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DHA YURT BÜLTENİ-21

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

UYGUNSUZ HAREKETTE BULUNAN KİŞİYE VATANDAŞ DAYAĞI   ADANA'da, kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen kişi, vatandaşlarca dövüldü.

UYGUNSUZ HAREKETTE BULUNAN KİŞİYE VATANDAŞ DAYAĞI

ADANA'da, kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen kişi, vatandaşlarca dövüldü. Cep telefonuyla kayda alınan dayak anı, sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında cinsel organını çıkarıp, teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı öne sürülen, ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kişi, kendisini fark eden vatandaşlarca dövüldü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Vatandaşlar, dövdükleri kişiyi daha sonra polise teslim etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Vatandaşların teşhirde bulunduğu öne sürülen kişiyi dövmesi (cep telefonu görüntüsü)

Haber - Kamera: ADANA, (DHA)

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KANALİZASYONDA BULUNAN 15 HAFTALIK CENİNİN ANNESİ SERBEST BIRAKILDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hastanenin kanalizasyonunda bulunan 15 haftalık cenin ile ilgili gözaltına alınan anne D.A. (27) ve baba T.A.(33) ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kanaması olan D.A.'nın ifadesinde hastane tuvaletinde düşük yaptığını sonradan fark ettiğini ve korkusundan kimseye bir şey diyemediğini söylediği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nin bağlı bulunduğu kanalizasyonda temizlik yapan işçiler, içinde yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada, düşük nedeniyle hastaneye başvuranların listesini hazırladı. Ailelerle yapılan görüşme sonrası annenin D.A. olduğu tespit edildi. D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük yaptığını ancak bunu daha sonra fark ettiğini söyledi. Ardından korkusundan kimseye bir şey anlatamadığını söyleyen D.A., yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. 15 haftalık olan ceninin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren D.A. ve T.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)
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-Hastaneden detaylar
-Kanalizasyondan detay
-Emniyetten görüntü
-Ceninin fotoğrafı

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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