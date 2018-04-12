DHA YURT BÜLTENİ-21

Üst üste 2 gol yiyen takımın taraftarı sahayı savaş alanına çevirdi DÜZCE'de, amatör ligde Karaçalıspor'un Çamlıspor'a son dakikalarda üst üste 2 gol atması ile taraftarları sahayı birbirine kattı. Maçın son 5 dakikası polis gözetiminde oynandı.

Düzce 2. Amatör Ligde Nurettin Zafer Stadyumu'nda Çamlıspor ile Karaçalıspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Karaçalıspor 75 ve 80'inci dakikalarda 2 gol attı. Bunun üzerine maçın 85 dakikasından itibaren 3-1 geriye düşen Çamlıspor taraftarları sahaya torpil ve yabancı madde atarak hakemleri hedef almaya başladı. Olayların büyümesi ile birlikte stadyuma polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerini gören Çamlıspor oyuncuları da kavgaya dahil olunca polis ekipleri biber gazı kullandı. Bu sırada Çamlıspor kalecisi Mert Aksu, kavgayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarını engellemek istedi. Yaklaşık yarım saat duran maç taraftarların sakinleştirilmesi ile birlikte yeniden başladı. Maçın kalan 5 dakikası polis ekiplerinin gözetiminde tamamlandı. Maç sonunda Karaçalıspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Taraftarın sahaya torpil atarken görüntüsü

Polislerin taraftara müdahale ederken görüntüsü

Futbolcularında kavgaya dahil olma görüntüleri

Kalecinin basına saldırı görüntüleri

Polis ekiplerinin sahada dururken görüntüsü ve detaylar Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) Gürcü mafya liderinin öldürüldüğü saldırıya 6 gözaltı ANTALYA'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin (60) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 8 Nisan akşamı Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili, 2888 Sokak'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Şüpheliler, Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili'ye tabancayla 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze yaşamını yitirirken, Giga Petriashvili ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı saldırıda bacağından yaralanan Giga Petriashvili ile Rus, Gürcü ve Ermeni uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler R.A.(54), D.G. (55), D.K. (32), A.M. (32) ve A.J.'yi (41) gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gaioz Giorkhelidze'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği, olayın ise bir mafya hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin, Gaioz Giorkhelidze'nin oğlu olduğu iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı, ikili arasında kan bağı bulunmadığı ortaya çıktı.