DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bursa'da 'Gece Kartalları' ilk düdüklerini çaldı

BURSA'da "Gece Kartalları' ismi verilen ve aldıkları eğitimi başarı ile tamamlayan 250 bekçi göreve başladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen ve 4 ay süren eğitimin ardından başarılı olarak "Gece Kartalları' ismini alan 250 bekçi göreve başladı. 8 bin 320 müracattan seçilen 250 bekçi adayı, teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçerek, 4 aylık eğitimini başarı ile tamamladı. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bekçilerin devriye atması

Telsiz ile muhabere yapması

Düdük çalması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

Patenti, 8 tonluk Türk Bayrağı motifli dondurma şovuyla kutladılar

MARAŞ Dondurması'nı tescilleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, patent belgesini Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na (KMTSO) törenle takdim etti. Belgenin alınmasıyla KMTSO'nun bahçesinde vince asılan 8 metre uzunluğunda, 8 ton ağırlığındaki Türk bayraklı Maraş Dondurması; motorlu testere, balta ve satırlarla kesilerek davetlilere ikram edildi.

Kahramanmaraş'ın sınırları içinde yetişen kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütleri ile salebin ustalarının mahir elleriyle yapılmasıyla ortaya çıkan Maraş Dondurması'nın tescillenmesinden dolayı KMTSO Fuaye Salonu'nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, şehrin en önemli simge ve markası olan Maraş Dondurması'nı coğrafi işaretini alarak taçlandırdıklarını söyledi. Geçmişten günümüze kadar dondurma kültürünü yaşatan, ismini ve lezzetini ülke sınırlarına kadar taşıyan dondurma ustalarını da yad eden Zabun, "Bu her bir Kahramanmaraş ferdi için büyük bir gurur, farklı bir heyecan ve bugün Kahramanmaraş'ın en güçlü markası tüm Kahramanmaraşlıların ortak değeri dondurmamızın tescil belgesine Türk patent ve Marka Kurumu'nun çok kıymetli başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın elinden alacağız. Tıpkı mücadelede Kurtuluş Savaşı ateşinin yakıldığı Kahramanmaraş'a verilen İstiklal Madalyası gibi bu belgeyi de tüm Kahramanmaraşlılar adına almış olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, Maraş Dondurması'nın tescillenmesiyle artık başkalarının her dondurmayı 'Maraş Dondurması' diye satamayacağını, bunun da şehrin karakterinin ve kimliğinin oluşmasına büyük bir katkı ağlayacağını söyledi.