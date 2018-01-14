DHA YURT BÜLTENİ 21

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Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 02:39 |1 saat önce

Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (geniş haber) ANKARA-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçağın toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, bugün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı. HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI Trabzon Havalimanı, yarın saat 08.00'e kadar hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

VALİ YAVUZ: YOLCULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi. Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi. VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" diye konuştu.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, "Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı" dedi. Bir başka yolcu ise, nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi. ***GÖRÜNTÜLER 9 PARÇA OLARAK GEÇİLDİ**** Haber: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) ======================================================== Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı ISPARTA'da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) doğu ve batı yerleşkesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Süleyman G. yönetimindeki 33 DC 532 plakalı otomobille Feyyaz B. yönetimindeki 07 FT 074 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ayşe G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Şükriye G. (40) de götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamadı.