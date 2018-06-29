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DHA YURT BÜLTENİ - 21

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 02:28 | Son Güncelleme

Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü   BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, M.K., tartıştığı dayısı Zeki Özsoy'u (44) işlettiği lokantada tüfekle ateş ederek öldürdü.

Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, M.K., tartıştığı dayısı Zeki Özsoy'u (44) işlettiği lokantada tüfekle ateş ederek öldürdü.
Olay saat 22.45 sıralarında, Kozcağız Beldesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan lokantada meydana geldi. İddiaya göre, Zeki Özsoy'un işlettiği lokantaya gelen yeğeni M.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. M.K. yanında getirdiği tüfek ile dayısının üzerine 3 el ateş etti. Zeki Özsoy göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. M.K. ise olay yerinden bir araçla kaçtı. Lokantanın üst katında oturan ailesi ise lokantanın mutfağına girdiğinde Zeki Özsoy'un cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.
Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Jandarma, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Zeki Özsoy'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Jandarmadanın lokantada inceleme yapması
-112 sağlık ekipleri
-Sinir krizi geçiren yakınları
-Ölen Zeki Özsoy'un fotoğrafı
SÜRE: 1.50 - BOYUT: 205 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

Otomobilin çarptığı yaya öldü

ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan, Kaçar (70), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Sivrice ilçesine bağlı Bekçitepe köyünde yaşayan Orhan Kaçar'a, yolun karşına geçmek isterken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ACG 252 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Orhan Kaçar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Meydana gelen kaza nedeniyle yol, kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından karayolu trafiğe açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

İzmir'deki seçim kutlamalarında 'terör' propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, HDP'nin seçim kutlamaları sırasında havaya silahla ateş ederek terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçmesinin ardından silahla havaya ateş açarak kutlama yapan ve PKK/KCK lehine slogan attıkları ileri sürülen 10 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltını alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi. İfadelerin alınmak üzere emniyete götürülen 10 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber: İZMİR,(DHA)
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