DHA YURT BÜLTENİ 20

CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ŞAROĞLU, BEYİN FELCİ GEÇİRDİ CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin felci geçirdiği tespit edilen Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gece saatlerinde aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenede beyin felci tanısı konulan Şaroğlu'nun pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı belirlendi. Bunun üzerine Elazığ'a a sevk edilmesine karar verildi. Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu'nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak, naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı alındı. Bunun üzerine Vali Sonel'in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Helitoptere götürülüşü (Tunceli)

- Ambulansın hastaneye gelişi (Elazığ)

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ferit DEMİR - Erkan BAY / TUNCELİ - ELAZIĞ, (DHA) =================================================== Kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, mahalleyi ayağa kaldırdı (2)

PROVOKASYONA 3 GÖZALTI Gaziantep'te Suriye uyruklu Y.M.’nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasını bahane edip, sosyal medyadan provokasyon yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilerek, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi'nde bugün Suriye uyruklu şüpheli Y.M. adlı şahsın İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince çocuğa yönelik istismar iddiasıyla gözaltına alınması olayını bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır."

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP (DHA) ================================================ KAMYON TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI BOLU'da, TEM Otoyolu'nda önünde giden TIR'a çarpan kamyon sürücüsü Erol Tayyar yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Erol Tayyar idaresindeki 34 UV 1625 plakalı kamyon, aynı yöne giden Mehmet Koç yönetimindeki 16 MBU 47 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Erol Tayyar yaralanırken, TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Polis ve itfaiye detayları

-Yoldan görüntüler Haber-Kamera:Murat KÜÇÜK-BOLU-DHA =========================================== ARALARINDA HUSUMET OLAN KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU ÇANAKKALE’de Hakan Sanlı (27), aralarında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı Erdal Ç. (35), tarafından tüfekle bacağından vuruldu.