HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 03:53 | Son Güncelleme

Bayram tatilcileri yola çıktı (EK) YOĞUNLUK SÜRÜYOR Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilcileri yola çıktı (EK)
YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
- Drone görüntüleri
- Yoldan görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA)

=============================================

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAHUR VAKTİ RİZE'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginin ardından valiliği ziyaret etti. AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından bir restoranda verilen iftar yemeğine katıldı. Basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gelen Erdoğan, 01.30 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu futbol sahasına geçen Erdoğan ve beraberindekiler helikopterle Trabzon Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 02.15'de uçakla İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Erdoğan'ın konvoyunun detayı
- Helikoptere biniş
- Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

==========================================

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
"Türkiye denilince de akla bir otomobil markası gelecek"
Erdoğan: Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor (3)Erdoğan: Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.