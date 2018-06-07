DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (EK)

BAKAN ELVAN: SAVUNMA SANAYİSİNE KADINLARIMIZ ÖNCÜLÜK EDECEK Mersin programının son kısmında, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iftarına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgeleri'nden sonra savunma sanayisine de kadınların öncülük edeceğini söyledi.

Bir otelde düzenlenen programa Elvan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek ve davetliler katıldı.

İş kadınları için bir takım önerilerin olduğunu dile getiren Elvan, "Mersin'de savunma sanayine yönelik organize sanayi bölgesi kurma önerileri var. 'Ben de sonuna kadar arkanızdayım' dedim. İnşallah bu adımı da birlikte atacağız. Tarımsal ürün işleme OSB'den sonra savunma sanayisine yine kadınlarımız öncülük edecek. İş kadınlarımızın öncülüğünde yeni bir OSB'yi gerçekleştireceğiz. Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz. Farklı boydan, farklı soydan olabiliriz. Farklı tercihlerimiz olabilir ama 24 Haziran'da kararınız ne olursa olsun, her zaman başımızın üstünde olacaktır" dedi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan ve iş dünyasından proje teklifleri aldığını ifade eden Elvan, "Öneriler alıyorum. Hepsine kapımız açık. Tarsus bölgemizde ciddi bir sanayi hamlesi başlattık. Kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki, '6 organize sanayi bölgesinde 7 bin kardeşimizi iş ve aş sahibi yapacağız'. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve önemli mesafeler kat ettik. Türkiye'de en fazla yatırım yapma talebi olan yerlerin başında geliyor Mersin. Şu anda 250 civarında yatırımcı, yatırım yeri tahsisi için bekliyor. 33 yatırımcıya yer tahsisini hemen yapıyorlar, yatırımlarını yapmaya başlayacaklar. 250 civarında bekleyen yatırımcımız var. Bunlara da Gıda İhtisas OSB'de, onun da kamulaştırma kararını çıkardık. 50 milyon liralık kamulaştırma için ödenek tahsis ettik" diye konuştu.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntüler

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın karşılanması

- Bakan Elvan, beraberindekilerle iftar masasında

- Bakan Elvan ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirirken

- Bakan Elvan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 02'59" - BOYUT: 334 MB Haber-Kamera: İbrahim MAŞE /MERSİN,(DHA) 2'inci Karpuz Festivali yapıldı ADANA Valiliği koordinesinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Karpuz Festivali'nin 2'incisi gerçekleştirildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Gallaria AVM'nin çim alanında gerçekleştirilen 2'inci Karpuz Festivali'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festival, karpuz ile sinevizyon ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, özellikle Ramazan ayı boyunca gazlı içecekler yerine karpuzun tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Beslenme konusunda karpuzun, gazlı içeceklere göre kendi tabii şekerine sahip olması nedeniyle daha sağlıklı olduğunu belirten Sözlü, "Çiftçimiz için önemli, sembolik bir anlam ifade ediyor. Özellikle bölgemizde Adana karpuzu, kıymet ifade ederken, biz de karpuz için elimizden geleni yapmaktayız. Tarımsal kalkınma, ürünlerimizin değerini bulmasıyla daha anlamlı olacaktır" dedi.

ADANA KARPUZUNU MARKA YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Daha sonra kürsüye gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karpuz Festivali'nin ilkini geçen yıl Karataş ilçesinde yapıldığını hatırlattı. Bu yıl ikinci yapılan festivalin daha çok ses getirmesi ve Adana karpuzunun bir dünya markası haline getirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Demirtaş, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının kendilere güçlü bir şekilde destek verdiğini söyledi. TARIM İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

Adana ile ilgili bu hafta içerisinde tarım konusunda önemli bir gelişmenin yaşandığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İnşallah gelecek dönemden itibaren Sayın Başbakanımız tarafından bu hafta imzası atıldı. Karataş bölgemizde Bebeli köyümüzde tarım ihtisas organize sanayimizin temellerini atacağız. Bu konuda büyük bir adım atacağız. Bu organize sanayi bölgemiz ile seracılık bağlamında inşallah tarım konusunda 7'inci sırada olan ilimizi daha üst sıralara gelmesiyle ilgili büyük bir imkanla buluşturmuş olacağız. Bu bağlamdaki yatırımlarımız, çalışmalarımız, adımlarımız güçlü şekilde devam edecek."

Konuşmaların ardından en iyi karpuzu üreten çiftçiler, altın ile ödüllendirildi. Çiftçiler, ödüllerini Bakan Sarıeroğlu'nun elinden aldı. Daha sonra miniklerin karpuz yeme yarışması gerçekleştirildi. Çocuklar, ellerini sürmeden bir dilim karpuzu en kısa sürede yemeye çalışırken, anne ve babaları da destek vermek için yanlarından ayrılmadı. En hızlı karpuz yiyen çocuklar, bisiklet ve satranç takımıyla ödüllendirildi. Festivalin son yarışması ise karpuz taşıma oldu. En hızlı karpuz taşıyan üç kişi, çeyrek altın ile ödüllendirildi.

FERHAT GÖÇER KONSERİ

Festivalin sonunda sahne alan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer,izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Duygusal şarkılarıyla hüzünlendiren Göçer, hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturdu. Gecenin sonunda ise Bakan Sarıeroğlu, Vali Demirtaş, Başkan Sözlü ve Ferhat Göçer, sahnede hep birlikte karpuz kesti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şekil verilerek kabuğu kesilmiş karpuzlardan görüntü

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün büyük karpuz maketine sarılması

- Başkan Sözlü'nün desenli olarak kabuğu soyulmuş karpuzlara poz vermesi

- Bakan Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün birlikte alanda yürümesi

- Bakan ve protokol üyelerinin otururken görüntüsü

- Halk oyunları gösterisinden görüntü

- Başkan Sözlü'nün konuşması

- Vali Demirtaş'ın konuşması

- Bakan Sarıeroğlu'nun konuşması

- Çocukların karpuz yeme yarıymasından görüntüler

- En hızla karpuz taşıma yarışmasından görüntü

- Ferhat Göçer konserinden görüntü

- Bakan Jülide Sarıeroğlu, Vali Demirtaş, Başkan Sözlü ve Ferhat Göçer'in sahnede görüntüsü

- Bakan Jülide Sarıeroğlu, Vali Demirtaş, Başkan Sözlü ve Ferhat Göçer'in birlikte karpuz kesmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 10'22" - BOYUT: 632 MB Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü KONYA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağaç hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Ahsen Rümeysa Karaağac, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bilinmeyen nedenle toprak zemine düştü. Minik Ahsen Rümeysa'nın düştüğünü gören alt katta oturan komşuları, durumu ailesine haber verdi. Aşağı inen Karaağaç ailesi, kızlarını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Minik Ahsen Rümeysa, ailesi tarafından otomobille Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahsen Rümeysa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Polisin inceleme yapması Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,(DHA) Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü, yangın çıktı KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan karton fabrikasının deposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, fabrikanın deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde yağmur yağışıyla beraber Kocaeli'nin birçok bölgesine yıldırım düştü. Başiskele Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir karton fabrikasının deposuna düşen yıldırım, depoda bulunan kağıt balyalarının tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın deposunu saran yangına ilk olarak fabrikanın kendi itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.