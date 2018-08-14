DHA YURT BÜLTENİ 20

TUTUKLU YUNAN ASKERLERİNE TAHLİYE KARARI EDİRNE'de, geçen Mart ayında devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, savcılığın tahliye talebi sonrasında tutukluluk değerlendirilmesinin yapıldığı Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tahliye kararı verildi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yunan askerler, bugün her ay düzenli olarak Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen tutukluluk gözden geçirme duruşmasına getirildi. Duruşmada Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın askerlerin tahliyesine yönelik yazısı okunarak, "Suçun askeri yasak bölgeye girme suçu olduğu, telefonlar üzerinde tamamlanan inceleme ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde alındığından tutukluluk halinin devamının orantılı olmayabileceği nazara alınarak şüphelilerin tahliyesine karar verilmesi talep edildiği anlaşılmaktadır" denildi. Yunan askerler duruşmada eski savunmalarını tekrar ederek serbest bırakılmalarını istedi.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği dosyadaki delillerin toplandığını şüpheli Yunan askerlerinin sadece askeri yasak bölgeye girme suçu dikkate alındığında tutuklu kaldıkları sürenin ölçülü olmayacağını ifade ederek herhangi bir adli kontrol şartı koymadan tahliyesine karar verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlerin adliyeye getirilişi ve Yunan heyetinin davayı takibe gelmesi (ARŞİV)

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- Yunan askerlerinin, jandarma eşliğinde çıkışından yeni görüntüleri

- Edirne Adliyesi'nden detay Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- =================================== ÇİPRAS’TAN TAHLİYE KARARINA SON DAKİKA AÇIKLAMASI YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı. Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidirö ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

Haber: Sefa KARAHASAN, (DHA) ===================================== KARS’TA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ KARS'ın Kağızman İlçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgüt mensubu, İnsansız Hava Aracı (İHA) takibi sonucu etkisiz hale getirildi. Kars Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bölgede güvenlik güçlerinin, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı geniş çaplı operasyonlara devam ettiği vurgulandı ve "Terörle mücadelemiz, vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektirö denildi. Haber: KARS, (DHA) ================================== BİSİKLETTEN DÜŞEN ÇOCUĞUN BAŞINA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANDI ZONGULDAK'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran'ın ağzından giren demir başından çıktı. Küçük çocuk başına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde bisiklete binen Fırat Başaran dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıktı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve yakınları koştu. Haber verilmesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirini çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, demirin bir bölümünü kesti. Çocuk başına saplanan inşaat demiriyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekibi hastanede demirin bir bölümünü daha kesti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Fırat Başaran ameliyata alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, çocuğa acil müdahale ettiklerini, tüm hekimler olarak seferber olduklarını belirterek, çocuğu ameliyata aldıklarını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çocuğun hastaneye getirilişi

- Annesinin şok geçirmesi

- Hastaneden detaylar

- Olay yerinden detaylar

Süre: (2:15) Boyut: (252 MB) Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK (DHA) ============================================ Gürültü yapan çocuklara kızıp ateş açtı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

ÖLEN ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Gaziantep’te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenerek av tüfeğiyle ateş açan Hanifi C.'nin (60), silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitiren çocuğun 12 yaşındaki Hakan Gezer olduğu belirlendi. Gezer’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

GAZİANTEP (DHA) ============================================ Kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdükle uyaracak KIRIKKALE’de Kurban Bayramı öncesinde "BU BAYRAM BEN DE TRAFİK POLİSİYİM" adı altında başlatılan projede, hatalı araç kullanan anne veya babalarını çocukların polislerin dağıttığı düdüklerle uyarması ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hatalı sürücüler için kırmızı düdük kampanyası başlatıldığını belirterek, "Bu kampanyanın Kırıkkale ayağındaki uygulamamıza start vermek için buraya geldik, uygulama noktasında buluştuk. Bu kampanyanın amacı özellikle iller arasında ve il içerisinde seyahat eden araçlardaki küçük çocuklarımıza, araç içerisinde bulunan çocuklarımıza kırmızı renkli düdük vereceğiz. Çocuklar, babaları veya anneleri araçları sürerlerken herhangi bir kural ihlali yaptıklarında, emniyet kemeri takmadıklarında, hız ihlali yaptıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptıklarında, basit onların anlayabileceği fakat neticeleri ağır olan bu tür kusur ihlalleri yaptıklarında düdük çalarak, araç süren annesini, babasını uyaracak. 'Baba şu an şu kuralı yaptın' diyecek, 'anne şu an emniyet kemeri takmadığın için seni ikaz ediyorum' diyecek. Bu tür uygulamalarda biz olması muhtemel bir takım trafik kazaların önlenebileceğini inanıyoruz. Bunun geçmişte yaşanmış güzel örnekleri var" dedi.

Bu uygulamada çocukların çok fazla etkisinin olacağını belirten Aktürk, "Bu sebeple bu kampanyada çocuklarımıza, araç içerisindeki çocuklarımıza düdükleri dağıtacağız. Kendilerini bilgilendireceğiz. Herhangi bir hatayı gördüklerinde düdüğü çalmak suretiyle anne veya babasını tekrardan o kural ihlalinden dönmesini sağlayacağız. Amacımız bu" dedi.