DHA YURT BÜLTENİ-21

Dalaman Belediyesi yarım asırlık çiftleri unutmadı Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde, 40 yıldan beri birlikteliklerini sürdüren çiftler, Dalaman Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Dalaman Belediyesi Şehit Mehmetçik Parkı'nda, 40 yıldan beri beraberliklerini sürdüren 90 çift için Dalaman Belediyesi tarafından yemek etkinliği düzenlendi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz yemeğe katılan çiftlere 14 Şubat Sevgililer Günü anısına, iki kişilik fincan seti ve karanfil takdim etti. Etkinliğe katılan kadın ve erkeklerin, Başkan Şaşmaz tarafından dağıtılan kırmızı karanfilleri karşılıklı eşlerine takdim etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz "Kız isteme geleneğinde ikram edilen kahveden yola çıkarak, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır düşüncesi ile 40 yıl ve üzeri birlikteliklerini sürdüren çiftleri sevgililer gününde bir araya getirdik. Yıllarca aynı yastığa baş koyan ve hayatın zorluklarına birlikte göğüs geren çiftlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 14 Şubat Sevgiler Günü nedeni ile çiftlerimizi bir araya getiren bu etkinliği yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum. 14 Şubat ve yılın bütün günlerinde sağlıklı, mutlu yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyorum" dedi

İlçeye bağlı Gürköy Mahallesi'nde yaşayan ve evliliklerinin 60'ıncı yılını deviren 80 yaşındaki Zeynep Çelik ve 84 yaşındaki Ali Çelik çifti, "Biz evliliğimizin 60'ıncı yılında birbirimizi ilk günden daha çok seviyoruz. Allah herkese uzun ömür ve sağlıklı mutlu yuva versin. Ayrıca bizi düşünerek buraya davet eden Belediye Başkanımız Muhammet Şaşmaz'a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konuşmalardan görüntü

- Çiftlerden görüntü

- Hediyelerin takdiminden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN(Muğla),(DHA) Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bursalı hayranlarıyla buluştu ÜNLÜ sanatçı Ziynet Sali, 14 Şubet Sevgililer Günü’nde Bursa’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü drolayısıyla Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Single olarak çıkardığı ‘Magic’ adlı şarkısıyla sahne alan sanatçı, sonrasında gözde şarkısı ‘Ağlar mıyım? Ağlamam’ı dinleyicileriyle birlikte söyledi. Mehmetçik’e de selam gönderen Ziynet Sali, “Bu memleket güzel, bu ülke çok güzel. Bütün dünya ülkelerini gezip görmüş biri olarak gerçekten sahip çıkmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz. Kendi ülkemizin nöbetini kendimiz tutalımö diyerek, ‘Bugün adım Leyla’ adlı şarkısını okudu. Dinleyicilerden de büyük alkış alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, birçok şarkısına Bursalılar da eşlik ederek geceye renk kattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ziynet Sali'nin şarkılarından detaylar,

Konsere katılanlar

Ziynet Sali'nin Bursalılara seslenişi Haber-Kamera: Gürkan DURAL /BURSA,(DHA) Tunceli'de PKK terör örgütüne ait 4 sığınak ele geçirildi TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kırsal alanda sürdürdüğü operasyonda, PKK'lılara 4 sığınak tesbit edildi. Bu sığınaklarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda malzemenin imha edildiği belirtildi.

Tunceli Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde; 60 m. EYP kablosu, 150 metre kablo, 6 adet pil düzeneği, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet harita, 100 m. su hortumu, 20 adet testere ağzı, 2 adet testere, 3 adet mont, 20 m. naylon, 1 adet küçük tüp, 1 adet ocak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığınca, terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması olan YPS'ye yönelik başlatılan operasyonda, Tunceli, Elazığ ve Kastamonu illerinde toplam 5 kişi yakalandı. Tunceli il merkezinde 3, Elazığ'da 1 ve Kastamonu'da 1 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alınarak, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 5 kişinin sorguları devam ederken, Kastamonu'da gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan bir kişinin Kastamonu'da askerlik görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik ilimiz merkezli Elazığ ve Kastamonu illerinde müşterek olarak icra edilen operasyonlar kapsamında; 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."