DHA YURT BÜLTENİ-21

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek, "İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır" dedi.

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalledi evinde intihar ettiği iddiasıyla karnındaki 4 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Hivda Kumza'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketine götürüldü. Ailesinin yaşadığı Bardaklı köyüne götürülen Hivda Kumza için cenaze namazı kılındı. Cenazede sinir krizleri geçiren Kumza’nın ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin arkasındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. 18 yaşındaki genç kadın karnındaki bebeği ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bakan Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Kahramanmaraş'ta 214 milyon TL yatırım bedelli 5 tesisin temel atma ve açılış törenine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Veysel Eroğlu, AK Parti iktidara geldiği günden bu yana bakanlık tarafından şehre yapılan yatırımları ve bundan sonra yapılacak projeleri anlattı.

'BATININ YENİ PLANI EKONOMİK BASKI'

İktidar olarak Türkiye'nin geleceği için çalışırken batının da Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Kahramanmaraşlı bunu çok iyi biliyor. 200 yıldır bu oyun devam ediyor. Batı, bu milleti yok etmek için, bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak için plan üstüne plan yapıyor. Hatta o plan, 1699 Karlofça'dan devam ediyor. Şimdi yeni planları şuydu. Batının yeni planı, 'Nasıl olsa seçim 2019'da yapılacak. Biz 2018 ve 2019 yılında ekonomik açıdan öyle bir baskı uygulayalım ki ve Türkiye zor durumda kalsın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin, millet kaybetsin, Türkiye kaybetsin.' Cumhurbaşkanımız onu da fark etti ve neticede 24 Haziran'da seçim yapılması kararı alındı. Sebebi budur. İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır. Bu parti meselesi falan değil. 24 Haziran, milletin bekası, devletin ve milletin istiklali ve istikbali açısından çok önemlidir."