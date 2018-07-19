DHA YURT BÜLTENİ 20

OTOMOBİLİNİN YANINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
AKSARAY'da Kanbercan Cansu (22), otomobilinin yanında başından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar 34 BEC 014 plakalı otomobilin yanında kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulmuş olan Kanbercan Cansu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise Cansu'nun yanında tabanca bulundu. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
- Olay yeri detay
- Jandarma ekiplerinin incelemeleri
- Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA)
=================================================
BODRUM'DA KORKUTAN YANGIN
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında 12 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde çıktı. Alevler Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'ndaki makilik alanlara da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 17 arazöz, 2 dozer, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi. Ayrıca 40 orman işçisinin de müdahale ettiği alevler yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülürken, 12 hektarlık makilik alan da zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------
- Cep telefonu ile çekilen yangından görüntü
Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)
============================================
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞTI
DÜZCE'de otomobil park halindeki minibüse çarptı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Daştan idaresindeki 59 YV 790 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 AK 938 plakalı minibüse çarptı. Hasar gören otomobilde Solmaz Daştan sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Solmaz Daştan araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solmaz Daştan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
Olay yerinden görüntü
Araç içerisinde sıkışan kadının görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin kurtarma görüntüsü
Park halinde minibüsün görüntüsü
Yaralı kadının ambulansa bindirilirken görüntüsü
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
==========================================
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları
Erdal Aksünger'den CHP kurultayı için flaş sözler: İmza verenlere ciddi baskı var
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti
Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum