DHA YURT BÜLTENİ-21

SURUÇ'TA SEÇİM KAMPANYASINDA KAN DÖKÜLDÜ: 4 ÖLÜ, 8 YARALI (SON HALİ) ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu grup ile DBP'li olduğu belirtilen esnaf ve yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kavgada milletvekili Yıldız yaralanmazken, ağabeyi Mehmet Şah öldü. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavga ile ilgili sürdürülen soruşturma gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çarşıda meydana geldi. AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız, aralarında kardeşlerinin de bulunduğu grupla, esnaf gezisi sırasında DBP'li olduğu belirtilen tuhafiyeci Esved Şenyaşar'ın sahibi olduğu işyerine girdi. İddiaya göre, esnaf Esved Şenyaşar'ın, "Bizim oyumuzun rengi belli, neden geldiniz?' demesiyle taraflar arasında başlayan tartışma yaşandı. Milletvekili Yıldız'ın çarşıdan uzaklaşmasının ardından taraflar arasındaki gerginlik silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine silahlarla karşılıklı ateş açması sonucu milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız (53) ile yakınları Nihat Yıldız (28), Süleyman Yıldız (38) ve Mustafa Yıldız (56) ile Ahmet Çetin (45), Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar, Ferit Şenyaşar, Eşref Şenyaşar, Mehmet Şenyaşar, Engin Şimşek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı.

Çarşı savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen yaralılardan milletvekili Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ile aynı aileden olan esnaf Esved Şenyaşar, Fadıl Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar kurtarılamadı. Olayı duyan iki tarafın yakınları, akın ettikleri Suruç Devlet Hastanesi'nde de kavga etmeye başladı. Buradaki olaya da müdahale eden polis, bir ke z daha havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Gerginliğin yatıştırılmasının ardından Yıldız ile Şenyaşar ailelerine mensup yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa'daki farklı hastanelere sevk edildi. Olaydan haberdar oloduktan sonra hastanelere giden yakınları, sinir krizleri geçirdi. SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UÇAK AMBULANS GÖNDERİLDİ Polis ve jandarma hem olay yerinde, hem de hastanelerde olası gerginliğe karşı güvenlik önlemi alırken, Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa GAP Havaalanı'na uçak ambulans gönderildi. Aralarında milletvekilinin yakınlarının da bulunduğu 4 yaralı, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Gerginliğe yol açan olayın ardından ilçeye sevk edilen polis ve jandarma, Suruç genelinde güvenlik önlemlerini arttırırken, Şanlıurfa'da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, Vali Abdullah Erin ile birlikte Suruç'a giderek olayla ilgili bilgi alıp, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı bilgilendirdi. Bu arada yarın düzenlenecek cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması da bekleniyor. GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönle soruşturma başlatırken, polis, hem görgü tanıklarının ifadeleri, hem de olay yerindeki mobese kayıtları ile çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarından olaya karıştığı saptanan sayısı ve isimleri açıklanmayan bazı kişileri gözaltına aldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da, saat 15.56'da yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Olayın heman ardından Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Ancak bu açıklamadan sonra ölü sayısında artış oldu.

AK PARTİLİ YILDIZ, PKK'NIN SUİKAST LİSTESİNDEYDİ Kavgada yaralanmayan ve ağabeyi Mehmet Şah'ın yaşamını yitirdiği milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında Suriye’nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti. Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasadışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti. Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL: SABOTAJ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, olayla ilgili açıklama yaptı. Mahir Ünal, saldırının seçime yönelik bir sabotaj olduğunu belirterek, önceden hazırlandığını söyledi. Ünal, vatandaşlara da sükunet çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Sayın valiyle görüştüm, milletvekilimizle görüştüm. Görünen o ki saldırı önceden hazırlanmış bir saldırı. Maalesef bu ülkede bayramlarımızı kana bulamayı, terör örgütü, hep yaptı şimdiye kadar bu ülkede. Siyaset yaptığını iddia edenler, terörle, silahla, şiddetle aralarına mesafe koymadılar. Öncelikli olarak bu durum hepimizi derinden yaraladı. Bunu bir sabotaj olarak, seçime dönük bir sabotaj olarak da görüyorum. Yarın bayram. Bayramımızı buruk geçireceğiz. Bu saldırı hepimizi çok derinden üzdü. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletvekilimize başsağlığı diliyorum." 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEHDİTLERİ, SALDIRILARI KARŞILIKSIZ KALMADI, KALMAYACAKTIR' Silahlı kavgada ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Ünal, terör örgütünün seçimlerde korku iklimi oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Demokratik siyasetin Türkiye'de egemen olduğu bir ortamdayız. Hamdolsun şehirlerimiz, kırsalımız terörden temizlendi. Ama maalesef görünen o ki ben de milletvekilimizden aldığım bilgilere göre, işyerine girdiğinde kendisine dönük orada bir tehdit ve 'Burası bizim, PKK'lı olduğumuzu biliyorsunuz. Buraya neden geliyorsunuz?' diye tehdit edildiğini ve 'orada milletvekilimizin son derece olgun davranış sergilediği ve hemen akabinde, kardeşlerinin saldırıya uğradığı bilgisini Halil İbrahim bey bana verdi. Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de, hastanede de aynı şekilde benzer saldırıların gerçekleştiği bilgisini aldım. Öncelikli olarak 24'ünde seçimler var ve bu PKK'ya müzahir grupların, seçimleri bu şekilde bir şiddet ortamına dönüştürmesine ülkede asla izin verilmeyecektir. Bu ülkede hiç bir şekilde PKK terör örgütünün tehditleri, saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacaktır." 'KANDİL DE BAŞLARINA GEÇİRİLECEK' Mahir Ünal, yakın gelecekte Kandil'in de terör örgütünün başına geçirileceğini belirterek, "Bugüne kadar seçimlerde bölgede PKK terör örgütünün Kandil'in hangi talimatları verdiğini biz biliyoruz ve onun siyasi uzantılarının da bölgede insanları nelerle tehdit ettiklerini biliyoruz. Kandil'den açılan telefonlarla, insanların tehdit edildiği geçmişten bilinen bir gerçek. İnşallah biz Afrin'i onların başına geçirdiğimiz gibi yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretiyle o Kandil de onların başlarına inşallah geçirilecektir. Dolayısıyla şiddetten, baskıdan, terörden medet umanların sonlarının hüsran olduğunu hep birlikte göreceğiz. Seçimler son derece güvenli bir ortamda, rahat bir şekilde gerçekleşecektir. Şu anda tekrardan bölgede şiddet ve baskıyla oy alacağını düşünenler, hiç bundan medet ummasınlar. Buna asla müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları ile gaziler onuruna verilen iftar davetinde de Suruç'taki olaya değindi. Ünal burada da şunları söyledi: “YA TERÖRLE ARALARINA MESAFE KOYACAKLAR, YA DA TERÖRİSTLERLE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKLERö “Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız saldırıya uğradı. PKK’ya müzahir gruplar tarafından esnaf gezisi yaptığı sırada bir saldırıya uğradılar. Ağabeyini kaybetti, 3 tane kardeşi yaralı. Buradan Ak parti Milletvekilimiz, Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız kardeşime de başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden ağabeyine Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, 3 ağabeyi şu anda yaralı. Biz, yıllardan beri bu ülkede demokrasimizi korumak için, kamu düzenini sağlamak için insanımızın, çocuklarımızın, rahatça, özgürce yaşayabilmeleri için terörle mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar üzerinde bizim bağımsızlığımıza, bizim dirliğimize, düzenimize tasallut etmiş ve bazı küresel güçlerin maşası haline gelmiş bu alçak terör örgütü kırsaldan da, dağdan da, şehirden de temizlendi. Afrin’den de temizlendi. Şu anda Kuzey Irak’tan da temizleniyor. Allah’ın izniyle Kandil’i de temizleyeceğiz kardeşlerim. Dolayısıyla bunun uzantısı durumunda olan, bunun siyasi uzantısı durumunda olan terör örgütünün siyasi uzantısı durumunda olanların da şunu bilmeleri gerekir. Ya bu ülkede demokratik siyaset yapıp terörle, teröristlerle, silahla aralarına mesafe koyacaklar, ya da teröristlerle aynı muameleyi görecekler. Demokratik siyasetle terör bir arada olmaz.ö

ADALET BAKANI: SURUÇ’TAKİ SALDIRI BAŞSAVCILIKÇA TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMAKTADIR Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, "Suruç’taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylemi ve şiddetten medet umanları kınıyorum. Halkımız seçim öncesi tüm kışkırtmalara sükunetle yaklaşacak, cevabı sandıkta verecektir" dedi. SAĞLIK BAKANLIĞI: 8 YARALININ TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR Sağlık Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Olay yerine ilk ambulans saat 16.07’de ulaşmış olup toplam 13 adet 112 ambulansı görevlendirilmiştir. 14.06.2018 saat 22.00 itibarı ile halen Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep’teki hastanelerimizde 8 yaralının tedavisine devam edilmektedir. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) ====================================================== VAN'DA AK PARTİ İLE CHP'LİLER ARASINDA GERGİNLİK VAN'da, AK Parti Gençlik Kolları ile Cumhuriyet Halk Partililer arasında bayrak asma yeri nedeniyle gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram yaralandı. Van'da, AK Parti ve CHP arasında akşam saatlerinde parti bayraklarının asılacağı alan ile ilgili gerginlik yaşandı. İddiaya göre, merkez İpekyolu ilçesi, Sıhke Caddesi üzerinde bulunan CHP'nin seçim bürosunun bulunduğu binanın çevresine AK Parti Gençlik Kolları üyeleri bayrak asmak istedi. CHP'nin milletvekili adayları bu duruma itiraz edince tartışma yaşandı. Tartışma sırasında AK Parti Tuşba ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Bayram başına aldığı darbeyle yaralandı. Yaşanan gerginliğin daha fazla büyümemesi için Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Kurukcu, ruhsatlı silahıyla havaya iki el ateş etti.

Duyulan silah sesiyle olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, AK Parti ile CHP'li yetkililer ifadeleri alınmak üzere İki Nisan Polis Karakolu'na götürüldü. SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA CHP Van 1'inci sıra milletvekili adayı Kurukcu, akşam saatlerinde yaşanan gerginlik ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mehmet Kurukcu'nun açıklaması şöyle: "AKP Van İl Teşkilatı, bayraklarımızın üstüne bayrak astılar ve tüm uyarılarımıza rağmen bayraklarını kaldırmadılar. Biz bu akşam kaldırmak isterken 50 kişilik bir grup seçim büromuzun önünde bize saldırmaya başladı ve ben zor durumda kalıp havaya ateş açmak zorunda kaldım. Yoksa linç edilecektik. AKP Van İl Teşkilatına tavsiyem ortamı kışkırtmayın ve ortamı germeyin. Gençlerimize sahip çıkalım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- CHP'nin seçim bürosunun önünden detaylar

- Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemlerinden detaylar

- Boş mermi kovanları

- Asılan parti bayraklarından detaylar Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)