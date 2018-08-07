DHA YURT BÜLTENİ - 20

Uludağ eteklerinde orman yangını (3)

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ YAPILAN PİKNİK

Bursa'da, Uİludağ'ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi. Yangına, doğa yürüyüşüne çıkan ve burada yaptıkları piknik sonrası yaktıkları ateşi söndürmeyen kişilerin neden olduğu belirlendi. Jandarma, bu kişilerin kimliğini araştırıyor

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Yangın yerinden görüntü

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Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)

Andırın'da kaza: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Kahramanmaraş-Kadirli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Demir yönetimindeki 46 N 0246 plakalı otomobil, kavşakta Orhan Kara'nın 46 N 2958 plakalı minibüsle çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Demir ile minibüste bulunan Şehriban Çağlar ve Sıla Çağlar ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.