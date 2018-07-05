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DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 02:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kaza: 6 yaralı ZONGULDAK'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta kaza: 6 yaralı

ZONGULDAK'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu’nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Terzi(38) yönetimindeki 67 AK 130 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan Mehmet Aslan'ın(27) kullandığı 06 YGM 34 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüleri Muhammet Terzi ve Mehmet Aslan ile araçlarda bulunan Şaban Şahin(34), Ercan Akyüz (50), Anıl Berk Aksakal(18) ve Sergen Toroman(21) yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kamyonetlerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden detaylar
-Toplanan kalabalık
-Polislerin inceleme yapması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

İzmir'de çocuğu taciz şüphelisi yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettikten sonra kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen M.K., polisin takibiyle Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.
Geçen Pazar günü saat 09.30 sıralarında, Karşıyaka'da annesiyle pastaneye giden D.S., alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. D.S., apartmanın kapısını açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte içeri girdi. Bu sırada apartman içerisinde D.S., kendisine tacizde bulunan şüpheliye direnince aralarında boğuşma yaşandı. Apartmanda vatandaşlardan gelen sesler üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçtı. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan şüphelinin kimliği, polislerce tespit edildi. Bunun yanı sıra görüntüsü sosyal medyada da yayınlanan şüpheli konusunda vatandaşlar da birbirlerini hem uyardı hem de yakalanması için paylaşım yaptı. Her yerde aranmaya başlanan M.K., Kemalpaşa'da polis tarafından yakalandı. Çalışmadığı öğrenilen M.K., gözaltına alınarak İzmir'e getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Emniyet binasından görüntü
-M.K.'nın polis eşliğinde araçtan indirilmesi ve emniyete girmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR,(DHA)

Fuarda Mehmet Erdem rüzgarı esti

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Mehmet Erdem konser verdi. Mehmet Erdem'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde Mehmet Erdem konser verdi. Son albümü 'Neden Böyleyiz' in çıkış parçası 'Hara' isimli şarkısı ve tüm eserlerini seslendiren Mehmet Erdem'e binlerce kişi eşlik etti. Mehmet Erdem konsere katılanların coşkusu karşısında Kocaeli'nin plakasına vurgu yaparak, "41 kere maşallah" derken, alkışlandı. Neşet Ertaş'ın türkülerini de seslendiren Mehmet Erdem, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Konserden görüntüler
-Seyircilerden görüntüler
-Detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN - Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)
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