DHA YURT BÜLTENİ - 20

Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Down sendromlu Bahar Eren'in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu Bahar Eren, her genç kız gibi küçüklüğünden bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurduğunu söylerken, bu hayalinin annesi Ayşe Uçar ve damat olan teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu sayesinde gerçekleştiğini anlattı. Temsili olarak gerçekleşen düğün merasiminde genç kız hayali olan beyaz gelinlik içerisinde sahneye çıkarken damat ise teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu oldu. Yaklaşık 2 saat süren temsili düğün merasiminde gelin Bahar Eren arkadaşlarıyla beraber doyasıya eğlendi.

KIZININ İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kızını gelinlik içerisinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Ayşe Uçar, "İnanılmaz bir duygu. Kızım için bu eğlenceyi hazırladık. Çok mutluyum. Herkesin böyle bir eğlence yapmasını isterim. Bu sonuçta bir engelli eğlencesi oluyor. Kızımı beyaz gelinlik içerisinde gördüm, çok mutluyum. Kızım da devamlı bunu istiyordu. İsteğini gerçekleştirdimö dedi.