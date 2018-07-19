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DHA YURT BÜLTENİ 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

OTOMOBİLİNİN YANINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU   AKSARAY'da Kanbercan Cansu (22), otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

OTOMOBİLİNİN YANINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

AKSARAY'da Kanbercan Cansu (22), otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar 34 BEC 014 plakalı otomobilin yanında kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulmuş olan Kanbercan Cansu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise Cansu'nun yanında tabanca bulundu. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri detay
- Jandarma ekiplerinin incelemeleri
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA)

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BODRUM'DA KORKUTAN YANGIN

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında 12 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde çıktı. Alevler Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'ndaki makilik alanlara da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 17 arazöz, 2 dozer, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi. Ayrıca 40 orman işçisinin de müdahale ettiği alevler yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülürken, 12 hektarlık makilik alan da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Cep telefonu ile çekilen yangından görüntü

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

DÜZCE'de otomobil park halindeki minibüse çarptı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Daştan idaresindeki 59 YV 790 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 AK 938 plakalı minibüse çarptı. Hasar gören otomobilde Solmaz Daştan sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Solmaz Daştan araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solmaz Daştan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntü
Araç içerisinde sıkışan kadının görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin kurtarma görüntüsü
Park halinde minibüsün görüntüsü
Yaralı kadının ambulansa bindirilirken görüntüsü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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