DHA YURT BÜLTENİ - 21

Hatay'da bir asker şehit oldu HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu'nda kaçakçılara yapılan müdahale sırasında henüz nereden ateşlendiği bilinmeyen bir silah vurularak şehit oldu.

3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu'nda görevli askerler, sınırdan Türkiye tarafına doğru geçmeye çalışan kaçakçıları tesbit etti. Kaçakçılara müdahale sırasında nereden ateşlendiği henüz bilinmeyen silahtan çıkan mermiyle bir asker yaralandı. Çağrılan ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit askerin Diyakbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Haber: Emek ÇAKILI-Ramazan ÇELİK /YAYLADAĞI(Hatay),(DHA) Devrilen traktörün altında kalarak öldü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde devrilen traktörün altında kalan Dursun Karataş (61) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Serdaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Karataş'ın, ormanda kestiği ağaçları yüklediği 81 AT 407 plakalı traktör dik yamaçta devrildi. Karataş devrilen traktörün altında kaldı. Karataş'tan haber alamayan yakınları ormanlık alanda yaptığı arama sırasında devrilen traktörü fark etti. Yapılan kontrolde Dursun Karataş'ın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Karataş'ın cesedi 1 kilometre taşınarak cenaze aracına konuldu. Dursun Karataş'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dursun Karataş’ın cansız bedeninin ceset torbasına konması

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

-Traktörün devrildiği dik yamaç

-Cenazenin taşınması

-Yakınlarının göz yaşları SÜRE: (4.13) - BOYUT: (253 MB) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Erken seçim çaresizliklerinin bir ifadesi TOKAT'ta, Saadet Partisi tarafından düzenlenen 'Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Konferansı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimi iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak algıladığını söyledi.

Tokat’ta bir otelin salonunda düzenlenen konferansa CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, ve Saadet Partililer katıldı. Burada kürsüye çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu erken seçim kararını değerlendirdi. İktidarın aldığı seçim kararını çaresizliklerinin bir ifadesi olarak algıladığını söyleyen Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Ülkemiz bölgemiz çok badireli bir dönemden geçiyor. Sıkıntılarımız fazla, her geçen gün artıyor. Bugün alınan seçim kararı da kanaatime göre iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak algılıyorum. Bu sebepten alındı diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik problemlerimiz, sosyal problemlerimiz, dış politikadaki gelişmeler artık hükümeti bunalttı. Bugüne kadar izlediği politikalardan da vazgeçemediği için çözüm üretemiyor. Şu kanaate geldiler bir baskın seçim yapalım yönetimi yeniden ele alalım. Çünkü vatandaşın güveni kayboldu iktidara. Onun arkasından bir şeyler yapmaya çalışırız gibi günü kurtarmaya matuf bir adım olarak gördüm ben. Cumhurbaşkanı bu kadar seçimler zamanında yapılacak diyorsa burada bir bit yeniği var. Yani iyi bu iş farklı bir şekilde ele alınacak diye düşündüm. Ama açıkça söyleyeyim hiç bu kadar acele bir seçim kararının alınacağını düşünmemiştim. Normal olarak seçimler iktidarları yönünden sonbaharda yapılırsa onlar için avantajlı olur. Çünkü sonbahar Tarım mahsullerinin elde edildiği çiftçinin bir nebze de olsa rahatladığı, kış aylarına girilmediği, sıkıntılarının fazla olmadığı bir dönem. En avantajlı dönem. Bundan dolayı ben Eylül ve Ekim aylarında yapılır kanaatindeydim" dedi.