplanan yer

Suları temizlemeye çalışanlar

Detaylar