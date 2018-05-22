DHA YURT BÜLTENİ - 21

PAMUKKALE'DE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI (2) KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başladığı belirtilen, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 3 iş makinesi, 70 orman işçisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı, Pamukkale Belediyesi'ne ait sulama tankerleri karadan; Muğla'dan gelen 3 helikopter ile 1 amfibi uçak ise havadan yangına müdahale etti. Yangın bölgesine Gökpınar Barajı'nın yakın olmasının, söndürme çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Olay yerine gelen Vali Hasan Karahan, "Ekiplerimiz bir yandan söndürme diğer taraftan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından söndürme çalışmaları daha kolaylaştı. Zarar gören alan, söndürme çalışmalarının ardından net olarak belli olacak" dedi.

Öte yandan yangınla ilgili M.Y. adlı çiftçi gözaltına alındı. Görüntü Dökümü

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- Helikopter ve uçaklardan su atarken ormana görüntü

- Vali Hasan Karahan açıklama

- Veli Karahan'ın havadan incelemesi

- Karadan söndürme çalışmalarından görüntü Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ================================================== DÜMENİ KİLİTLENEN TEKNEDE FACİADAN DÖNÜLDÜ MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yabancı turistlerle turdan dönen 2 katlı ve 24 metrelik 'Gazi Bey' adlı günübirlik gezi teknesi, dümeni kilitlenince faciadan dönüldü. Demirli teknelere çarpan tekne, çevredeki gemicilerin denize atlayıp su altından teknenin dümenini açmasıyla güçlükle durduruldu. İçinde yabancı turistlerle birlikte bu akşam turdan dönen 24 metre uzunluğundaki 'korsan gemisi' konseptli 'Gazi Bey' isimli günübirlik ahşap gezi teknesi, ilçe körfezine giriş yaptı. Günübirlik gezi teknelerinin demir attığı Yat Limanı'na giren tekne, manevra yaparken, gaz teli kopunca dümeni kilitlendi. Kontrolü kaybedilen tekne, limanda sürüklenmeye başladı. Personel bağırarak çevredeki denizcilerden yardım istedi. Bu sırada ahşap teknede bulunan yabancı turistler büyük panik ve korku yaşadı. Denize atlayan çevredeki denizciler, müdahale etmeye çalıştı. Sürüklenen tekne, limanda demirli başka bir günübirlik gezi turu yapan tekneye çarptı. Kaptanların ve gemicilerin su altında yaptığı müdahaleyle, kilitlenen dümen açıldı ve tekne, limana demir attırıldı.

Korku ve panik yaşayan turistler, kazadan yara almadan atlattı. Turistler, personelin özürleri eşliğinde tekneden öfkeyle ayrıldı. Dümeni kilitlenen ve çarpılan teknede küçük çaplı olarak pruva kısmında hasar olduğu öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Liman Başkanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Dümeni kilitlenen ahşap teknenin limanda demirli görüntüsü

- Gemicilerin çarpma anını cep telefonu ile çektiği görüntü Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ===================================================== BAKAN EROĞLU: ‘’TÜRKİYE’NİN KALKINMASI İÇİN 24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİ’’ ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin önünü kesmek ve büyümesini engellemek için çok oyunlar oynandığını belirterek, "Türkiye’nin istikrarını koruması ve büyümesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli" dedi. Bakan Veysel Eroğlu, gecikmeli olarak geldiği Nevşehir’de yoğun yağış altında Valilik önünde düzenlenen temel atma ve sertifika dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Eroğlu, dış güçlerin ve bazı çevrelerin Türkiye’nin gelişmesini engellemek için çeşitli oyunlar oynadıklarını belirterek, "AK Parti’nin kapatılma davası ile başlayan bu oyunlar, en son 15 Temmuz’da kendi besledikleri hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine kadar uzandı ve hala bu oyunlar devam ediyor. Kırk yıldır hazırladıkları bir haini, bir alçağı, bir casusu, FETÖ denen alçakla Türkiye’yi işgal ettirmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekten cesaretiyle önlendi. Bu oyunlar devam ediyor. Biliyorsunuz güney sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalıştılar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla bunlar önlendi. İşte bu oyunları bozmak için Cumhurbaşkanımız 24 Haziran’da sandığı sizin önünüze koydu. İnşallah istikrarın sürmesi için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Büyük hedeflerimizin gerçekleşmesi için 24 Haziran’da da istikrarın büyük önemi var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında yani 2023’te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıyacaksınız’’ ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Nevşehir’e de büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Burada Bal Ormanları kurma projemiz var. Bu ormanlarda üretilecek ballar, turistlere satılacak ve böylece gelir elde edilecek. Ayrıca gelir getirici ağaçların dikimi için çiftçilerimizi, üreticilerimizi destekliyoruz’’ diye konuştu. Törende daha sonra Bakan Eroğlu, DSİ tesislerinin temelini attı, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikalarının dağıtımını gerçekleştirdi. Eroğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nın, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlediği Vefa iftarına da katıldıktan sonra kentten ayrıldı. Görüntü Dökümü

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-Bakan Eroğlu'nun tören alanına gelişi

-Bakan Eroğlu'nun konuşması

-Temel atma

-Detay Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA) ======================================================= DİYARBAKIR'DA YARIM SAATLİK YAĞIŞ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ DİYARBAKIR merkezde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, başta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları karayolunu ve caddeleri kaplarken, trafik akışında sıkıntılar yaşandı. Yağış nedeniyle köprülü kavşağın altı su dolunca, polis trafik akışını köprünün üzerinden vermek zorunda kaldı.