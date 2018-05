DHA YURT BÜLTENİ - 21

MERSİN'de, 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Rojas Y Rodrigez Dans Topluluğu, performansları ile büyüledi. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde hayranları ile buluşan topluluk, flamenko rüzgarı estirdi. Kostümlerinden danslara, ışıktan müziğe kadar kusursuz şekilde ayarlanan gösteri, görsel şölen yarattı. 'Combio De Tercio' flamenko gösterisini sahneleyen topluluk, sempatik tavırları ile de izleyicilerden tam not aldı. İspanya'nın son zamanlardaki en başarılı flamenko topluluklarından biri olan Rojas Y Rodriguez, bugüne kadar, İspanya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da çıktığı kapsamlı turnelerle adından söz ettirdi. Son zamanlarda dans dünyasının yıldızı parlayan topluluklarından birisi olan Rojas Y Rodriguez, dansları ile festivale damgasını vurdu. Klasik ve çağdaş flamenko tekniğinin mükemmel bir karışımı olan çeşitli eserlerini sahneye koyan topluluk, sık sık izleyicilerden alkış almayı başardı. Bugüne kadar birbirinden başarılı pek çok uluslararası gösteriye imza atan ve son durağı Mersin olan dansçılar, İspanyol ateşini kente taşıdı. Senkronize dans uyumları ve enerjisi ile izleyiciyi kendine hayran bırakan Rojas Y Rodriguez, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabının açılışını Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, kızı Zeynep Tamince ile yaptı. Açılışa Tamince'nin oğlu İbrahim Tamince ve kardeşi Akif Tamince de katıldı. Törenin ardından Fettah Tamince ve kızı Zeynep, dünyanın en uzun mesafeli hızlı trenlerinden olan yaklaşık 1.6 kilometrelik ve saatte 115 kilometre hıza ulaşan Hyper Coaster'a bindi. Adrenalinin en üst seviyeye çıktığı Hyper Coaster'a çok sayıda yerli ve yabancı turist de bindi.

ANTALYA'da, 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı olarak planlanan The Land Of Legends'in, hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan ikinci etabı tamamlandı. Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, yaklaşık 1.6 kilometrelik hızlı tren Hyper Coaster'ın da bulunduğu alanla toplam yatırımın 2 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

HER YIL YENİ BİR ETAP

Toplamda 700 bin metrekarelik alanda hızlı trenler ve eğlence merkezinin bulunduğu kısmın ikinci etabının ardından her yıl sürekli yeni etapların olacağını belirten Fettah Tamince, "Çünkü burası çok dinamik, yaşayan bir park olacak. Her gelen misafirimizin yeni, farklı bir şeyler daha görecek. Biz o heyecanı sürekli dinamik tutmak istiyoruz. Dolayısıyla bu ikinci etap ama inşallah 20'nci etabını da beraber görürüz" dedi.

100'ÜN ÜZERİNDE AKTİVİTE

Eğlence merkezinde 5 büyük tren ve çok farklı su üniteleri olduğunu anlatan Tamince, “Herhalde 100'ün üzerinde aktivite var. Çok yüksek adrenalin isteyen, her yaş çocuğa ve her yaş ziyaretçiye göre ünitelerimiz var. Dünyada ilk olanlar da birçok parkta görülenler de var. Herkesin kendine bir şeyler bulacağı bir park" diye konuştu.

İSTANBUL ESİNTİLERİ

Temalı parktaki yapılarda İstanbul'dan tarihi örneklerin de kullanıldığından bahseden Tamince, “Öyle istedik ki ülkemizden de bazı esintiler olsun. Ziyaretçilerimizin birçoğu farklı ülkelerden geliyor. İstanbul'un farklı dokularını buraya taşıdık. Bize ait temaları burada gelen misafirlerimizle buluşturalım istedik. Ülkemizin değişik yererini tanıtırken, tarihimizi de öne çıkarmış olduk" diye konuştu.