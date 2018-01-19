DHA YURT BÜLTENİ 21

Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan'dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, sürcülerden alternatif yolları kullanmalarını isteyerek, "Kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle gereken tedbirleri alarak araç sürücülerin gece yolda kalmaması için Çelikhan-Malatya karayolu emniyet ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde Çelikhan-Adıyaman karayolu ise İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçici bir süre ile ulaşıma kapatıldı. Adıyaman ve Malatya güzergahını kullanan araç sürücülerin Çelikhan, Sürgü, Doğanşehir ve Gölbaşı karayolunun ulaşıma açık" dedi.

Zonguldak Alaplı'da daha önce kuyumcu soygununa karışan ve tutuklanarak cezaevine konulan Hasan Demircan, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevki sırasında firar etti. Hasan Demircan'ın, 34 YJ 5556 plakalı otomobille kaçtığını tespit eden Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka takip sisteminden aracın Akçakoca'dan Düzce istikametine gittiğini tespit edince, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bunun üzerine Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kavşak ve yollarda tedbir aldı. Otomobil, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Konuralp mevkiinde fark edildi.

KONYA'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yine, Konya'ya Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray ve Adana'ya bağlayan karayolları da zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

Yaşanan takibin ardından Yığılca kavşağında trafik şubesi ekiplerinin aldığı önlem ile firarinin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçla hareket edemeyen Hasan Demircan, otomobilden inerek ormanlık alana doğru kaçmaya başladı. Bu sırada polis ekipleri havaya ateş ederek Demircan'ı yakaladı. Hasan Demircan gözaltına alınırken, kullandığı otomobil ise incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Konya'da bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipinin etkili olduğu Seydişehir İlçesi'nde Konya- Antalya karayolunun her iki istikametinde ulaşıma kapandı. Sadeci zincirli olan araçlara için verilirken, kamyon ve otobüs gibi araçlar ise dinlenme tesislerinde bekletildi.

Konya'yı Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta'ya bağlayan karayolları da yine kar ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapatıldı. Çok sayıda araç ise zeminin kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkıp maddi hasarlı kazalara neden oldu.

KARAMAN'DA DA ETKİSİ GÖSTERDİ

Kar ve tipi Konya'da olduğu gibi Karaman'da etkisini gösterdi. Valilik tarafından Karaman merkez ve merkeze bağlı taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi. Karaman- Mersin karayolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kapanan yoldan detay

- Bekleyen araçlardan detay

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COSKUN /SEYDİŞEHİR(Konya),(DHA)