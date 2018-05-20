DHA YURT BÜLTENİ-21

BAHÇEYE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 5 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında kalan Yavuz Kahraman (62) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen oğlunun feryatları ise yürekleri sızlattı. Kaza akşam saatlerinde, Tepe Mahallesi Kadı Dere mevkiinde meydana geldi. Yavuz Kahraman yönetimindeki 67 YC 489 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı öğrendikten sonra kendisine ait dolmuşla olay yerine gelen oğlu, polise 'Babamda bir şey var mı?' diye sordu. Cevap alamayınca babasının yanına gitmek isteyen oğlu, polis sarılarak engel olmaya çalıştı. Bahçeye atlayarak devrilen traktörün altında kalan babasını gören oğlu uzun süre ‘baba’ diye feryat etti. Sağlık ve itfaiye ekiplerince teskin edilmeye çalışılan oğlu uzun süre babasının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Yavuz Kahraman’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından vinç yardımıyla traktörün altından çıkarıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen traktör

-Büyük üzüntü yaşayan oğlu Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) ================================================= BAKAN AĞBAL: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR (3) TEŞKİLAT BULUŞMASINA KATILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Teşkilat Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal, İsrail'in Gazze'deki katliamına değinerek, "Vatan toprakları ve yurtlarını savunan, özgürlükleri için protesto yapan gencecik evlatları katleden o alçak İsraillileri de lanetliyorum. Onların mekanları cennet. Rabbim bir gün inşallah nasip edecek, o toprakların esas sahipleri orada devletlerini de kuracaklar. Her daim Filistin davasının millet ve devlet olarak yanında yer aldık. Bundan sonra da Filistin'de devlet kurulana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu davanın yanındayız. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun" dedi.

'KENDİMİZE ÖZ GÜVENİMİZ GELDİ' Türkiye'nin önlerindeki yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden biri olduğuna işaret eden Bakan Ağbal şöyle konuştu: "16 yıldır teşkilat ve parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 80 yıldır bu toprağa, bu millete küstürülen değerleri tekrar ayağa kaldırdık, tekrar kendi benliğimize döndük. Kendimize öz güvenimiz geldi. Paramızdan utanırdık, altı sıfırlar bitti. Eskiden Avrupa'ya, yollarına ve köprülerine özenirdik. Şimdi Allah'a şükürler olsun, her bakımdan çok daha müreffeh, kendisine güvenen bir Türk milleti var. Türkiye 2023’te, 2051’de, 2071’de çok daha müreffeh bir ülke olacak. Okullarıyla, hastaneleriyle, altyapısıyla ve insani kalitesiyle çok daha ileriye gidecek. Şunu bilin ki son 16 yıldır Türkiye'de tüm bu yapılan icraatlar sonunda herkes şunu söylüyor. Türkiye önümüzdeki on yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden bir tanesi. Bizim büyük bir vebalimiz var. Bu yolculuğu devam ettirme vebali." Programın ardından AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, üzerinde Bayburt Saat Kulesi'nin resminin yer aldığı tabloyu Bakan Ağbal'a hediye etti.

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- Bakan Ağbal detaylar

- Bakan Ağbal konuşma HABER KAMERA:Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT (DHA) ================================================== KARS'TA, İYİ PARTİLİLERDEN 'FENER ALAYI' İYİ Parti Kars İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Fener Alayı' etkinliği düzenlendi. Atatürk Caddesi üzerindeki İYİ Parti Kars İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, ellerinde Türk bayrakları ile parti bayrakları ve meşaleler ile İzmir Marşı'nı okuyarak parti binası önünden şehir turu atarak önce Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İYİ Parti Kars İl Başkanı Settar Kaya bir basın açıklaması yaparak 19 Mayıs'la başlanan mücadele ve zaferin anlamını belirtti. Daha sonra buradan ayrılan İYİ Parti üyeleri açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile yürüyerek Hükümet Konağı önüne gelip, meşaleli yürüyüş programını sonlandırdı. Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten detaylar

- Atatürk heykeli önünde toplanılması

- Settar Kaya’nın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) =================================================== KÜTAHYA'DA GALATASARAY TARAFTARLARI KUTLAMA YAPTI Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyonu olan Galatasaray, Kütahya'da da taraftarlarını sevince boğdu. Kütahya Zafer Meydanı'ndaki Vazo heykeli önünde toplanan yaklaşık 600 kadar Galatasaray taraftarı, meşaleler yakarak eski otogara kadar yürüdü. Şampiyonluk sevinci gösterilerinde bulunan taraftarlar eski otagar önünden tekrar Zafer Meydanı'na geldi. Burada havai fişek gösterisi yapan taraftarlar, yeniden eski otogara yürümek isteyince çevik kuvvet polisleri önleri kesti. Polisin dağılmalarını istediği taraftarlar, çevik kuvvet polisleriyle karşılıklı olarak 'sarı kırmızı' şeklinde tezahüratta bulunduktan sonra dağılacağını söyledi. Taraftarlar polislerle karşılıklı olarak 'sarı kırmızı' diye tezahüratta bulunduktan sonra dağıldı. Görüntü Dökümü:

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- Kutlamalardan detaylar

- Çevik kuvvet polisleri ile taraftararın 'sarı kırmızı' diye tezahüratta bulunması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA) ================================================= İZMİR'DE GALATASARAY SEVİNCİ Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın son haftada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması İzmir'de büyük sevince neden oldu. Sarı kırmızılı ekibi destekleyen 7'den 70 tüm Galatasaraylılar şampiyonluğu kutlamak için soluğu Alsancak'ta aldı. Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar ellerindeki bayrakları sallayarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Talatpaşa Bulvarı'ndaki araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon Boyu ve Gündoğdu Meydanı'nda ise Galatasaraylı taraftarların coşkusu tavan yaptı. Davul zurna eşliğinde eğlenen sarı kırmızılılar yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. "Şampiyon Galatasaray" tezahüratlarıyla meydanları inleten taraftarlar söyledikleri marşlarla ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamaları İzmir'in diğer ilçelerinde de coşkuyla gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

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- Gündoğdu Meydanı'ndan görüntüler

- Taraftarların bayrak sallamaları

- Yakılan meşaleler

- Araçları sallayan taraftarlar

- Araç konvoy görüntüleri HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ======================================================= HAKAN ÇAVUŞOĞLU: KUDÜS MESELESİ 1,5 MİLYAR MÜSLÜMAN'IN İMAN MESELESİDİR BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'na katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu, görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir" dedi. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'na katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri ile vatandaşlar katıldığı programda konuşma yapan Çavuşoğlu, Türkiye'de gençlere olan bakış açısının 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiş oldukları mücadeleden sonra değiştiğini belirtti. Gençlerde Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için gereken potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "15 Temmuz'da yaşanan alçakça girişimde gençlerimizin bu bayrağın yere düşmemesi için ülkenin işgaline muhalefet etmek suretiyle, onlara mukavemet ederek göstermiş oldukları cesaret örneğinden hareketle biz diyoruz ki, gençlerimiz bundan sonraki süreçte elinde silahıyla güvenlik güçleri olarak bu ülkenin savunması için değil, sadece darbe girişimlerine karşı bayrağımızı savunmak için değil aynı zamanda bu ülkeyi yüksek hedeflere ulaştırmak, muasır medeniyetler seviyesine de ulaştırmak için çaba sarf edecek potansiyeli, donanımı onlarda gördüğümüzü özellikle ifade ediyoruz" dedi.